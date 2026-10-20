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Dejan Kulusevski sera-t-il le même joueur après 526 jours d’absence ? Gus Poyet, ancien joueur de Tottenham, explique pourquoi une approche prudente sera bénéfique à l’ailier suédois du club
Kulusevski a fait sa première apparition depuis mai 2025
Kulusevski a fait une brève apparition en fin de match, alors que Tottenham a dû batailler pour décrocher une victoire bienvenue face au promu Coventry. Entré à la 86e minute, il a reçu un accueil enthousiaste du public local.
Sa dernière apparition remontait au 11 mai 2025. Un sérieux problème au genou avait tenu le joueur de 26 ans éloigné des terrains pendant 17 mois. Son long parcours de rétablissement, marqué par plusieurs contretemps, est désormais achevé.
Tottenham se réjouit de disposer d’un autre joueur capable de faire basculer un match, après que James Maddison a lui aussi surmonté ses problèmes de blessure. Le club peut de nouveau regarder vers le haut après avoir décroché sa première victoire en Premier League lors de la saison 2026-27.
Reste à savoir quelle place occupera Kulusevski désormais. Roberto De Zerbi dispose de nombreuses options au poste de milieu offensif, avec des joueurs comme Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Savio, Omar Marmoush, Wilson Odobert, Conor Gallagher et Mykhailo Mudryk, tous capables d’apporter de la créativité.
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Kulusevski peut-il retrouver son meilleur niveau ?
Interrogé sur la capacité de l’international suédois Kulusevski à retrouver le niveau qui en avait fait l’un des chouchous des supporters dans le nord de Londres avant d’être mis sur la touche, Poyet, ancien joueur de Tottenham qui s’exprimait en partenariat avec Gambling.com, la référence pour les sites de casino, a confié à GOAL : « Il lui faudra du temps. Mais ce qui est bien, c’est qu’il dispose de très, très bonnes options devant lui. Ce n’est donc pas quelque chose qui doit arriver maintenant. »
« Il peut prendre son temps pour revenir progressivement. Ce n’est pas comme si vous n’aviez aucun joueur offensif et que vous deviez le lancer dans le bain. »
« Je m’en souviens parce que cela m’est arrivé après ma blessure. Nous avions deux milieux de terrain, l’un suspendu et l’autre malade, et ils m’ont mis dehors. Ils m’ont envoyé sur le terrain sans réfléchir, mais bon, pour un match. Je pense que cela arrivera. »
« Mais c’est une sensation formidable, je peux vous le dire. Mentalement, revenir va lui donner un grand élan pour les prochains mois. »
L’ailier suédois ravi d’être de retour
Kulusevski l’a reconnu auprès de Sky Sports après son entrée en jeu face à Coventry : « Je raconterai ce parcours à tout le monde. Cela a été un parcours incroyable, même si cela a parfois été difficile. La difficulté est belle.
« Je suis tellement reconnaissant d’avoir dû vivre cela. Maintenant, je suis prêt à jouer au football. Je me vois différemment aujourd’hui. Je pense être un homme différent. Toujours le même qui veut jouer au football, mais un peu plus intelligent, alors je suis heureux.
« J’étais totalement concentré, prêt à jouer ces 10 minutes et à apporter quelque chose à l’équipe. C’est incroyable. Ce matin, l’émotion était plus forte. C’est une belle journée et je suis tellement heureux que nous ayons gagné. »
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Calendrier de Tottenham 2026-2027 : Les derbies londoniens se profilent
Kulusevski n’est sous contrat que jusqu’en 2028, ce qui signifie qu’il ne restera plus que 12 mois à son engagement lorsque la saison en cours s’achèvera. Une prolongation a été évoquée, Tottenham sachant parfaitement ce qu’il peut apporter à l’équipe lorsqu’il est en forme et à son meilleur niveau.
Deux derbies londoniens attendent désormais Tottenham, qui se rendra chez son vieil adversaire Chelsea samedi. Le club accueillera Crystal Palace la semaine suivante, tandis que Kulusevski cherchera à accumuler davantage de temps de jeu.
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