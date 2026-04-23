Après sa victoire 2-1 après prolongation contre le SC Fribourg, le VfB Stuttgart affrontera le FC Bayern Munich en finale à Berlin. Pendant une bonne partie de la rencontre, le plan de jeu de l’entraîneur Sebastian Hoeneß a pourtant peiné à produire l’effet escompté. Les interventions décisives de Matthias Ginter, une nouvelle fois impressionnant, ont longtemps tenu les Souabes à distance, avant que Deniz Undav ne relance les siens et ne se rapproche d’un record du club. Tiago Tomas a finalement délivré les siens d’une tête victorieuse à la 119^e minute.
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Deniz Undav pourrait inscrire son nom dans les annales du VfB Stuttgart. L’attaquant vise désormais le record du club – une nouvelle performance qui constitue un argument supplémentaire en faveur de sa sélection par Julian Nagelsmann
Tout risquer sans courir de danger : le plan de Sebastian Hoeneß tarde à produire les effets escomptés.
La composition dévoilée par le VfB avait de quoi surprendre. Pour y voir plus clair, Sky et ARD ont donc sollicité l’analyse d’Hoeneß.
Sa stratégie ? Une offensive totale. Il a voulu aligner « autant de joueurs que possible capables de marquer des buts », a expliqué l’entraîneur du VfB pour justifier ses quatre changements par rapport à la défaite 2-4 contre le FC Bayern Munich. C’était effectivement le cas avec Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich et Nikolas Nartey sur la pelouse. Du moins sur le papier. Pourtant, le danger ne s’est matérialisé qu’à la 40^e minute, avec le premier tir cadré des Souabes. Ce coup d’envoi d’une période de domination stuttgartoise aurait pu, aurait dû, mener à l’égalisation tant elle est apparue ininterrompue.
Jusqu’alors, le compteur d’« expected goals » des Schwaben n’affichait que 0,07, avant de grimper en flèche juste avant la mi-temps pour atteindre 4,25. C’est finalement le manque de précision dans la zone de vérité qui a failli contrarier les plans de Hoeneß, jusqu’à ce que Undav, bien servi par Bilal El Khannouss – aligné d’emblée à la surprise générale puis auteur d’une performance remarquable –, libère les siens d’une tête victorieuse (71^e). Hoeness a également fait preuve d’un flair exceptionnel en faisant entrer Tomas et Badredine Bouanani, auteur de la passe décisive pour le but de la victoire.
En défense, Hoeneß a opté pour une charnière inédite composée de trois gauchers : Maximilian Mittelstädt à gauche, Jeff Chabot dans l’axe et Ramon Hendriks, dans un rôle inhabituel, à droite. Le flanc droit a été couvert par Leweling et Nartey, un choix qui a parfois perturbé l’équilibre défensif.
Après un départ très agité, Fribourg a progressivement pris le contrôle du match. Et c’est finalement sur corner, une nouvelle fois, que les Breisgau ont frappé : Maximilian Eggestein, bien servi par Vincenzo Grifo, a profité d’une passe en retrait catastrophique d’Angelo Stiller depuis la moitié de terrain adverse pour ouvrir le score.
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Prochaine lettre de candidature de Matthias Ginter à Julian Nagelsmann
Ce n'est toutefois pas Grifo qui a inscrit la passe décisive, mais Ginter. Le défenseur central a par ailleurs adressé un nouvel appel du pied à Julian Nagelsmann, présent sur place à Stuttgart.
Le défenseur central de 32 ans a repoussé pratiquement tous les ballons qui sont venus dans sa direction (14 dégagements) et a remporté neuf de ses quatorze duels. En grande forme depuis plusieurs semaines, Ginter a encore brillé.
Déjà auteur d’une performance référence lors de la victoire 3-0 au match aller des quarts de finale de l’Europa League contre le Celta Vigo, il avait alors été salué par Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe nationale, comme ayant réalisé un « match parfait ». « Il ne pouvait pas faire mieux », a jugé l’entraîneur du SCF, Julian Schuster, après la rencontre. « Sa performance était impressionnante, et il a su transmettre son énergie à ses coéquipiers. » Si le sélectionneur national était là, il « emmènerait » Ginter, a renchéri l’attaquant Igor Matanovic : « Le succès de l’équipe parle de lui-même, et il y a largement contribué. »
Malgré tout, ses chances de monter dans le train de la Coupe du monde restent minces : son 51^e et dernier match en sélection remonte à près de trois ans, juste avant l’arrivée de Nagelsmann à la tête de la Mannschaft. Pour le rassemblement de mars, le sélectionneur a retenu, sans surprise, le duo titulaire Nico Schlotterbeck/Jonathan Tah, ainsi qu’Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, tous deux en lice pour un billet. Malick Thiaw a également été appelé, mais il n’a pas joué et demeure un candidat incertain.
Peu après, Ginter a évoqué une « conversation décevante ». Il ne se fait guère d’illusions sur ses chances de monter dans l’avion vers le Qatar, contrairement à Chabot, qui y croit encore : « J’ai travaillé sous différents entraîneurs et je ne suis pas tombé de la dernière pluie en matière de structure et de comportement défensif. »
Son léger déficit technique avec le ballon au pied constitue toutefois son principal point faible. Un sacre en Ligue Europa lui offrirait un argument supplémentaire pour prétendre à une place dans l’avion vers les États-Unis.
Un exploit incroyable ! Deniz Undav vise un record du club
Grâce à Ginter, Undav n’avait rien réussi jusqu’à son but. L’attaquant a perdu la plupart de ses duels, multiplié les passes ratées et totalisé le plus grand nombre de pertes de balle parmi les joueurs de champ du VfB.
Mais il a surgi au moment décisif : il a égalisé d’une position peu favorable, avec le sang-froid qui avait récemment contrarié Nagelsmann. Le joueur de 29 ans pourrait non seulement partir pour la Coupe du monde en tant que meilleur buteur allemand, mais aussi, avec un peu de chance, couronner sa saison exceptionnelle par un record du club.
Son 24^e but de la saison, toutes compétitions confondues, lui permet d’atteindre 37 unités et de prendre provisoirement la deuxième place du classement historique des meilleurs buteurs du club. Il pointe à quatre réalisations du record absolu, détenu par Mario Gomez (35 buts et 6 passes décisives en 2008/09 selon les données Opta).
Il aurait même pu réduire l’écart plus tôt : après son but, il a d’abord frappé le poteau, puis contraint le gardien du SCF Florian Müller à une parade décisive juste avant la fin du temps réglementaire, permettant aux siens d’atteindre la prolongation. En période supplémentaire, c’est encore le poteau qui a repoussé sa tentative, avant que Chris Führich ne heurte à son tour le bois.
Face au Bayern ce week-end, il s’était lui-même privé de la possibilité de revenir sur Gomez : après un accrochage inutile avec Nicolas Capaldo de Hambourg la semaine précédente, il avait écopé de son cinquième carton jaune. Il avait également manqué un penalty contre le HSV et gâché plusieurs occasions en or.
Il lui reste désormais quatre journées de Bundesliga et la finale à Berlin pour entrer dans les annales. Un tel exploit serait aussi un nouveau coup de théâtre dans ses négociations contractuelles avec la direction du club, alors qu’il réclamerait un salaire record.
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Le record du club vacille : comparaison entre Deniz Undav et Mario Gomez
Saison
Joueurs
Matchs
Buts
Passes décisives
Points (total)
2008/09
Mario Gomez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37