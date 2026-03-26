Dejan Kulusevski subit une deuxième opération du genou ; la star de Tottenham fait une rare déclaration alors qu'il est écarté des terrains depuis dix mois en raison d'une blessure

« Encore un pas de franchi. Je suis passé au bloc pour retirer ce qui n’avait rien à faire là. Mon genou va très bien maintenant », a déclaré Kulusevski dans un post sur Instagram, indiquant que même si le chemin du retour est long, il avance dans la bonne direction. Cette mise à jour a été accueillie par une vague de soutien de la part des fidèles supporters des Spurs et de ses coéquipiers, qui ont hâte de revoir le maestro de la créativité sur la pelouse du centre d’entraînement du club à Enfield.

Le staff médical du club devrait suivre de près ses progrès au cours des prochaines semaines. Bien qu’aucun calendrier officiel n’ait été fixé pour son retour à l’entraînement avec contact, Kulusevski étant déterminé à prendre les choses au jour le jour, le succès de cette deuxième opération trace une voie plus claire pour l’avenir. L’accent sera désormais mis sur un programme de physiothérapie sur mesure, conçu pour reconstruire la force de sa jambe avant qu’il ne puisse envisager un retour au football de compétition.