À la veille de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Marc Cucurella annonce soudainement qu’il quittera l’équipe nationale si une condition personnelle favorable se réalise.
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Démission sous condition ! Le défenseur gauche espagnol Marc Cucurella fait une annonce surprenante avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine
« Si nous remportons la Coupe du monde, j'appellerai Luis (de la Fuente, sélectionneur de l'équipe d'Espagne – N.d.R.) le lendemain pour lui dire qu'il ne doit plus compter sur moi, car je quitte l'équipe nationale », a déclaré le joueur de 27 ans sur Movistar+.
Cucurella, qui vient de quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid et qui sera titulaire dimanche en finale contre l’Albiceleste, a ajouté : « Avec un titre de champion d’Europe et une Coupe du monde, je ne pourrais pas rêver mieux. »
Selon nos informations, le défenseur Marc Cucurella envisagerait de se faire tatouer le visage de son sélectionneur Luis de la Fuente.
Pour Cucurella, battre Lionel Messi et ses coéquipiers représenterait un deuxième grand titre en deux ans, après le sacre des Espagnols à l’Euro 2024 en Allemagne, où le latéral gauche avait été vivement critiqué pour sa main contre la sélection allemande.
Si l’Espagne venait à conquérir un deuxième titre mondial après 2010, la carrière internationale de Cucurella s’interrompraient après seulement 32 sélections, débutées en juin 2021.
Il s’agit de la deuxième annonce retentissante de Cucurella liée à un éventuel sacre mondial, après avoir déclaré, avant le début du tournoi lors d’un entretien avec Radio Cope, qu’il se ferait tatouer le visage de son sélectionneur en cas de triomphe.
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