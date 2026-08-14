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Dépassez King Kenny ! Andy Robertson mérite pleinement cet « exploit remarquable » alors que l’ancien joueur de Liverpool, désormais à Tottenham, se rapproche du record d’Écosse détenu par Dalglish
Dalglish, seul centenaire avec l’Écosse
Dalglish, affectueusement surnommé « King Kenny », est le seul Écossais à être devenu centenaire. Il avait atteint la barre des 100 sélections avant de mettre un terme à son emblématique carrière internationale de joueur, longue de 15 ans, en 1986.
La barre qu’il a fixée n’a pas été atteinte au cours des quatre décennies qui ont suivi, mais Robertson est en bonne voie pour réécrire les livres d’histoire. Le latéral de 32 ans a fait ses débuts en 2014 et porte désormais le brassard de capitaine.
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L’histoire pourrait s’écrire avant la fin de 2026
Il a guidé sa sélection jusqu’à la Coupe du monde 2026, où elle a connu une nouvelle élimination décevante en phase de groupes. L’expérimenté latéral gauche n’a donné aucun signe laissant penser qu’il est prêt à se retirer de la course à une sélection.
Cela signifie qu’il pourrait établir un nouveau record, en dépassant Dalglish au passage, avant la fin de l’année civile, l’Écosse ayant six matches de Ligue des nations de l’UEFA à disputer en septembre, octobre et novembre. Elle doit affronter la Slovénie, la Suisse et la Macédoine du Nord.
Si Robertson réussit un bon début lors de son passage à Tottenham, après avoir mis fin à un bail de neuf ans à Liverpool, alors il devrait occuper une place importante sous les ordres d’un nouveau sélectionneur, un successeur au partant Steve Clarke étant recherché.
Le modèle de professionnalisme Robertson mérite une distinction
Interrogé sur la volonté de Robertson d’ouvrir une nouvelle voie, l’ancien défenseur central international écossais Hendry, qui s’exprimait en association avec Mr Luck, a déclaré à GOAL : « Remarquable, vraiment. Mais je pense que quand on écoute tous ceux qui parlent d’Andy Robertson, c’est un professionnel accompli.
« J’ai saigné tellement de fois pour tous les clubs pour lesquels j’ai joué et pour tout le reste, et j’ai fini dans l’équipe de l’année de Premiership, je crois, deux fois. Je pense que c’était en 94-95 et en 96-97. Et quand ce sont vos pairs qui vous choisissent et vous sélectionnent plutôt que quelqu’un d’autre, cela signifie plus pour vous que n’importe quoi.
« Mais le fait qu’Andy soit à cinq sélections de King Kenny, et Kenny était mon idole. J’ai joué pour lui quand il était l’entraîneur de Blackburn, c’était mon idole là-bas. Et c’est toujours mon idole, Kenny.
« Mais si Andy venait à le dépasser, ce serait un exploit remarquable parce qu’il a eu une carrière absolument brillante. Vraiment. Et il se fera toujours confiance. Je pense que n’importe quel joueur avec un tel palmarès, avec de telles distinctions derrière lui, même s’il n’était qu’à moitié en forme, serait titulaire avec l’Écosse, parce que c’est là où nous en sommes à l’heure actuelle. »
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Robertson à Tottenham après un passage riche en trophées à Liverpool
Robertson a remporté neuf trophées durant son passage à Liverpool, avec dans cet impressionnant palmarès deux titres de Premier League et une Ligue des champions. Il espère désormais remettre Tottenham sur les rails après une chute inquiétante pour le poids lourd du nord de Londres.
Tottenham a au moins six matches à disputer, entre le championnat et la Carabao Cup, avant la première trêve internationale de la saison 2026-2027. Dalglish fera partie de ceux qui suivront de près les performances de chacun, y compris celles de son compatriote écossais, lors de la campagne à venir.
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