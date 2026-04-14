Hemp a brillé lors de ce choc au sommet entre les championnes d’Europe et du monde, mais son but décisif a été précédé d’un bref instant d’incertitude.

En récupérant un ballon perdu sur corner en début de rencontre, elle a réussi à le propulser au fond des filets malgré un amas de joueuses, et l’arbitre a finalement validé le but après une attente suspensivesignal des arbitres.