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Dele Alli sert d’avertissement à Jadon Sancho après ses difficultés à Manchester United, Chelsea et Aston Villa, alors que l’ailier anglais libre est confronté à un défi d’« adversité »
L’ex-star de Tottenham, Dele, est agent libre depuis sa libération par Côme
L’ancien joueur vedette de Tottenham, Dele, qui était autrefois considéré comme l’un des meilleurs milieux buteurs de la planète, est sans club depuis sa libération par l’équipe de Serie A de Côme en septembre 2025. Il n’a effectué qu’une seule entrée en jeu au cours de son passage en Italie.
Plusieurs points de chute ont été évoqués pour le joueur de 30 ans, notamment Wrexham, Birmingham et Swansea, qui comptent tous des stars de premier plan dans leurs conseils d’administration respectifs, mais aucun accord n’a été conclu. Le club de League Two Barnet est le dernier à avoir été annoncé comme intéressé. Dele doit retrouver du temps de jeu quelque part si sa carrière déclinante doit être relancée.
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Sancho a rejoint Manchester United pour 73 M£, mais est parti pour rien
Sancho doit aussi attirer des offres alléchantes, alors que l’ailier de 26 ans est toujours sans club lors de la première trêve internationale de la saison 2026-2027. Il a connu une chute spectaculaire en relativement peu de temps, après avoir rejoint Old Trafford en 2021, aux côtés du GOAT portugais Cristiano Ronaldo, pour 73 millions de livres sterling (97 M$). L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a été autorisé à partir gratuitement.
Quelqu’un pourrait être prêt à tenter un pari calculé sur Sancho, alors qu’il serait, selon certaines informations, ouvert à un nouveau départ hors d’Angleterre, mais Dele est la preuve de la vitesse à laquelle le talent peut être oublié.
Sancho et Dele peuvent-ils relancer leur carrière ?
L’ancien milieu de Villa Houghton, qui a vu Sancho passer la saison 2025-2026 en prêt dans les West Midlands et s’exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si Dele sert d’avertissement à une autre étoile déchue : « C’est tout à fait vrai. Regardez Dele, MK Dons, il arrive à Tottenham, tout va pour le mieux et puis boum, que s’est-il passé ?
« Il n’est pas devenu un mauvais joueur, c’est juste le mental, qu’est-il arrivé au mental ? Et c’est là qu’on espère qu’il reçoit la bonne aide et que les gens lui parlent de la bonne manière, qu’ils essaient de le rassurer, puis après cela dépend de toi, en tant que joueur cela dépend de toi.
« Il peut y avoir de l’adversité dans ta vie. J’ai été à West Ham pendant trois ans, mon premier club, j’ai été libéré, je restais sur 19 buts marqués avec la réserve, j’ai réalisé une saison exceptionnelle, et on vient maintenant me dire que je ne suis pas assez bon. La plupart des jeunes n’auraient plus jamais été revus, c’était fini, parce qu’ils n’auraient pas surmonté cet obstacle, mais il faut croire en soi et c’est toi qui peux changer cela.
« Les gens peuvent t’aider, bien sûr il y a des psychologues, de bons amis autour de toi pour te soutenir, mais au bout du compte cela dépend de toi, c’est toi qui dois être la force motrice, c’est toi qui dois dire : “eh bien tu sais quoi, je vais vous prouver que vous avez tort, je vais prouver à chacun de vous qui avez douté de moi que je peux le faire et c’est ce que je vais faire”.
« Ils ont encore cette opportunité, elle est toujours devant eux, ce sont encore des hommes assez jeunes pour faire cela, ils ont encore assez d’années dans leur carrière pour aller montrer ce qu’ils peuvent faire. Nous leur souhaitons tous le meilleur. Je veux qu’ils réussissent, je veux que nos championnats soient brillants, je veux que notre football soit grand, je veux aller voir des joueurs évoluer à leur meilleur niveau possible parce que c’est cela qui vous enthousiasme. »
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Quand Sancho et Dele ont disputé leur dernier match officiel
La dernière apparition compétitive de Dele, sous les ordres de l’ancien joueur d’Arsenal, de Barcelone et de Chelsea Cesc Fabregas, remonte au 15 mars 2025. Il est resté moins de 10 minutes sur le terrain après être entré en jeu avant de recevoir un carton rouge contre l’AC Milan.
Sancho a remporté un trophée au terme de sa sortie la plus récente, après avoir joué pour Villa lors de la finale de la Ligue Europa 2026, mais il doit faire preuve de patience tout en réfléchissant à ses options à un tournant important de sa carrière.
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