Deniz Undav a lui aussi perdu espoir : une nouvelle lettre de candidature a été envoyée depuis Fribourg à Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde

La composition dévoilée par le VfB avait de quoi surprendre. Pour y voir plus clair, Sky et ARD ont donc sollicité l’analyse d’Hoeness.

Sa stratégie ? Une offensive totale. Il a expliqué vouloir aligner « un maximum de joueurs capables de marquer » pour justifier ses quatre changements par rapport à la défaite 2-4 contre le Bayern Munich. Sur le papier, c’était le cas avec Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich et Nikolas Nartey titulaires. Pourtant, le danger ne s’est matérialisé qu’à la 40^e minute, moment du premier tir cadré des Souabes. Ce coup d’envoi d’une longue phase de domination aurait pu, aurait dû, mener à l’égalisation.

Jusqu’alors, le compteur d’« expected goals » des Schwaben n’affichait que 0,07, avant de grimper en flèche juste avant la mi-temps pour atteindre 4,25. C’est finalement le manque de réalisme devant le but qui a contrarié les plans de Hoeneß, jusqu’à ce que Undav, bien servi par Bilal El Khannouss – aligné d’emblée à la surprise générale puis auteur d’une performance remarquable –, libère les siens (71^e). Hoeness a également fait preuve d’un flair exceptionnel en faisant entrer Tomas et Badredine Bouanani, auteur de la passe décisive pour le but de la victoire.

En défense, Hoeneß a opté pour une charnière inédite composée de trois gauchers : Maximilian Mittelstädt à gauche, Jeff Chabot dans l’axe et Ramon Hendriks, dépannant à droite. Le flanc droit a été couvert par Leweling et Nartey, un choix qui a parfois perturbé l’équilibre défensif.

Après un départ très agité, Fribourg a progressivement pris le contrôle du jeu. Finalement, c’est sur corner, une nouvelle fois, que les visiteurs ont ouvert le score : Maximilian Eggestein a repris un centre de Vincenzo Grifo, précédé d’une passe en retrait hasardeuse d’Angelo Stiller depuis la moitié de terrain adverse.