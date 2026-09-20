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Départ choc d’Arsenal ? Noni Madueke suscite l’intérêt de l’Atlético de Madrid et de la Juventus alors que l’ailier peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta
Les géants européens se bousculent pour Madueke
Madueke fait face à un avenir incertain à Arsenal à l’approche du mercato hivernal, tandis que l’Atlético de Madrid et la Juventus suivent de près sa situation. L’ailier de 24 ans, arrivé avec de grandes attentes, a vu sa progression freinée par un manque de temps de jeu régulier sous les ordres de Mikel Arteta.
Caught Offside indique, selon ses sources, que les deux géants continentaux étudient la possibilité d’un transfert en cours de saison, envisageant potentiellement un prêt avec option d’achat future comme la voie la plus viable pour s’attacher ses services.
- Getty Images Sport
Simeone et la Juventus impressionnés par Madueke
Si les négociations formelles entre les clubs n’ont pas encore commencé, la compatibilité stylistique avec les deux prétendants semble évidente. Diego Simeone serait admiratif de la vitesse explosive et du jeu direct de Madueke, estimant que l’international anglais pourrait apporter une dimension différente à l’attaque de l’Atlético de Madrid.
De son côté, la Juventus serait impressionnée par sa qualité technique et sa capacité particulière à éliminer ses vis-à-vis en un contre un, ce qui pourrait offrir une variété bienvenue à ses options sur le flanc droit alors qu’elle cherche à renforcer son effectif pour la seconde moitié de la saison.
Des difficultés pendant quelques minutes à l’Emirates
Les spéculations soudaines autour de l'avenir de Madueke sont une conséquence directe de son rôle périphérique dans le dispositif actuel d'Arteta. Malgré son talent évident, il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de trois des cinq premiers matches de Premier League d'Arsenal cette saison.
Son implication s'est largement limitée à de brèves apparitions et aux compétitions de coupe, ce qui a freiné sa capacité à trouver son rythme. Même en Ligue des champions, il a été limité à seulement 18 minutes de jeu lors de la victoire 1-0 contre Naples, ce qui souligne à quel point il se trouve actuellement bas dans la hiérarchie.
Les statistiques de l'ailier dressent également le portrait d'un joueur qui a apporté sa contribution lorsqu'il a été sollicité, mais qui n'est pas parvenu à s'installer durablement dans le onze de départ. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, il totalise 9 buts et 4 passes décisives en 48 apparitions avec Arsenal.
- Getty Images Sport
Le dilemme d’Arsenal sur le mercato de janvier
À l’approche du mercato de janvier, la direction d’Arsenal est confrontée à une décision difficile concernant l’avenir à court terme de l’ailier. D’un côté, un prêt permettrait à Madueke de retrouver son tranchant et de préserver sa valeur marchande, plutôt que de stagner sur le banc. Cependant, autoriser son départ pourrait laisser Arteta à court de solutions offensives pendant la période la plus chargée de la saison.
Sur le plan financier, Arsenal se trouve en position de force et ne subit aucune pression immédiate pour vendre un joueur sous contrat jusqu’en 2030. Tout départ potentiel devrait probablement se faire selon des conditions correspondant à la stratégie à long terme du club, plutôt qu’à un prix bradé.
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