La composition dévoilée par le VfB avait de quoi surprendre. Pour y voir plus clair, Sky et ARD ont donc sollicité l’analyse d’Hoeneß.

Sa stratégie ? Une offensive totale. Il a voulu aligner « autant de joueurs que possible capables de marquer des buts », a expliqué l’entraîneur du VfB pour justifier ses quatre changements par rapport à la défaite 2-4 contre le FC Bayern Munich. C’était effectivement le cas avec Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich et Nikolas Nartey sur la pelouse. Du moins sur le papier. Pourtant, le danger ne s’est matérialisé qu’à la 40^e minute, avec le premier tir cadré des Souabes. Ce coup d’envoi d’une période de domination stuttgartoise aurait pu, aurait dû, mener à l’égalisation tant elle est apparue ininterrompue.

Jusqu’alors, le compteur d’« expected goals » des Schwaben n’affichait que 0,07, avant de grimper en flèche juste avant la mi-temps pour atteindre 4,25. C’est finalement le manque de précision dans la zone de vérité qui a failli contrarier les plans de Hoeneß, jusqu’à ce que Undav, bien servi par Bilal El Khannouss – aligné d’emblée à la surprise générale puis auteur d’une performance remarquable –, libère les siens d’une tête victorieuse (71^e). Hoeness a également fait preuve d’un flair exceptionnel en faisant entrer Tomas et Badredine Bouanani, auteur de la passe décisive pour le but de la victoire.

En défense, Hoeneß a opté pour une charnière inédite composée de trois gauchers : Maximilian Mittelstädt à gauche, Jeff Chabot dans l’axe et Ramon Hendriks, dans un rôle inhabituel, à droite. Le flanc droit a été couvert par Leweling et Nartey, un choix qui a parfois perturbé l’équilibre défensif.

Après un départ très agité, Fribourg a progressivement pris le contrôle du match. Et c’est finalement sur corner, une nouvelle fois, que les Breisgau ont frappé : Maximilian Eggestein, bien servi par Vincenzo Grifo, a profité d’une passe en retrait catastrophique d’Angelo Stiller depuis la moitié de terrain adverse pour ouvrir le score.