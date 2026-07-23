Dejan Kulusevski et Mohammed Kudus sont écartés de la tournée de pré-saison de Tottenham en raison de retards dans leur rééducation suite à une blessure

Les supporters de Tottenham ont reçu une mauvaise nouvelle alors que le club se prépare pour sa tournée dans l’hémisphère sud : Kulusevski et Kudus ne figurent pas dans le groupe qui s’envolera pour l’Australie. L’équipe de Roberto De Zerbi doit disputer trois rencontres à Auckland et à Sydney, dans la foulée de sa récente victoire 1-0 face aux MK Dons.

La situation concernant Kudus est particulièrement frustrante, car on espérait qu’il était sur le point de faire son retour, lui qui n’avait plus joué pour Tottenham depuis sa grave blessure au quadriceps contre Sunderland en janvier. Bien que l’ancien joueur de West Ham ait récemment été photographié de retour à la salle de sport du centre d’entraînement des Spurs, il restera à Londres afin de se concentrer sur sa convalescence plutôt que d’affronter l’intensité d’une tournée transcontinentale.



