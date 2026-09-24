Mancini a admis que son retour sur le banc de l’Italie sera un moment poignant alors qu’il prépare son équipe à affronter la Belgique à Rome. Le Stadio Olimpico occupe une place particulière dans le cœur du sélectionneur, puisqu’il a servi de décor à plusieurs triomphes lors de la campagne victorieuse de l’Italie à l’Euro 2020, un tournoi qu’il a remporté avant son départ controversé de la sélection nationale à l’été 2023.

S’exprimant devant les médias avant ce choc, Mancini est revenu sur l’importance du lieu et le poids de l’événement. « Demain sera chargé en émotion, bien sûr. Nous avons connu d’énormes satisfactions dans ce stade et nous espérons en ajouter une autre demain », a déclaré Mancini à Sky Sport Italia.