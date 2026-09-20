Les spéculations soudaines autour de l'avenir de Madueke sont une conséquence directe de son rôle périphérique dans le dispositif actuel d'Arteta. Malgré son talent évident, il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de trois des cinq premiers matches de Premier League d'Arsenal cette saison.

Son implication s'est largement limitée à de brèves apparitions et aux compétitions de coupe, ce qui a freiné sa capacité à trouver son rythme. Même en Ligue des champions, il a été limité à seulement 18 minutes de jeu lors de la victoire 1-0 contre Naples, ce qui souligne à quel point il se trouve actuellement bas dans la hiérarchie.

Les statistiques de l'ailier dressent également le portrait d'un joueur qui a apporté sa contribution lorsqu'il a été sollicité, mais qui n'est pas parvenu à s'installer durablement dans le onze de départ. Depuis son arrivée dans le nord de Londres, il totalise 9 buts et 4 passes décisives en 48 apparitions avec Arsenal.