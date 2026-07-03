Cette victoire était néanmoins précieuse, et tous les résultats comptent. Lors de la prochaine phase de qualification, qui débutera fin août, l’équipe de la DBB affrontera à coup sûr la Pologne, tandis que les Pays-Bas, la Lettonie et l’Autriche se disputeront les deux autres places dans le groupe parallèle. Les trois meilleures équipes de ce nouveau groupe de six se qualifieront pour la Coupe du monde au Qatar (du 27 août au 12 septembre 2027).

Pour Mumbrú, cette victoire était « extrêmement importante » ; en raison du faible nombre de spectateurs dans la salle, le match a été « difficile ». Son équipe a néanmoins montré du « bon basket » pendant 35 minutes, « mais dans les cinq dernières minutes, nous avons laissé quelques occasions à Israël ».

« Nous voulons remporter ces deux matchs », avait déclaré Schröder en pensant à la rencontre contre Israël et au dernier match de lundi à Bamberg contre Chypre. La première partie du plan a fonctionné. Meilleur marqueur allemand, Schröder a inscrit 20 points ; Christian Sengfelder (16) et Kay Bruhnke (15) ont également atteint la barre des dix points. Le match aller, disputé fin novembre à Ulm, avait déjà nettement tourné à l’avantage des Allemands (89-69).

Schröder est non seulement le seul champion du monde présent dans cette fenêtre internationale, mais aussi le seul joueur NBA que Mumbrú a convoqué. «Certains sont blessés, d’autres n’ont pas de contrat. Certains sont très fatigués, car ils ont disputé plus de 80 matchs», a expliqué l’Espagnol pour justifier sa sélection. Ainsi, les frères Wagner, Franz et Moritz, Tristan da Silva ou encore Isaiah Hartenstein sont notamment absents. Le solide bloc du Bayern, emmené par Andreas Obst, n’est pas non plus disponible.