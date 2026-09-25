L’ancien milieu de Villa Houghton, qui a vu Sancho passer la saison 2025-2026 en prêt dans les West Midlands et s’exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Dele sert d’avertissement à une autre étoile déchue : « C’est tout à fait vrai. Regardez Dele, MK Dons, il arrive à Tottenham, tout va pour le mieux et puis boum, que s’est-il passé ?

« Il n’est pas devenu un mauvais joueur, c’est juste le mental, qu’est-il arrivé au mental ? Et c’est là qu’on espère qu’il reçoit la bonne aide et que les gens lui parlent de la bonne manière, qu’ils essaient de le rassurer, puis après cela dépend de toi, en tant que joueur cela dépend de toi.

« Il peut y avoir de l’adversité dans ta vie. J’ai été à West Ham pendant trois ans, mon premier club, j’ai été libéré, je restais sur 19 buts marqués avec la réserve, j’ai réalisé une saison exceptionnelle, et on vient maintenant me dire que je ne suis pas assez bon. La plupart des jeunes n’auraient plus jamais été revus, c’était fini, parce qu’ils n’auraient pas surmonté cet obstacle, mais il faut croire en soi et c’est toi qui peux changer cela.

« Les gens peuvent t’aider, bien sûr il y a des psychologues, de bons amis autour de toi pour te soutenir, mais au bout du compte cela dépend de toi, c’est toi qui dois être la force motrice, c’est toi qui dois dire : “eh bien tu sais quoi, je vais vous prouver que vous avez tort, je vais prouver à chacun de vous qui avez douté de moi que je peux le faire et c’est ce que je vais faire”.

« Ils ont encore cette opportunité, elle est toujours devant eux, ce sont encore des hommes assez jeunes pour faire cela, ils ont encore assez d’années dans leur carrière pour aller montrer ce qu’ils peuvent faire. Nous leur souhaitons tous le meilleur. Je veux qu’ils réussissent, je veux que nos championnats soient brillants, je veux que notre football soit grand, je veux aller voir des joueurs évoluer à leur meilleur niveau possible parce que c’est cela qui vous enthousiasme. »