Avant même que l’élimination précoce de l’équipe d’Allemagne face au Paraguay (3-4 aux tirs au but) en seizièmes de finale de la Coupe du monde ne soit actée, le consultant télévisé Jürgen Klopp (MagentaTV) avait déjà tiré un bilan sans appel de la performance de Deniz Undav dès la mi-temps. L’attaquant du VfB Stuttgart, aligné d’entrée par le sélectionneur Julian Nagelsmann, n’avait alors enregistré que sept touches de balle.
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« Deniz Undav pourrait faire un peu plus d'efforts sur le ballon » : Jürgen Klopp critique ouvertement l'attaquant de la DFB après la débâcle de l'Allemagne face au Paraguay en Coupe du monde
« Nous venons d’évoquer Undav et (Kai) Havertz, et nous avons estimé qu’il était judicieux d’aligner deux attaquants dans la surface de réparation. Pourtant, personne ne leur adresse le ballon. Conséquence : ils ne se créent pas d’espaces entre eux », a constaté Klopp, entamant son analyse de la première période sur un ton encore général.
L’entraîneur de 59 ans a ensuite pointé du doigt Undav : « Nous devons aussi aborder les choses telles que nous les voyons. Deniz Undav peut volontiers s’impliquer un peu plus dans le jeu », a exigé sans détour l’ancien coach de Liverpool. « Il ne reçoit pas de passes, mais quand il est à proximité, il doit parfois s’imposer physiquement, réclamer le ballon – c’est aussi ça, le langage corporel ! »
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« C'est fou ! » Undav crée une grosse tête de turc pour la DFB
Klopp a d'ailleurs démontré une nouvelle fois, aux yeux de tous, comment l'attaquant pourrait s'améliorer, lors d'un entretien avec Johannes B. Kerner : « Si je te regarde et que tu ne me montres pas avec tes yeux que tu veux le ballon, alors tu ne l'auras pas. C'est tout ! »
Si Undav suivait ce conseil, « il recevrait le ballon et nous obtiendrions un coup franc ». Or, l’équipe de la DFB n’a pratiquement pas réussi à se créer de situations de coups de pied arrêtés dans les zones dangereuses, a ensuite déploré Klopp : « C’est fou, vu la possession de balle dont nous disposons ! »
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Klopp pour remplacer Nagelsmann ? « Ce n’est pas le moment. »
Les remarques télévisées de Klopp n’ont semble-t-il pas filtré jusqu’au vestiaire de la DFB durant la mi-temps. Jusqu’à sa sortie à la 63^e minute, Undav n’a touché le ballon que deux fois de plus et s’est révélé l’un des joueurs les plus décevants d’une Mannschaft globalement en berne lors de cette rencontre (note SPOX : 5,5). Pourtant, l’attaquant avait auparavant été l’un des rares points positifs de la Coupe du monde, récoltant cinq points en 86 minutes en tant que remplaçant.
Klopp s’est de nouveau retrouvé sous les feux des projecteurs après le coup de sifflet final. L’ancien entraîneur à succès a d’abord critiqué la prestation de l’équipe allemande, puis son nom a été évoqué comme successeur de Nagelsmann, qui souhaiterait rester en poste, et il a déclaré : « Ce n’est pas le moment d’en parler – surtout pas avec moi. »