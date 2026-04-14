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« Dépêche-toi ! » : Lauren Hemp retient son souffle pendant la vérification du VAR, et l’attaquante des Lionesses admet qu’elle « aurait dû frapper plus fort », après la victoire étriquée contre l’Espagne
Le soulagement de Hemp après un examen vidéo qui a tenu tout le monde en haleine
Hemp a brillé lors de ce choc au sommet entre les championnes d’Europe et du monde, mais son but décisif a été précédé d’un bref instant d’incertitude.
En récupérant un ballon perdu sur corner en début de rencontre, elle a réussi à le propulser au fond des filets malgré un amas de joueuses, et l’arbitre a finalement validé le but après une attente suspensivesignal des arbitres.
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Selon Hemp,
Au sujet du but qui a permis aux Lionesses d’atteindre neuf points en trois matchs, Hemp a déclaré : « Pour être honnête, j’en étais presque sûre. Je l’ai vu franchir la ligne et je regardais l’arbitre en me disant : “Dépêche-toi de valider”. Marquer à Wembley, c’était vraiment sympa. »
Elle a ajouté : « J’aurais dû frapper un peu plus fort pour que le ballon finisse vraiment dans les filets. Ce n’était pas toujours très beau à voir, mais nous avons fait le travail. »
Walsh atteint la barre des 100 sélections
Cette soirée a également été marquée par l’entrée dans le club des cent de Keira Walsh, le « métronome » du milieu de terrain, qui a porté le brassard de capitaine pour son 100^e match international.
Évoquant ce cap symbolique, Walsh a déclaré : « Évidemment, je n'aurais jamais pensé que cela serait possible. Jouer 100 fois, je ne prends jamais cela pour acquis. »
L’attaquante Hemp a rendu hommage à sa coéquipière : « Keira est une joueuse fantastique, je la connais depuis que je suis petite et c’est elle qui m’a tout appris. C’est formidable d’avoir quelqu’un comme Keira dans l’équipe. Je suis vraiment fière qu’elle ait atteint les 100 sélections. Elle porte l’équipe quand on en a besoin. C’est le moteur de l’équipe. »
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Hampton a encore une fois fait la différence
Si le but de Hemp a fait la différence au tableau d'affichage, c'est la gardienne Hannah Hampton qui a permis à Londres de remporter les trois points. En fin de match, l'Espagne a accentué la pression, frappant les montants par Olga Carmona puis Vicky Lopez, avant qu'Hampton ne réalise une parade décisive à bout portant sur la tête d'Edna Imade dans les ultimes secondes.
Hemp a immédiatement souligné l’importance de cette parade : « Nous avons livré une performance très solide et nous avons dominé les deux surfaces, c’est donc une victoire importante. Nous aurions aimé avoir davantage la possession du ballon, mais parfois, les matchs se déroulent ainsi. C’était une performance très courageuse. »