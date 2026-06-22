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Denzel Dumfries se montre confiant quant aux chances des Pays-Bas à la Coupe du monde, sa « confiance grandissant » après la victoire écrasante face à la Suède
La Coupe du monde à Madrid
Dumfries a affiché ses ambitions les plus élevées après la large victoire 5-1 des Pays-Bas face à la Suède. Le latéral a toutefois refusé de commenter les nombreuses spéculations médiatiques l’envoyant au Real Madrid après la Coupe du monde.
« Je ne répondrai pas aux questions sur le Real Madrid », a-t-il coupé court lors de la conférence de presse d’après-match. « En revanche, quand on me demande si on a le niveau pour devenir champions du monde, ma réponse est claire : oui. »
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Une confiance grandissante et une énergie positive dynamisent l'équipe
Dumfries est revenu sur la large victoire face à la Suède, expliquant qu’elle avait totalement transformé l’ambiance du groupe après le match nul 2-2 inaugural contre le Japon. Il a souligné qu’un succès par plusieurs buts d’écart générait un élan décisif, désormais visible à l’entraînement en vue des prochaines rencontres.
« La confiance grandit », analyse Dumfries au sujet de l’état actuel de l’équipe nationale. « C’est le cas pour toutes les équipes après une grande victoire. Une énergie positive s’installe alors au sein du groupe, et cela se voit également sur le terrain d’entraînement. Je pense que cette victoire 5-1 est très précieuse à tous les égards. »
Une conviction inébranlable, forgée dans l’expérience et le réalisme du terrain.
Dumfries a rejeté toute idée selon laquelle ses déclarations ne seraient que du battage médiatique autour du tournoi, liant son sentiment actuel à la grande expérience des compétitions dont fait preuve l'effectif néerlandais, en pleine forme.
« Lors des précédents Championnats d’Europe et Coupes du monde, nous avons, à mon avis, réalisé des performances satisfaisantes », a souligné Dumfries. « Mais ce groupe est véritablement capable de réaliser quelque chose d’exceptionnel. Nous disposons désormais d’une grande expérience au sein de l’équipe, mais tout doit être parfait, et tout doit se mettre en place pour nous. »
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Une concentration sans faille pour la course au titre suprême
Malgré l’euphorie suscitée par leur récente prestation offensive, Dumfries a insisté pour que l’équipe garde les pieds sur terre au sujet des failles défensives à corriger. Il a souligné que le groupe était pleinement concentré, écartant tout besoin de « coup de semonce » après avoir récolté quatre points contre le Japon et la Suède.
« Nous restons totalement concentrés », a-t-il conclu au sujet des chances de titre de son équipe. « J’ai l’impression que nous sommes encore plus soudés qu’aux tournois précédents. Les autres nations sont à un très bon niveau dans cette compétition, mais si nous maintenons notre niveau de performance actuel, je suis convaincu que nous sommes de véritables prétendants au titre. »