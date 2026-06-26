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Dembélé en grande forme et la France s'envole : 4-1 face à une Norvège privée de Haaland, les Bleus terminent la phase de poules en tête du groupe

Norvège vs France
Coupe du monde
Norvège
France

Les Bleus ne font pas de cadeau à une équipe norvégienne privée de Haaland

La France, emmenée par une version « extra-luxueuse » de Kylian Mbappé et Ousmané Dembélé, remporte le groupe I avec un sans-faute et, après le Sénégal et l’Irak, laisse également la Norvège derrière elle. Le score final est de 4-1 à Boston pour les Bleus, dirigés par Guy Stephan en raison du deuil familial de Didier Deschamps. Le Ballon d’Or en titre a inscrit presque tous les buts, portant son total à 4 au classement des buteurs. Aasgaard et Doué ont également trouvé le chemin des filets.


La tâche des vice-champions du monde sortants a été facilitée par le choix du sélectionneur norvégien Ola Solbakken, qui a opéré un large turnover en écartant toutes ses stars, de Haaland à Sorloth en passant par Odegaard et Nusa, renonçant ainsi à la première place du groupe. Un choix qui n’a pas ému une équipe de France avide de buts et de points, comme l’atteste le triplé phénoménal d’Ousmane Dembélé, auteur en 25 minutes (entre la 7^e et la 32^e) d’une performance destinée à marquer l’histoire de la Coupe du monde. Mbappé se joint à la fête (après avoir frappé la barre transversale dès la 20e seconde), délivre deux passes décisives et devient, avec six unités, le joueur le plus prolifique de la compétition.


La Norvège, qui avait réduit le score grâce à un solo du débutant Aasgaard (1-2), a tenté de revenir avant d’encaisser le 1-3 et s’est montrée plus présente en début de seconde période. Un Bobb inspiré se montre dangereux à plusieurs reprises, obtenant un penalty que Strand-Larsen rate en tirant trop au centre et en se faisant repousser par le Milanais Maignan, avant de mettre à nouveau le numéro un français à l’épreuve à deux autres occasions. Les nombreux changements ont ensuite vidé le match de ses principaux rebondissements jusqu’au temps additionnel, lorsque le duo parisien Barcola-Doué a scellé le score final (4-1) pour les Bleus.



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  • LE BILAN DU MATCH

    NORVÈGE - FRANCE : 1-4

    BUTEURS : 6^e, 20^e, 32^e Dembélé (F), 21^e Aasgaard (N), 94^e Doué (F)



    NORVÈGE (4-3-3) : Selvik ; Aursnes, Falchener (66' Langas), Ostigard, Bjorkan (46' Pedersen) ; Aasgaard, Berg, Thorsvedt (46' Thorsby) ; Bobb (83' Nusa), Strand-Larsen, Schjelderup (83' Hauge). Entraîneur : Solbakken


    FRANCE (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé (86' Malo Gusto), Upamecano (76' Konaté), Lacroix, Théo Hernandez ; Tchouameni, Koné ; Dembélé (65' Barcola), Olise (65' Cherki), Doué ; Mbappé (86' Mateta). Entraîneur : Stephan


    Arbitre : Oliver


    Avertissements : Berg (NOR), Tchouaméni (FRA)

    Aucun expulsé.

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  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    94' DOUÉ OUVRE ÉGALEMENT SON COMPTEUR : la France porte le score à 4-0 grâce à une tête du Parisien, bien servi par le centre de Barcola depuis la gauche.


    72' MAIGNAN ENCORE DÉCISIF : belle contre-attaque norvégienne avec Aasgaard qui accélère et sert Bobb, dont le tir placé est une nouvelle fois repoussé par le numéro un français.


    63' BOBB MET MAIGNAN À L'ÉPREUVE : la Norvège se crée une nouvelle occasion de réduire le score à 2-3 grâce à une action de l'ancien joueur de Manchester City, mais le numéro un français est à la hauteur.


    56' LA FRANCE À UN POIL DU QUATRIÈME BUT : Mbappé s'en charge à nouveau tout seul, en visant depuis l'entrée de la surface ; son tir du droit passe à quelques centimètres de la lucarne.


    50' PÉNALTY POUR LA NORVÈGE, MAIS MAIGNAN S'IMPOSE : après avoir éliminé Theo Hernandez d'une série de feintes, Bobb obtient un penalty. Strand-Larsen se présente au point de penalty, mais son tir, trop faible et sans effet, permet au gardien milanais de s'interposer.



    PREMIÈRE MI-TEMPS


    44' MBAPPÉ ENCHAÎNE LES PRESTATIONS D’EXCEPTION : l’attaquant français, déjà auteur de deux passes décisives pour Dembélé, offre un caviar à Manu Koné au terme d’un une-deux parfait, mais Selvik s’interpose à nouveau en sortant à la rencontre du joueur de la Roma.


    43' UNE OCCASION DE CHAQUE CÔTÉ : la Norvège se met d’abord en danger avec une passe en retrait hasardeuse de Falcheners, que Doué récupère avant d’être stoppé par Selvik sorti à terre ; puis, sur corner, Upamecano est décisif en interceptant du talon une remise destinée à Aasgaard, à deux doigts d’un but tout fait.


    32' DEMBÉLÉ INARRETABLE : l'attaquant du Paris Saint-Germain reçoit le ballon sur la droite, temporise avant d'enrouler sa frappe vers le poteau lointain, hors de portée de Selvik.


    28' LA NORVÈGE RÉPOND : nouvelle percée de Schjelderup à gauche, le ballon arrive près de Strand-Larsen qui ne parvient pas à cadrer sa frappe face à Maignan.


    21' LA NORVÈGE RÉDUIT IMMÉDIATEMENT L'ÉCART : incroyable à Boston. Les Scandinaves relancent aussitôt, Schjelderup dévie pour Aasgaard, qui efface Upamecano d'une feinte et bat Maignan du droit.


    20' ENCORE DEMBÉLÉ : nouvelle accélération fulgurante de Mbappé face à Ostigard, passe en profondeur vers Dembélé, qui, laissé libre, se recentre et place le ballon au second poteau depuis l'extérieur de la surface.


    17' MBAPPÉ RÉAPPAIT : l'attaquant du Real Madrid percute depuis la gauche, se recentre et déclenche une frappe que Selvik repousse.


    14' LA NORVÈGE GASPILLE : première grosse occasion pour les hommes de Solbakken. Sur un centre d'Aursnes mal dégagé par la défense française, Strand-Larsen se présente seul face au but mais envoie sa frappe au-dessus.


    6' LA FRANCE OUVRE LE SCORE : une passe lumineuse de Mbappé transperce la défense norvégienne, Dembélé converge vers l'axe, contrôle du droit et ajuste une frappe en diagonale.


    4' LES BLEUS À NOUVEAU PRÈS DE L'AVANTAGE : nouvelle occasion pour l'équipe dirigée par Guy Stephan, Didier Deschamps étant en deuil. Le ballon parvient au milieu de terrain de la Roma, Manu Koné, qui frappe depuis l'entrée de la surface après un rebond favorable et contraint Selvik à une parade difficile.


    1' LA FRANCE DÉMARRE EN FEU : récupération haute, passe en profondeur d’Olise vers Mbappé qui, depuis un angle fermé, frappe et touche la barre transversale. Il s’était écoulé à peine 20 secondes.