Dejan Kulusevski franchit une étape majeure vers son retour à Tottenham avant le choc contre Manchester United

Kulusevski a atteint un moment charnière dans son processus de rétablissement, en participant à sa première situation de match depuis plus de 500 jours. L’international suédois est prisonnier d’un cauchemar de blessures depuis mai 2025, luttant contre un problème complexe à la rotule qui a nécessité deux interventions chirurgicales distinctes sur une période de dix mois. L’ancien attaquant de la Juventus a dû emprunter une route de rétablissement éprouvante, marquée notamment par un récent contretemps qui l’a vu être brièvement retiré des séances d’entraînement de l’équipe première.

Cependant, il a réussi à augmenter sa charge de travail pendant la trêve internationale de trois semaines. Le staff médical du club a suivi ses progrès avec une extrême prudence, en veillant à ce que son retour au football de haute intensité soit géré de manière à éviter toute nouvelle complication au genou. Dans une avancée significative, Kulusevski a participé à un match d’entraînement à 11 contre 11 organisé à Hotspur Way lors de la deuxième semaine de la fenêtre internationale. Il a été intégré à une équipe composée de joueurs cadres de l’équipe première, opposée à une formation constituée d’espoirs des moins de 21 ans et des moins de 18 ans de Tottenham, comme l’a rapporté le Daily Mail.