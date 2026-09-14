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Dembélé quitte les lieux furieux : les propos de Mbappé sur le Ballon d’Or font naître des craintes de trahison et divisent la France
Les commentaires de Mbappe suscitent la colère
L’atmosphère au sein de l’équipe de France est devenue de plus en plus toxique après le récent échange de mots entre les deux stars. Mbappe a affirmé avoir « toujours été considéré comme l’élu » et a laissé entendre que son coéquipier avait eu une « carrière différente » à cause des blessures. Cela a provoqué une réponse rapide de Dembele après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Brest dimanche : « Je n’ai jamais été l’élu, j’ai travaillé dur et j’ai été récompensé par une année merveilleuse avec Paris. »
Selon L’Equipe, ces commentaires précis ont été le point de rupture pour Dembele, qui a toujours choisi de rester publiquement silencieux malgré l’agacement provoqué par plusieurs déclarations de son capitaine au cours des dernières années.
- Getty Images Sport
Dembélé se sent trahi par le capitaine
L’ancien joueur et consultant Jerome Rothen a expliqué que Dembele était incroyablement affecté par la situation, considérant les récentes déclarations comme une attaque directe. Ce ressentiment vient du fait que Mbappe semble regarder de haut ses coéquipiers en sélection.
Rothen a révélé l’ampleur de la colère sur RMC Sport, en déclarant : « Dembélé l’a très mal pris, c’est une certitude, il est très en colère contre Kylian Mbappé. C’est une forme de trahison pour lui. Les mots sont forts mais c’est exactement comme ça qu’il le prend. » L’Equipe a également noté que Mbappe avait été totalement pris au dépourvu par cette réaction.
Deux camps se forment dans le vestiaire
La frustration dépasse le seul cas Dembele, plusieurs membres de la sélection nationale perdant apparemment patience avec leur capitaine. L’unité qui définissait auparavant le groupe se fissure désormais en loyautés divisées. Les joueurs sont désorientés et se sentent mis à l’écart par la campagne médiatique en cours autour de cette récompense individuelle.
Soulignant cette fracture dangereuse, Rothen a ajouté : « On me dit qu’il y a beaucoup de joueurs dans l’équipe de France qui ne comprennent pas, une fois de plus, toutes ses déclarations, qui sont davantage dans l’équipe Dembele que dans l’équipe Mbappe, alors que c’est la même équipe, mais apparemment il y a maintenant deux équipes. »
- AFP
Zidane face à un premier test crucial
Alors que des informations indiquent que les deux hommes ne se sont pas parlé depuis l’incident, Zinedine Zidane fait face à un climat tendu au moment de dévoiler sa première liste vendredi. Lorsque Mbappe et Dembele arriveront à Clairefontaine pour la prochaine trêve internationale, le nouveau sélectionneur devra faciliter d’importants pourparlers de paix afin de rétablir l’harmonie.
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