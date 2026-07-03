Emmenée par son capitaine Dennis Schröder, l’équipe de l’entraîneur national Álex Mumbrú a remporté le match de qualification dans la capitale lettone – où l’adversaire s’était replié en raison de la situation sécuritaire dans son pays – sur le score de 92 à 86 (45-37), signant ainsi sa quatrième victoire en cinq matchs de la première phase de poules. Le champion du monde et d’Europe avait déjà validé son billet pour le tour suivant.
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Dennis Schröder brille ! Le meneur allemand, star de la NBA, a guidé l’équipe du DBB vers la victoire lors des qualifications pour la Coupe du monde
Cette victoire était néanmoins précieuse, et tous les résultats comptent. Lors de la prochaine phase de qualification, qui débutera fin août, l’équipe de la DBB affrontera à coup sûr la Pologne, tandis que les Pays-Bas, la Lettonie et l’Autriche se disputeront les deux autres places dans le groupe parallèle. Les trois meilleures équipes de ce nouveau groupe de six se qualifieront pour la Coupe du monde au Qatar (du 27 août au 12 septembre 2027).
Pour Mumbrú, cette victoire était « extrêmement importante » ; en raison du faible nombre de spectateurs dans la salle, le match a été « difficile ». Son équipe a néanmoins montré du « bon basket » pendant 35 minutes, « mais dans les cinq dernières minutes, nous avons laissé quelques occasions à Israël ».
« Nous voulons remporter ces deux matchs », avait déclaré Schröder en pensant à la rencontre contre Israël et au dernier match de lundi à Bamberg contre Chypre. La première partie du plan a fonctionné. Meilleur marqueur allemand, Schröder a inscrit 20 points ; Christian Sengfelder (16) et Kay Bruhnke (15) ont également atteint la barre des dix points. Le match aller, disputé fin novembre à Ulm, avait déjà nettement tourné à l’avantage des Allemands (89-69).
Schröder est non seulement le seul champion du monde présent dans cette fenêtre internationale, mais aussi le seul joueur NBA que Mumbrú a convoqué. «Certains sont blessés, d’autres n’ont pas de contrat. Certains sont très fatigués, car ils ont disputé plus de 80 matchs», a expliqué l’Espagnol pour justifier sa sélection. Ainsi, les frères Wagner, Franz et Moritz, Tristan da Silva ou encore Isaiah Hartenstein sont notamment absents. Le solide bloc du Bayern, emmené par Andreas Obst, n’est pas non plus disponible.
L'équipe de la DBB a connu un début de match prometteur, avant de multiplier les erreurs.
À Riga, où l’équipe de la DBB avait battu la Turquie le 14 septembre 2025 en finale du Championnat d’Europe, le début de match a été idyllique. Portée par les champions d’Europe Schröder et Leon Kratzer, la sélection allemande a rapidement mené 10-0 après un peu plus d’une minute vingt, avant de connaître un passage à vide dû à des erreurs de coordination. L’entraîneur a alors lancé trois novices, Sananda Fru, Simonas Lukosius et Michael Rataj, pour stabiliser le jeu. Grâce à quatre tirs primés consécutifs, dont trois signés Sengfelder, l’équipe a regagné un léger matelas à la pause.
Grâce à un excellent troisième quart-temps (31-18), Schröder et ses coéquipiers ont creusé l’écart de manière décisive, en limitant enfin les pertes de balle. Tim Schneider a offert la première avance de 20 points (71-51, 28e) ; malgré quelques sursauts, Israël n’a pas pu relancer le suspense dans le money-time.
Lundi, face à Chypre, déjà éliminé, la victoire est impérative. Une petite chance de terminer en tête du groupe subsiste si la Croatie, seule équipe à avoir battu l’Allemagne fin février à Zagreb, s’inclinait à domicile contre Israël. Mais l’essentiel est de ramasser les points.
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