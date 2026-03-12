Selon un article publié dans le journal Bild, les responsables du club de Dortmund sont prêts à mettre le prix pour le joueur de 25 ans. Jusqu'à présent, Nmecha gagnait environ cinq millions d'euros par an chez les Schwarzgelben, mais son salaire devrait désormais doubler pour atteindre environ dix millions d'euros.
Traduit par
Départ imminent du BVB malgré un nouveau contrat ? De nouveaux détails révélés sur la prolongation de Felix Nmecha
De plus, le milieu de terrain devrait désormais bénéficier d'une clause libératoire. Celle-ci devrait s'élever à 80 millions d'euros en 2027, et un an plus tard, il serait finalement disponible pour un peu moins cher, à savoir 70 millions d'euros. Si un club financièrement solide décidait de faire jouer cette clause, Nmecha pourrait quitter le BVB rapidement, malgré la prolongation de son contrat. Mais le Borussia serait alors grassement dédommagé.
Dortmund a annoncé jeudi que le contrat du joueur, qui compte six sélections en équipe nationale et qui courait initialement jusqu'en 2028, serait prolongé prématurément jusqu'en 2030. Quelques heures auparavant, Sky et Sport Bild avaient déjà fait état d'un accord.
- Getty Images Sport
Ricken : « La prolongation de son contrat est un signe de continuité »
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Felix. Il s'identifie totalement au Borussia Dortmund et occupe une place centrale dans notre stratégie de planification de l'effectif », a déclaré Lars Ricken, directeur sportif. « La prolongation de son contrat est un signe de continuité et souligne notre conviction que nous réussirons ensemble dans les années à venir. »
Nmecha a lui-même déclaré avoir vécu « de nombreuses expériences formidables avec ce club et ses supporters » depuis qu'il a rejoint les Schwarzgelben. « Je suis très reconnaissant de la confiance qui m'est accordée. Je souhaite la rendre en donnant le meilleur de moi-même pour le Borussia Dortmund. »
- (C)Getty Images
Nmecha dans le viseur des clubs de Premier League
Cette prolongation a été une véritable surprise, car au cours des semaines précédentes, des rumeurs persistantes laissaient entendre que des clubs de Premier League s'intéressaient de près au joueur et souhaitaient tenter leur chance. Son ancien club Manchester City, où il a joué dans les équipes juniors, ainsi que Manchester United ont été cités nommément.
Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le joueur de 25 ans est cette saison un titulaire indiscutable au BVB. Au cours de la saison 2025/26, il a déjà disputé 38 matches toutes compétitions confondues et a contribué à huit buts, dont cinq buts et trois passes décisives. Ses performances impressionnantes sous le maillot du BVB lui ont récemment valu d'être sélectionné à plusieurs reprises en équipe nationale allemande. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a misé sur lui lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde en novembre contre le Luxembourg et la Slovaquie. Il est également considéré comme un candidat sérieux pour la Coupe du monde cet été.
Nmecha a quitté le VfL Wolfsburg pour rejoindre les Schwarzgelben en 2023 pour 30 millions d'euros.
Felix Nmecha : statistiques pour la saison 2025/26
Jeux 38 buts 5 Passes décisives 3
