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Dejan Kulusevski affirme être « plus intelligent » et « un homme différent » après avoir mis fin à 526 jours de calvaire liés à une blessure lors de la victoire de Tottenham
Un nouveau regard sur le jeu
Kulusevski se décrit comme « plus intelligent » et « un homme différent » depuis son retour à la compétition après près d’un an et demi d’absence. Entré à la 86e minute sous une ovation du public debout, l’ailier a disputé son premier match depuis sa grave blessure au genou, survenue le 11 mai 2025. Son retour a coïncidé avec la première victoire de Tottenham en Premier League cette saison, grâce à son succès 3-1 contre Coventry City.
Kulusevski a expliqué que cette période loin des terrains avait changé son regard sur le jeu et sur sa propre identité de sportif professionnel. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir dû vivre cette expérience. Maintenant, je suis prêt à jouer au football. Je me vois différemment aujourd’hui. Je pense que je suis un homme différent. Je suis toujours le même gars qui veut jouer au football, mais un peu plus intelligent, alors je suis heureux », a déclaré Kulusevski à Sky Sports.
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La star de Tottenham accueille les difficultés à bras ouverts
Revenant sur les conséquences psychologiques et physiques de son absence, l’ancien joueur de la Juventus a choisi de mettre l’accent sur le développement personnel qu’il a connu loin des projecteurs de l’élite. Il s’est dit fier de la résilience dont il a dû faire preuve pour traverser une si longue période sans jouer de match officiel. Son retour représente un renfort important pour le club du nord de Londres, auquel ses courses directes et sa créativité sur les ailes ont manqué.
L’ailier a pris du recul sur les difficultés traversées au cours des 17 derniers mois. « Je raconterai ce parcours à tout le monde. Ça a été un parcours incroyable, même si c’est parfois difficile ; la difficulté a sa beauté », a déclaré Kulusevski.
Le long chemin pour retrouver la forme
Kulusevski a subi une blessure complexe au genou et d’importantes lésions du cartilage lors d’un match contre Crystal Palace. Le meneur de jeu suédois a rapidement été opéré, mais des complications dans sa cicatrisation ont gravement compromis sa convalescence et nécessité une seconde intervention correctrice l’hiver suivant. Ces deux coups d’arrêt ont privé l’ancien joueur de la Juventus de l’intégralité de la saison 2025–26, le contraignant à un an et demi de séances en solitaire à la salle de sport et de rééducation intensive pour sauver sa carrière en plein essor. Après près de dix-huit mois sans compétition, cette apparition a marqué la fin, aussi méritée que triomphale, de l’un des chapitres les plus éprouvants de sa carrière.
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De Zerbi salue les leaders du vestiaire
Si le retour de Kulusevski a fait les gros titres, la soirée a également été importante pour James Maddison, qui a connu sa première titularisation avec le club depuis début mai 2025. L’entraîneur Roberto De Zerbi gère avec précaution le temps de jeu de Kulusevski et de Maddison, mais il a reconnu que leur apport va bien au-delà de ce qu’ils offrent pendant les 90 minutes d’un match. Le technicien italien a souligné le leadership et l’aura que Kulusevski et Maddison apportent au groupe, laissant entendre que leur retour a redonné le moral à l’ensemble de l’effectif pendant une période de transition pour le club.
« Ce sont des joueurs différents, avec un talent différent, une expérience différente, une personnalité différente, a déclaré De Zerbi après le match. Avec eux dans le vestiaire, l’ambiance est différente. »
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