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« Demain sera chargé en émotion ! » : Roberto Mancini se prépare à un retour avec l’Italie contre la Belgique après le cauchemar des barrages de la Coupe du monde
Retour émouvant au Stadio Olimpico
Mancini a admis que son retour sur le banc de l’Italie sera un moment poignant alors qu’il prépare son équipe à affronter la Belgique à Rome. Le Stadio Olimpico occupe une place particulière dans le cœur du sélectionneur, puisqu’il a servi de décor à plusieurs triomphes lors de la campagne victorieuse de l’Italie à l’Euro 2020, un tournoi qu’il a remporté avant son départ controversé de la sélection nationale à l’été 2023.
S’exprimant devant les médias avant ce choc, Mancini est revenu sur l’importance du lieu et le poids de l’événement. « Demain sera chargé en émotion, bien sûr. Nous avons connu d’énormes satisfactions dans ce stade et nous espérons en ajouter une autre demain », a déclaré Mancini à Sky Sport Italia.
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Sortir de l’ombre de la Coupe du monde
L’ombre de l’absence de l’Italie à la prochaine Coupe du monde pèse lourdement sur la sélection nationale, mais Mancini est déterminé à utiliser cette douleur comme une motivation pour l’avenir. Ayant été à la tête de l’Italie lors de son échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2022, il a observé de loin tandis que l’équipe subissait une autre élimination déchirante en barrages, aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine pour 2026. Cette longue disette, qui a commencé avec l’absence lors de l’édition 2018, marque une série sans précédent de trois Coupes du monde consécutives manquées pour une puissance du football qui compte quatre titres mondiaux, le plus récent remontant à 2006.
« Malheureusement, c’est le football, on peut parfois perdre des matches de manière absurde. Mais ce qui est bien dans ce sport, c’est qu’il vous donne l’occasion de vous rattraper immédiatement. Nous devons garder cela à l’esprit, puis nous concentrer sur l’avenir », a expliqué Mancini.
Nouveaux visages et expérimentations tactiques
Mancini a intégré plusieurs nouveaux talents à la sélection pour y insuffler de l’énergie, notamment Michael Kayode de Brentford et Alessandro Romano de Cagliari. Cependant, le sélectionneur s’est empressé de tempérer les attentes concernant un remaniement immédiat, soulignant que le temps limité à l’entraînement rend une révolution totale difficile.
Évoquant l’intégration des nouveaux appelés, Mancini a souligné les difficultés d’une trêve internationale courte alors qu’il cherche à lancer la campagne de l’Italie dans une compétition où le succès lui a jusqu’ici échappé. L’Italie n’a jamais remporté la Ligue des nations, devant se contenter de troisièmes places lors des éditions 2020-2021 et 2022-2023. « Nous n’avons eu que deux séances d’entraînement, car lundi a été consacré à la récupération. Nous avons un peu mieux appris à connaître deux ou trois garçons, que nous n’avions vus jusque-là qu’en observation, et cela nous a certainement aidés à mieux les comprendre », a-t-il déclaré.
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Le duo Kean-Esposito se profile
L’un des développements tactiques les plus intrigants concerne la possibilité d’un duo d’attaquants. Même si l’Italie devrait largement se présenter dans un traditionnel 4-3-3, d’importants doutes subsistent quant à la composition de départ du trident offensif. Les spéculations s’intensifient autour de l’idée que Moise Kean pourrait évoluer aux côtés de Francesco Pio Esposito, plutôt que de considérer les deux options offensives comme de simples remplaçants pour l’unique poste d’avant-centre.
Interrogé sur la possibilité d’aligner les deux attaquants d’entrée, Mancini est resté très discret, tout en laissant entendre qu’il envisage sérieusement cette option. « Oui, c’est possible. Nous avons beaucoup de possibilités et les garçons ont envie, donc j’espère faire les bons choix », a conclu Mancini.
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