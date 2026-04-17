Julian Nagelsmann se tient sur la pelouse de son club formateur, le FC Issing, et contemple avec un sourire sa vieille licence de joueur, toujours valide. « Je pourrais jouer ce week-end », lance en plaisantant le sélectionneur national. Toutefois, le FCI devra se passer de lui dimanche, pour la rencontre de Kreisklasse 4 Zugspitze contre le SG Lechsee : « Cela pourrait être problématique sur le plan musculaire », reconnaît-il, préférant se concentrer sur les joueurs aptes à disputer la Coupe du monde avec l’Allemagne.
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Deniz Undav profite de la « mise en jambe » de Lena : Julian Nagelsmann met définitivement un terme au débat sur la Coupe du monde
À moins de quatre semaines de l’annonce de sa liste pour la Coupe des Confédérations, fixée au 12 mai, Julian Nagelsmann a de nouveau exposé en détail qui, et pourquoi, devrait aller conquérir la cinquième étoile de la Mannschaft aux États-Unis, au Mexique et au Canada – et qui restera à quai. Dans la première catégorie, on retrouve toujours le magicien Jamal Musiala et, notamment sur les conseils de Lena, l’épouse de Nagelsmann, le joker Deniz Undav. Dans la seconde, on trouve par exemple Manuel Neuer.
« Manu », souligne Nagelsmann depuis le club-house du FCI en jetant un regard à la Coupe du monde posée sur le manteau de la cheminée, « reste un gardien de but exceptionnellement doué. Il a toujours envie d’arrêter des ballons et de se jeter dans la boue. » Contrairement aux rumeurs, il entretient « une excellente relation » avec le capitaine du Bayern, mais la situation n’a « rien changé » : Neuer a « pris sa retraite », il est donc « peu judicieux d’en discuter sans cesse ». Point final.
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Le sélectionneur national Nagelsmann peut compter sur son atout, « sa » Lena.
Pour Nagelsmann, cette apparition dans l’émission « Bestbesetzung » sur MagentaTV est un véritable retour aux sources. Avant de s’installer dans un fauteuil turquoise du club-house, il est passé devant la maison familiale ; il conserve encore de nombreux amis dans le village, où les gens le traitent avec une totale normalité. Ici, il peut redevenir « le Julian d’autrefois », confie-t-il, « c’est un sentiment formidable ».Mais, comme le rappelle le présentateur Johannes B. Kerner, cet été, Nagelsmann sera « responsable » de l’ambiance dans tout le pays.
Comment entend-il aborder ce « rêve d’enfant » qu’est la Coupe du monde ? Avec une « impatience extrême », un zeste de superstition qu’il reconnaît « absurde », et « sa » Lena comme conseillère incorruptible. Sa femme est « heureusement très honnête avec moi », explique-t-il ; après des erreurs ou des déclarations malheureuses, comme récemment avec Undav, « je me fais remonter les bretelles, ce qui est une bonne chose ».
Il a depuis échangé avec Undav : le Stuttgartois est bien dans les plans pour la Coupe du monde, et son rôle de joker pourrait « légèrement évoluer, comme celui de tous les joueurs ». Même une star comme Musiala, dont la sélection semble acquise sous réserve de son état de santé, n’échappera pas à cette approche.
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Nagelsmann compte pleinement sur Pascal Groß et Waldemar Anton, qu’il surnomme respectivement « le ciment » et « l’entraîneur ».
La jeune pépite munichoise Lennart Karl, dont Nagelsmann salue la « formidable progression », peut elle aussi espérer devenir « un excellent joueur ». Aux côtés des cadres comme le capitaine Joshua Kimmich ou Florian Wirtz, d’autres professionnels assument sans rechigner leur rôle de remplaçants. C’est le cas de Pascal Groß, qui « pense comme un entraîneur ». Ou encore Waldemar Anton, véritable « ciment entre les cultures les plus diverses ».
« Nous allons passer huit à neuf semaines ensemble lors de la Coupe du monde, dans le meilleur des cas, donc l’entente humaine doit être parfaite », rappelle Nagelsmann, qui a déjà « en grande partie » son groupe pour le Mondial en tête.
Reste que, comme il le martèle, l’objectif demeure inchangé : « Toute équipe qui participe à la Coupe du monde doit viser le titre mondial. »