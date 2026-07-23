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Dejan Kulusevski et Mohammed Kudus sont écartés de la tournée de pré-saison de Tottenham en raison de retards dans leur rééducation suite à une blessure
Les problèmes de blessures persistent pour deux joueurs clés de Tottenham
Les supporters de Tottenham ont reçu une mauvaise nouvelle alors que le club se prépare pour sa tournée dans l’hémisphère sud : Kulusevski et Kudus ne figurent pas dans le groupe qui s’envolera pour l’Australie. L’équipe de Roberto De Zerbi doit disputer trois rencontres à Auckland et à Sydney, dans la foulée de sa récente victoire 1-0 face aux MK Dons.
La situation concernant Kudus est particulièrement frustrante, car on espérait qu’il était sur le point de faire son retour, lui qui n’avait plus joué pour Tottenham depuis sa grave blessure au quadriceps contre Sunderland en janvier. Bien que l’ancien joueur de West Ham ait récemment été photographié de retour à la salle de sport du centre d’entraînement des Spurs, il restera à Londres afin de se concentrer sur sa convalescence plutôt que d’affronter l’intensité d’une tournée transcontinentale.
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Kulusevski est toujours loin d'un retour sur les terrains.
La situation semble moins encourageante pour Kulusevski, toujours absent du centre d’entraînement de Tottenham à Enfield, ce qui alimente des inquiétudes grandissantes quant à l’état de son genou. L’ailier suédois n’a plus disputé de match officiel depuis 14 mois, suite à une opération de la rotule consécutive à une blessure subie juste avant que les Spurs ne remportent l’Europa League en mai 2025.
Cette longue interruption alarme le staff technique, d’autant que l’ailier était considéré comme un pilier de l’attaque des Spurs. Wilson Odobert et Xavi Simons, eux aussi blessés, poursuivent parallèlement leur rééducation à Londres.
Les nouvelles recrues s’apprêtent à faire leurs débuts lors de la tournée
Si les blessures font la une de l’actualité, l’enthousiasme est grand autour des nouveaux venus qui ont été retenus dans l’effectif de 35 joueurs de De Zerbi. Parmi eux figurent notamment les recrues phares du mercato estival, dont le duo Sandro Tonali et Mateus Fernandes, qui a coûté 185 millions de livres sterling.
Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et Martin Dubravka effectueront eux aussi leur premier déplacement sous les couleurs des Spurs, tandis que Marcos Senesi a bénéficié d’un congé prolongé après avoir disputé la finale de la Coupe du monde avec l’Argentine. Enfin, Guglielmo Vicario, dont le nom a été associé à un transfert vers Naples, est également absent en raison d’une légère blessure contractée à l’entraînement.
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La reconstruction menée par De Zerbi se poursuit
Tottenham a évité de justesse la relégation la saison dernière, au terme d'une lutte acharnée qui s'est conclue par une 17e place, pour la deuxième année consécutive. Ce bilan a ouvert la voie à une reconstruction ambitieuse, désormais orchestrée par De Zerbi. Depuis, le club se montre très actif sur le marché des transferts et a déjà investi 237 millions de livres sterling pour renforcer chaque ligne de l’équipe et réduire l’écart avec les cadors de la Premier League.
Malgré ces dépenses, De Zerbi a clairement indiqué que son projet de reconstruction était loin d’être achevé. « Je me sens très bien car nous travaillons bien. Je pense que nous sommes en train de construire une très bonne équipe, avec de nouveaux joueurs très importants, et que nous entamons ce projet dans un nouveau chapitre de l’histoire du club », a déclaré l’Italien lors d’un entretien avec SpursPlay. « Nous devons maintenant finaliser notre mercato, tant au niveau des arrivées que des départs, car ce n’est pas encore terminé, mais pour l’instant, je suis très heureux, très fier et très optimiste. »
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