Après sa victoire 2-1 en prolongation contre le SC Fribourg, le VfB Stuttgart affrontera le FC Bayern Munich en finale à Berlin. Pourtant, le plan de jeu de l'entraîneur Sebastian Hoeneß a longtemps peiné à produire l'effet escompté. Les interventions autoritaires de Matthias Ginter, une nouvelle fois impressionnant, ont maintenu les Brésiliens sous pression, jusqu'à ce que Deniz Undav redonne souffle aux Souabes et se rapproche d'un record du club. Tiago Tomas a finalement inscrit le but décisif à la 119^e minute.
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Deniz Undav a lui aussi perdu espoir : une nouvelle lettre de candidature a été envoyée depuis Fribourg à Julian Nagelsmann pour la Coupe du monde
Tout risquer sans courir de danger : le plan de Sebastian Hoeneß tarde à produire les effets escomptés.
La composition dévoilée par le VfB avait de quoi surprendre. Pour y voir plus clair, Sky et ARD ont donc sollicité l’analyse d’Hoeness.
Sa stratégie ? Une offensive totale. Il a expliqué vouloir aligner « un maximum de joueurs capables de marquer » pour justifier ses quatre changements par rapport à la défaite 2-4 contre le Bayern Munich. Sur le papier, c’était le cas avec Undav, Ermedin Demirovic, Jamie Leweling, Chris Führich et Nikolas Nartey titulaires. Pourtant, le danger ne s’est matérialisé qu’à la 40^e minute, moment du premier tir cadré des Souabes. Ce coup d’envoi d’une longue phase de domination aurait pu, aurait dû, mener à l’égalisation.
Jusqu’alors, le compteur d’« expected goals » des Schwaben n’affichait que 0,07, avant de grimper en flèche juste avant la mi-temps pour atteindre 4,25. C’est finalement le manque de réalisme devant le but qui a contrarié les plans de Hoeneß, jusqu’à ce que Undav, bien servi par Bilal El Khannouss – aligné d’emblée à la surprise générale puis auteur d’une performance remarquable –, libère les siens (71^e). Hoeness a également fait preuve d’un flair exceptionnel en faisant entrer Tomas et Badredine Bouanani, auteur de la passe décisive pour le but de la victoire.
En défense, Hoeneß a opté pour une charnière inédite composée de trois gauchers : Maximilian Mittelstädt à gauche, Jeff Chabot dans l’axe et Ramon Hendriks, dépannant à droite. Le flanc droit a été couvert par Leweling et Nartey, un choix qui a parfois perturbé l’équilibre défensif.
Après un départ très agité, Fribourg a progressivement pris le contrôle du jeu. Finalement, c’est sur corner, une nouvelle fois, que les visiteurs ont ouvert le score : Maximilian Eggestein a repris un centre de Vincenzo Grifo, précédé d’une passe en retrait hasardeuse d’Angelo Stiller depuis la moitié de terrain adverse.
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Prochaine lettre de candidature de Matthias Ginter à Julian Nagelsmann
Ce n'est toutefois pas Grifo qui a inscrit la passe décisive, mais Ginter. Au-delà de ce coup d'envoi, le défenseur central a adressé un nouveau message à Julian Nagelsmann, présent sur la pelouse de Stuttgart.
Le défenseur central de 32 ans a repoussé pratiquement tous les ballons qui sont venus dans sa direction (14 dégagements) et a remporté neuf de ses quatorze duels. En grande forme depuis plusieurs semaines, Ginter a encore brillé.
Déjà auteur d’une performance remarquée lors de l’aller des quarts de finale d’Europa League contre le Celta Vigo, il avait alors été salué par Lothar Matthäus, recordman des sélections en équipe d’Allemagne, qui avait parlé de « match parfait » à propos de son but, le troisième de la rencontre. « Il ne pouvait pas faire mieux », a jugé l’entraîneur du SCF, Julian Schuster, après la rencontre. « Sa performance était impressionnante, et il a su transmettre son énergie à ses coéquipiers. » Si le sélectionneur national était là, il « emmènerait » Ginter, a renchéri l’attaquant Igor Matanovic : « Le succès de l’équipe parle de lui-même, et il y a largement contribué. »
Ses chances de figurer dans l’avion pour la Coupe du monde restent toutefois minces : son 51^e et dernier match en sélection remonte à près de trois ans, juste avant l’arrivée de Nagelsmann à la tête de la Mannschaft. Pour le rassemblement de mars, le sélectionneur a retenu, sans surprise, le duo titulaire Nico Schlotterbeck/Jonathan Tah, ainsi qu’Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, tous deux en lice pour un billet. Malick Thiaw a également été appelé, mais il n’a pas joué et reste un candidat incertain.
Peu après, Ginter a évoqué une « conversation décevante ». Il ne se fait guère d’illusions sur ses chances de monter dans l’avion vers le Qatar, contrairement à Chabot, qui y croit encore : « J’ai travaillé sous différents entraîneurs et je ne suis pas tombé de la dernière pluie en matière de structure et de comportement défensif. »
Son léger déficit technique avec le ballon au pied constitue toutefois son principal point faible. Un sacre en Ligue Europa lui offrirait un argument supplémentaire pour prétendre à une place dans l’avion vers les États-Unis.
Un exploit incroyable ! Deniz Undav vise un record du club
Grâce à Ginter, Undav n’avait rien réussi jusqu’à son but. L’attaquant a perdu la plupart de ses duels, multiplié les passes ratées et totalisé le plus grand nombre de pertes de balle parmi les joueurs de champ du VfB.
Mais l’attaquant a surgi au moment crucial : il a égalisé d’une position peu favorable, faisant preuve du sang-froid qui avait récemment contrarié Nagelsmann. À 29 ans, Undav pourrait non seulement partir pour la Coupe du monde en tant que meilleur buteur allemand, mais aussi, avec un peu de réussite, couronner sa saison exceptionnelle par un record du club.
Son 24^e but de la saison, toutes compétitions confondues, lui permet d’atteindre 37 unités et de prendre officiellement la deuxième place du classement historique des meilleurs buteurs du club. Il pointe à quatre réalisations du record de Mario Gomez (35 buts et 6 passes décisives en 2008/09 selon Opta).
Il aurait même pu réduire l’écart plus tôt : après son but, il a d’abord frappé le poteau, puis contraint le gardien du SCF Florian Müller à une parade décisive juste avant la fin du temps réglementaire, permettant aux siens d’atteindre la prolongation. Lors de celle-ci, le poteau a de nouveau refusé un second but à Undav, après un tir de Chris Führich.
Face au Bayern, il s’était lui-même privé de la possibilité de revenir sur Gomez : après un accrochage inutile avec Nicolas Capaldo, il avait écopé de son cinquième carton jaune. Il avait également manqué un penalty et gâché plusieurs occasions en or contre le HSV.
Il lui reste désormais quatre journées de Bundesliga et la finale à Berlin pour entrer dans les annales. Un tel exploit serait aussi un nouveau coup de théâtre dans ses négociations contractuelles avec la direction du club, alors qu’il réclamerait un salaire record.
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Le record du club vacille : comparaison entre Deniz Undav et Mario Gomez
Saison
Joueurs
Matchs
Buts
Passes décisives
Points (total)
2008/09
Mario Gomez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37