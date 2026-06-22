Denzel Dumfries se montre confiant quant aux chances des Pays-Bas à la Coupe du monde, sa « confiance grandissant » après la victoire écrasante face à la Suède

Dumfries a affiché ses ambitions les plus élevées après la large victoire 5-1 des Pays-Bas face à la Suède. Le latéral a toutefois refusé de commenter les nombreuses spéculations médiatiques l’envoyant au Real Madrid après la Coupe du monde.

« Je ne répondrai pas aux questions sur le Real Madrid », a-t-il coupé court lors de la conférence de presse d’après-match. « En revanche, quand on me demande si on a le niveau pour devenir champions du monde, ma réponse est claire : oui. »