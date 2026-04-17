Deniz Undav profite de la « mise en jambe » de Lena : Julian Nagelsmann met définitivement un terme au débat sur la Coupe du monde

Pour Nagelsmann, cette apparition dans l’émission « Bestbesetzung » sur MagentaTV est un véritable retour aux sources. Avant de s’installer dans un fauteuil turquoise du club-house, il est passé devant la maison familiale ; il conserve encore de nombreux amis dans le village, où les gens le traitent avec une totale normalité. Ici, il peut redevenir « le Julian d’autrefois », confie-t-il, « c’est un sentiment formidable ».Mais, comme le rappelle le présentateur Johannes B. Kerner, cet été, Nagelsmann sera « responsable » de l’ambiance dans tout le pays.

Comment entend-il aborder ce « rêve d’enfant » qu’est la Coupe du monde ? Avec une « impatience extrême », un zeste de superstition qu’il reconnaît « absurde », et « sa » Lena comme conseillère incorruptible. Sa femme est « heureusement très honnête avec moi », explique-t-il ; après des erreurs ou des déclarations malheureuses, comme récemment avec Undav, « je me fais remonter les bretelles, ce qui est une bonne chose ».

Il a depuis échangé avec Undav : le Stuttgartois est bien dans les plans pour la Coupe du monde, et son rôle de joker pourrait « légèrement évoluer, comme celui de tous les joueurs ». Même une star comme Musiala, dont la sélection semble acquise sous réserve de son état de santé, n’échappera pas à cette approche.