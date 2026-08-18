Besiktas a jeté son dévolu sur l’ancien ailier de Manchester United Antony afin de renforcer ses options offensives. Selon des informations du quotidien turc Fanatik, le géant de la Super Lig a identifié le Brésilien comme une cible prioritaire après avoir manqué la signature de Mohamed Salah, qui a choisi Trabzonspor à la place.

Le club stambouliote tient à ajouter une qualité et une expérience significatives à son effectif avant la nouvelle saison. S’attacher un joueur du profil d’Antony représenterait un signal fort sur le marché des transferts.