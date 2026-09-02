Deniz Gul boucle son transfert de 10 millions d’euros à Galatasaray en provenance du FC Porto avec un contrat de cinq ans

Galatasaray a finalisé la signature de l’attaquant international turc Deniz Gul en provenance du FC Porto peu avant la clôture du mercato. L’avant-centre de 22 ans a atterri à l’aéroport Atatürk en jet privé le 1er septembre 2026, où il a été accueilli par des dirigeants du club et des supporters enthousiastes.

Le club de Süper Lig a officiellement informé la plateforme de divulgation publique (KAP) après avoir convenu avec Porto d’une indemnité de transfert totale de 10 millions d’euros. L’accord comprend une clause de 10 % sur la plus-value d’une future revente en faveur du club portugais.

Gul a signé un contrat de cinq ans à partir de la saison 2026-2027. Il percevra un salaire annuel net garanti de 1,5 million d’euros pendant toute la durée de son séjour à Istanbul.