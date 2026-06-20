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Denzel Dumfries réclame « un peu de fougue » dans le vestiaire néerlandais avant un match décisif de la Coupe du monde
Adopter la mentalité de l'Inter
Dans une interview accordée à *Voetbal International* à l’approche de la Coupe du monde 2026, Dumfries a livré un aperçu fascinant des différences d’ambiance entre son club et l’équipe nationale. Le défenseur, qui s’apprête à signer un transfert très médiatisé au Real Madrid, estime que l’équipe de Ronald Koeman doit gagner en mordant si elle veut véritablement prétendre au titre suprême cet été.
« Nous devons être plus exigeants les uns envers les autres », explique Dumfries. « C’est la leçon que nous avons tirée du dernier Championnat d’Europe : en tant que groupe, nous pouvons nous dire la vérité plus souvent et plus ouvertement. Et je le ferai, car je suis quelqu’un qui assume ses responsabilités dans ce domaine. Il est important qu’il y ait un peu de fougue dans l’équipe. »
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Des duels au service du collectif
Le joueur de l’Inter, qui s’apprête à quitter le club, estime que l’intensité qui règne dans les vestiaires de San Siro pourrait servir de modèle aux Oranje. Si le camp néerlandais est souvent salué pour son ambiance positive, Dumfries suggère qu’un manque de tension pourrait en réalité empêcher l’équipe nationale d’atteindre son plein potentiel lors des matchs de tournoi, quand la pression est à son comble. Les Pays-Bas, qui figurent dans le groupe F de la Coupe du monde avec le Japon, la Suède et la Tunisie, ont débuté par un match nul 2-2 face au Japon, rencontre à laquelle Dumfries a pris part. Prochain rendez-vous : la Suède, samedi.
« Là-bas, on peut se heurter violemment les uns aux autres, mais il y a tellement de personnalités fortes et d’opinions bien arrêtées qu’on est pratiquement obligé de s’imposer », explique Dumfries en comparant les Nerazzurri à son pays. « Au sein de l’équipe nationale néerlandaise, nous formons un groupe très agréable, avec beaucoup de spontanéité et de positivité, mais de temps en temps, nous pourrions nous secouer un peu plus les uns les autres. Toujours dans le but de nous améliorer. »
Les enseignements à tirer de la déception européenne
Marqué par les déceptions passées, Dumfries entend utiliser son statut de leader pour éviter que l’histoire ne se répète. En poussant ses coéquipiers à davantage de franchise et de exigence mutuelle, il veut bâtir un groupe plus résilient, capable de franchir les étapes éliminatoires de la Coupe du monde. Finalistes malheureux à trois reprises, les Pays-Bas ambitionnent enfin de soulever le trophée mondial après avoir atteint les demi-finales de l’Euro 2024 et les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.
Le latéral ne prône pas la discorde, mais une culture professionnelle de la responsabilité, où chacun peut pointer les erreurs sans crainte. Pour lui, cette transparence est la clef d’un collectif soudé, capable de maintenir des standards élevés et de converger vers un même objectif. Fort de ses 73 sélections et de ses 11 buts sous le maillot orange, le latéral aborde la Coupe du monde en pleine confiance, fraîchement couronné du doublé Serie A-Coppa Italia avec l’Inter.
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Des signes d'amélioration technique
Malgré ses appels à une approche mentale plus offensive, Dumfries a souligné les progrès tangibles réalisés dans les performances techniques de l’équipe. Le groupe fait preuve d’un meilleur discipline en possession du ballon, évolution qui, selon lui, renforcera l’intensité accrue qu’il exige de ses joueurs.
« De plus en plus de joueurs ont conscience que la première passe doit être bien jouée et adressée au pied fort », a-t-il noté. « C’est une évolution positive. »
Alors que les Pays-Bas se préparent pour leurs prochaines rencontres, Dumfries est convaincu que l’alliance de cette précision technique et de la « fougue » qu’il réclame dans les vestiaires permettra enfin aux Oranje de renouer avec la gloire.