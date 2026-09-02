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Deniz Gul boucle son transfert de 10 millions d’euros à Galatasaray en provenance du FC Porto avec un contrat de cinq ans
Gul boucle son transfert à Galatasaray
Galatasaray a finalisé la signature de l’attaquant international turc Deniz Gul en provenance du FC Porto peu avant la clôture du mercato. L’avant-centre de 22 ans a atterri à l’aéroport Atatürk en jet privé le 1er septembre 2026, où il a été accueilli par des dirigeants du club et des supporters enthousiastes.
Le club de Süper Lig a officiellement informé la plateforme de divulgation publique (KAP) après avoir convenu avec Porto d’une indemnité de transfert totale de 10 millions d’euros. L’accord comprend une clause de 10 % sur la plus-value d’une future revente en faveur du club portugais.
Gul a signé un contrat de cinq ans à partir de la saison 2026-2027. Il percevra un salaire annuel net garanti de 1,5 million d’euros pendant toute la durée de son séjour à Istanbul.
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Ravi à l’idée d’arriver à Istanbul
À sa descente d’avion à Istanbul, Gul a repris avec les supporters de Galatasaray présents un chant classique de fans avant de partir passer sa visite médicale. Le jeune attaquant a exprimé sa joie de réaliser ce transfert et de rejoindre les champions de Turquie en titre.
Il a souligné son enthousiasme à l’idée de retrouver l’équipe et de commencer immédiatement son nouveau chapitre au RAMS Park.
« Je suis très heureux. Je suis très excité », a déclaré Gul. « Je veux rencontrer l’équipe et nos supporters dès que possible. La chose importante pour moi en ce moment, c’est d’être ici. J’y suis maintenant et je suis concentré sur cela. »
Parcours européen et changement de sélection nationale
Né et élevé à Stockholm d’un père turc et d’une mère suédoise, Gul a progressé dans les centres de formation en Suède avant de briller avec Hammarby IF. Ses performances de buteur lui ont valu un transfert au FC Porto en août 2024, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2029.
Sur le plan international, Gul a représenté la Suède chez les moins de 19 ans avant d’engager son avenir international avec la Turquie en novembre 2024. Il a ensuite reçu sa première convocation en équipe A de la part du sélectionneur national Vincenzo Montella pour les matches de l’UEFA Nations League en mars 2025.
Le joueur de 22 ans fait désormais son retour dans le football turc pour renforcer la ligne d’attaque de Galatasaray grâce à son impact physique et à son expérience du plus haut niveau européen.
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Directement dans l'action
Après avoir passé sa visite médicale et finalisé les formalités administratives, Gul intégrera immédiatement l’entraînement de l’équipe première sous la direction du staff technique.
Son arrivée apporte une profondeur précieuse à la rotation offensive alors que Galatasaray se prépare à défendre son titre national et à disputer une compétition européenne.
Gul va désormais se concentrer sur ses débuts et tenter de s’imposer comme un élément clé de l’effectif pour la saison 2026-2027.
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