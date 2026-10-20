Kulusevski se décrit comme « plus intelligent » et « un homme différent » depuis son retour à la compétition après près d’un an et demi d’absence. Entré à la 86e minute sous une ovation du public debout, l’ailier a disputé son premier match depuis sa grave blessure au genou, survenue le 11 mai 2025. Son retour a coïncidé avec la première victoire de Tottenham en Premier League cette saison, grâce à son succès 3-1 contre Coventry City.

Kulusevski a expliqué que cette période loin des terrains avait changé son regard sur le jeu et sur sa propre identité de sportif professionnel. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir dû vivre cette expérience. Maintenant, je suis prêt à jouer au football. Je me vois différemment aujourd’hui. Je pense que je suis un homme différent. Je suis toujours le même gars qui veut jouer au football, mais un peu plus intelligent, alors je suis heureux », a déclaré Kulusevski à Sky Sports.