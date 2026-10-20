Kulusevski a fait une brève apparition en fin de match, alors que Tottenham a dû batailler pour décrocher une victoire bienvenue face au promu Coventry. Entré à la 86e minute, il a reçu un accueil enthousiaste du public local.

Sa dernière apparition remontait au 11 mai 2025. Un sérieux problème au genou avait tenu le joueur de 26 ans éloigné des terrains pendant 17 mois. Son long parcours de rétablissement, marqué par plusieurs contretemps, est désormais achevé.

Tottenham se réjouit de disposer d’un autre joueur capable de faire basculer un match, après que James Maddison a lui aussi surmonté ses problèmes de blessure. Le club peut de nouveau regarder vers le haut après avoir décroché sa première victoire en Premier League lors de la saison 2026-27.

Reste à savoir quelle place occupera Kulusevski désormais. Roberto De Zerbi dispose de nombreuses options au poste de milieu offensif, avec des joueurs comme Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher et Mykhailo Mudryk, tous capables d’apporter de la créativité.