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Dejan Kulusevski franchit une étape majeure vers son retour à Tottenham avant le choc contre Manchester United
Un retour sur les terrains très attendu
Kulusevski a atteint un moment charnière dans son processus de rétablissement, en participant à sa première situation de match depuis plus de 500 jours. L’international suédois est prisonnier d’un cauchemar de blessures depuis mai 2025, luttant contre un problème complexe à la rotule qui a nécessité deux interventions chirurgicales distinctes sur une période de dix mois. L’ancien attaquant de la Juventus a dû emprunter une route de rétablissement éprouvante, marquée notamment par un récent contretemps qui l’a vu être brièvement retiré des séances d’entraînement de l’équipe première.
Cependant, il a réussi à augmenter sa charge de travail pendant la trêve internationale de trois semaines. Le staff médical du club a suivi ses progrès avec une extrême prudence, en veillant à ce que son retour au football de haute intensité soit géré de manière à éviter toute nouvelle complication au genou. Dans une avancée significative, Kulusevski a participé à un match d’entraînement à 11 contre 11 organisé à Hotspur Way lors de la deuxième semaine de la fenêtre internationale. Il a été intégré à une équipe composée de joueurs cadres de l’équipe première, opposée à une formation constituée d’espoirs des moins de 21 ans et des moins de 18 ans de Tottenham, comme l’a rapporté le Daily Mail.
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De Zerbi face à un casse-tête de sélection
Le moment choisi pour les progrès de Kulusevski est crucial pour l'entraîneur Roberto De Zerbi, qui n'a pas encore utilisé l'ailier lors d'un match officiel depuis sa prise de fonctions. Le technicien italien doit actuellement composer avec une liste grandissante de préoccupations liées aux joueurs disponibles dans son effectif. Le capitaine Micky van de Ven a subi une blessure au doigt pendant la trêve internationale, tandis que son compatriote néerlandais Jan Paul van Hecke est confronté à un problème au pied qui a limité sa participation.
Par ailleurs, Tottenham retient son souffle concernant la condition physique de Pedro Porro, contraint de quitter le rassemblement de l'Espagne en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la récente défaite contre Aston Villa. Alors que des joueurs clés comme Mykhailo Mudryk, Xavi Simons et Wilson Odobert sont également sur la touche, le possible retour de Kulusevski offre une lueur d'espoir à un effectif poussé dans ses retranchements pendant les premières semaines de la saison.
Prudence médicale à Hotspur Way
Malgré les nouvelles positives concernant le Suédois, le département médical remanié de Tottenham, dirigé par le directeur de la performance Dan Lewindon, maintient une approche prudente. Le club est déterminé à éviter les crises de blessures qui ont plombé ses deux saisons précédentes, lors desquelles des problèmes de condition physique ont contribué à deux 17es places consécutives. Le maintien de la saison dernière n’a été assuré que lors de la dernière journée, ce qui a poussé le club à revoir totalement son approche de la gestion de la charge de travail des joueurs.
L’intégration progressive de Kulusevski s’inscrit dans cette stratégie plus large visant à protéger la santé à long terme de l’effectif. Compte tenu de la durée de son absence, le staff médical se méfie d’un retour trop précipité dans l’environnement à haute intensité de la Premier League. Chaque étape de son retour est suivie à l’aide de données afin de s’assurer qu’il peut répondre aux exigences physiques du système tactique de De Zerbi sans risquer une nouvelle absence de longue durée.
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Duel crucial à Old Trafford
Tottenham aborde le week-end à la dernière place du classement de Premier League, après n’avoir décroché aucune victoire lors de ses cinq premiers matches. Avec seulement deux points et deux buts au compteur, la pression monte sur l’effectif, qui doit redresser la situation. Le déplacement à venir à Old Trafford représente un défi de taille face à une équipe de Manchester United elle aussi en quête de résultats sous les ordres de Michael Carrick. Reste à voir si Kulusevski sera apte à prendre place sur le banc contre United, mais son retour à l’entraînement avec ballon laisse penser qu’il entre dans la phase finale de sa rééducation.
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