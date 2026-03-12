Départ imminent du BVB malgré un nouveau contrat ? De nouveaux détails révélés sur la prolongation de Felix Nmecha

Cette prolongation a été une véritable surprise, car au cours des semaines précédentes, des rumeurs persistantes laissaient entendre que des clubs de Premier League s'intéressaient de près au joueur et souhaitaient tenter leur chance. Son ancien club Manchester City, où il a joué dans les équipes juniors, ainsi que Manchester United ont été cités nommément.

Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le joueur de 25 ans est cette saison un titulaire indiscutable au BVB. Au cours de la saison 2025/26, il a déjà disputé 38 matches toutes compétitions confondues et a contribué à huit buts, dont cinq buts et trois passes décisives. Ses performances impressionnantes sous le maillot du BVB lui ont récemment valu d'être sélectionné à plusieurs reprises en équipe nationale allemande. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a misé sur lui lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde en novembre contre le Luxembourg et la Slovaquie. Il est également considéré comme un candidat sérieux pour la Coupe du monde cet été.

Nmecha a quitté le VfL Wolfsburg pour rejoindre les Schwarzgelben en 2023 pour 30 millions d'euros.