Interrogé sur la volonté de Robertson d’ouvrir une nouvelle voie, l’ancien défenseur central international écossais Hendry, qui s’exprimait en association avec Mr Luck, a déclaré à GOAL : « Remarquable, vraiment. Mais je pense que quand on écoute tous ceux qui parlent d’Andy Robertson, c’est un professionnel accompli.

« J’ai saigné tellement de fois pour tous les clubs pour lesquels j’ai joué et pour tout le reste, et j’ai fini dans l’équipe de l’année de Premiership, je crois, deux fois. Je pense que c’était en 94-95 et en 96-97. Et quand ce sont vos pairs qui vous choisissent et vous sélectionnent plutôt que quelqu’un d’autre, cela signifie plus pour vous que n’importe quoi.

« Mais le fait qu’Andy soit à cinq sélections de King Kenny, et Kenny était mon idole. J’ai joué pour lui quand il était l’entraîneur de Blackburn, c’était mon idole là-bas. Et c’est toujours mon idole, Kenny.

« Mais si Andy venait à le dépasser, ce serait un exploit remarquable parce qu’il a eu une carrière absolument brillante. Vraiment. Et il se fera toujours confiance. Je pense que n’importe quel joueur avec un tel palmarès, avec de telles distinctions derrière lui, même s’il n’était qu’à moitié en forme, serait titulaire avec l’Écosse, parce que c’est là où nous en sommes à l’heure actuelle. »