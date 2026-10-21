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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Del Piero sur le but de Yamal face au PSG : « Il décoche cette sacrée frappe de la pointe du pied. C’est un spectacle. »

L. Yamal
Ligue des Champions
FC Barcelone

L’ancien numéro 10 de la Juventus : « Il contrôle le ballon de la poitrine en se dirigeant avec agressivité vers le défenseur. Cela change la dynamique de l’action. »

La collection de buts magnifiques et impossibles de Lamine Yamal s’agrandit. Hier encore, malgré la défaite de son Barcelone sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2), le prodige espagnol a enchanté avec un but de grande classe.


  • Au micro de Sky Sport, Alessandro Del Piero commente : « C’est un spectacle de voir comment il profite, bien sûr, de cette imprécision de Zaire Emery dans sa relance. Mais commençons par le contrôle : de la poitrine, il met immédiatement le ballon au sol pour attaquer le défenseur. Cela change la dynamique de l’action, car il n’attend pas : il attaque tout de suite le défenseur, qui se place à l’intérieur par crainte de son pied gauche. Dès qu’il voit ce demi-espace, il s’y engouffre à toute vitesse. Et puis il y a le génie. En arrivant dans cette foulée, il frappe de la pointe du pied. Non seulement il frappe de la pointe, mais il soulève le ballon : à mon avis, il l’a fait volontairement. »

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