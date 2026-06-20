Denzel Dumfries réclame « un peu de fougue » dans le vestiaire néerlandais avant un match décisif de la Coupe du monde

Le joueur de l’Inter, qui s’apprête à quitter le club, estime que l’intensité qui règne dans les vestiaires de San Siro pourrait servir de modèle aux Oranje. Si le camp néerlandais est souvent salué pour son ambiance positive, Dumfries suggère qu’un manque de tension pourrait en réalité empêcher l’équipe nationale d’atteindre son plein potentiel lors des matchs de tournoi, quand la pression est à son comble. Les Pays-Bas, qui figurent dans le groupe F de la Coupe du monde avec le Japon, la Suède et la Tunisie, ont débuté par un match nul 2-2 face au Japon, rencontre à laquelle Dumfries a pris part. Prochain rendez-vous : la Suède, samedi.

« Là-bas, on peut se heurter violemment les uns aux autres, mais il y a tellement de personnalités fortes et d’opinions bien arrêtées qu’on est pratiquement obligé de s’imposer », explique Dumfries en comparant les Nerazzurri à son pays. « Au sein de l’équipe nationale néerlandaise, nous formons un groupe très agréable, avec beaucoup de spontanéité et de positivité, mais de temps en temps, nous pourrions nous secouer un peu plus les uns les autres. Toujours dans le but de nous améliorer. »