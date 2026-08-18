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Délice turc ! Besiktas prêt à relancer Antony, ancien indésirable de Manchester United, avec une offensive XXL cet été
Beşiktaş vise un ailier brésilien
Besiktas a jeté son dévolu sur l’ancien ailier de Manchester United Antony afin de renforcer ses options offensives. Selon des informations du quotidien turc Fanatik, le géant de la Super Lig a identifié le Brésilien comme une cible prioritaire après avoir manqué la signature de Mohamed Salah, qui a choisi Trabzonspor à la place.
Le club stambouliote tient à ajouter une qualité et une expérience significatives à son effectif avant la nouvelle saison. S’attacher un joueur du profil d’Antony représenterait un signal fort sur le marché des transferts.
- AFP
La forme du Real Betis et son bilan précédent
Antony avait déjà marqué l’histoire en 2022 lorsqu’il était devenu la vente la plus chère de l’histoire de l’Ajax en rejoignant Manchester United pour au moins 95 millions d’euros. Après avoir eu du mal à répondre aux attentes à Old Trafford et passé du temps ailleurs en prêt, il a définitivement rejoint le Real Betis l’an dernier pour 22 millions d’euros.
L’ailier a réalisé une saison productive en Espagne la saison dernière, avec 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré cette grande forme, le Real Betis serait ouvert à un départ de l’attaquant si une offre appropriée arrivait.
Compétition et valeur marchande
Si Besiktas souhaite faire avancer le dossier, le club fait face à une rude concurrence de la part de clubs issus des cinq grands championnats européens. Selon la presse espagnole, plusieurs équipes suivent de près la situation du Brésilien après son impressionnant renouveau en Liga.
La valeur marchande actuelle d'Antony est estimée à environ 40 millions d'euros, et son contrat avec le club basé à Séville court jusqu'à la mi-2030. Besiktas est déterminé à explorer toutes les pistes possibles pour s'attacher ses services malgré ces obstacles financiers.
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Dynamique du groupe et prochaines étapes
Si le transfert se concrétise, Antony serait en concurrence pour une place sur l’aile droite avec son ancien coéquipier à l’Ajax, Václav Cerny. Le club turc est prêt à tout faire pour faire venir l’ailier à Istanbul avant la fermeture du mercato.
Les prochains jours seront cruciaux alors que Besiktas va tester la détermination du Real Betis et lutter avec d’autres prétendants. Les supporters suivront cela avec impatience pour voir si l’ambitieux club de Süper Lig peut réussir ce transfert retentissant.
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