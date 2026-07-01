Départ après le titre ! Ariel Hukporti aurait trouvé une nouvelle équipe en NBA

Ce pivot de 213 centimètres avait rejoint les Knicks après la draft 2024. Auparavant, il s'était fait remarquer en Australie, au Melbourne United, par les recruteurs de la NBA. Mais même lors de sa deuxième saison chez les Knicks, le joueur de 24 ans n'a pas réussi à dépasser son statut de remplaçant. Lors de la saison régulière, il a disputé 54 matchs, passant environ neuf minutes sur le terrain par rencontre et inscrivant un peu plus de deux points de moyenne.

À Philadelphie, ses chances de temps de jeu ne devraient guère être plus élevées. Le pivot Joel Embiid, MVP de la saison 2022/23, est titulaire s’il est en forme. Les 76ers avaient terminé la saison régulière à la septième place de la Conférence Est. En demi-finale de conférence des play-offs, Philadelphie s’était inclinée face aux Knicks de Hukportis sur un balayage 0-4.