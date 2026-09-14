L’atmosphère au sein de l’équipe de France est devenue de plus en plus toxique après le récent échange de mots entre les deux stars. Mbappe a affirmé avoir « toujours été considéré comme l’élu » et a laissé entendre que son coéquipier avait eu une « carrière différente » à cause des blessures. Cela a provoqué une réponse rapide de Dembele après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest dimanche : « Je n’ai jamais été l’élu, j’ai travaillé dur et j’ai été récompensé par une année merveilleuse avec Paris. »

Selon L’Equipe, ces commentaires précis ont été le point de rupture pour Dembele, qui a toujours choisi de rester publiquement silencieux malgré l’agacement provoqué par plusieurs déclarations de son capitaine au cours des dernières années.