« Si nous remportons la Coupe du monde, j'appellerai Luis (de la Fuente, sélectionneur de l'équipe d'Espagne – N.d.R.) le lendemain pour lui dire qu'il ne doit plus compter sur moi, car je quitte l'équipe nationale », a déclaré le joueur de 27 ans sur Movistar+.

Cucurella, qui vient de quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid et qui sera titulaire dimanche en finale contre l’Albiceleste, a ajouté : « Avec un titre de champion d’Europe et une Coupe du monde, je ne pourrais pas rêver mieux. »