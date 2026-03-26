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Dejan Kulusevski subit une deuxième opération du genou ; la star de Tottenham fait une rare déclaration alors qu'il est écarté des terrains depuis dix mois en raison d'une blessure
Kulusevski passe à nouveau sur le billard
Cette nouvelle est un coup dur pour ceux qui espéraient un retour imminent sur les terrains de Premier League, mais elle constitue une étape nécessaire pour garantir que l'ancien joueur de la Juventus retrouve sa pleine forme physique sans risque de récidive. Kulusevski est resté très discret pendant sa convalescence, mais il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour confirmer que l'intervention avait eu lieu, alors qu'il poursuit ses efforts en vue d'un rétablissement complet.
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Dix mois frustrants passés sur la touche
La période a été difficile pour le Suédois, qui est désormais absent des terrains depuis plus de dix mois. Ce qui devait initialement être une convalescence de courte durée s’est transformé en un parcours médical complexe exigeant une patience extrême tant de la part du joueur que du club.
Au poids physique de la blessure s'est ajouté le défi mental de devoir suivre les matchs depuis les tribunes alors que ses coéquipiers traversaient une saison cauchemardesque, les Spurs luttant désormais pour leur maintien en Premier League. Cette deuxième opération vise à résoudre les problèmes persistants qui l'ont empêché d'atteindre les dernières étapes de sa préparation physique, comme le rapporte The Athletic.
Bilan postopératoire
« Encore un pas de franchi. Je suis passé au bloc pour retirer ce qui n’avait rien à faire là. Mon genou va très bien maintenant », a déclaré Kulusevski dans un post sur Instagram, indiquant que même si le chemin du retour est long, il avance dans la bonne direction. Cette mise à jour a été accueillie par une vague de soutien de la part des fidèles supporters des Spurs et de ses coéquipiers, qui ont hâte de revoir le maestro de la créativité sur la pelouse du centre d’entraînement du club à Enfield.
Le staff médical du club devrait suivre de près ses progrès au cours des prochaines semaines. Bien qu’aucun calendrier officiel n’ait été fixé pour son retour à l’entraînement avec contact, Kulusevski étant déterminé à prendre les choses au jour le jour, le succès de cette deuxième opération trace une voie plus claire pour l’avenir. L’accent sera désormais mis sur un programme de physiothérapie sur mesure, conçu pour reconstruire la force de sa jambe avant qu’il ne puisse envisager un retour au football de compétition.
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Le retour éventuel de Kulusevski donnera un coup de fouet à une équipe de Tottenham qui a parfois manqué d'inspiration dans le dernier tiers, mais il ne se produira peut-être pas avant la fin de la saison. Il est probable que les Spurs devront éviter la relégation sans le Suédois, et ils pourraient faire un grand pas vers cet objectif s'ils parviennent à s'imposer à l'extérieur contre Sunderland lors de leur prochain match de Premier League, le 22 mars.