« Deniz Undav pourrait faire un peu plus d'efforts sur le ballon » : Jürgen Klopp critique ouvertement l'attaquant de la DFB après la débâcle de l'Allemagne face au Paraguay en Coupe du monde

« Nous venons d’évoquer Undav et (Kai) Havertz, et nous avons estimé qu’il était judicieux d’aligner deux attaquants dans la surface de réparation. Pourtant, personne ne leur adresse le ballon. Conséquence : ils ne se créent pas d’espaces entre eux », a constaté Klopp, entamant son analyse de la première période sur un ton encore général.

L’entraîneur de 59 ans a ensuite pointé du doigt Undav : « Nous devons aussi aborder les choses telles que nous les voyons. Deniz Undav peut volontiers s’impliquer un peu plus dans le jeu », a exigé sans détour l’ancien coach de Liverpool. « Il ne reçoit pas de passes, mais quand il est à proximité, il doit parfois s’imposer physiquement, réclamer le ballon – c’est aussi ça, le langage corporel ! »