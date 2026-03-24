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Dejan Kulusevski, absent de longue date à Tottenham pour cause de blessure, va rejoindre la sélection suédoise en vue des barrages de la Coupe du monde
Un parcours difficile pour l'ailier des Spurs
L'international suédois traverse une période cauchemardesque sur la touche, n'ayant plus joué ni en club ni en sélection depuis mai dernier. Ce qui avait d'abord été considéré comme une blessure mineure par le staff médical de Tottenham a finalement nécessité une intervention chirurgicale importante au niveau de la rotule. Toutefois, Kulusevski rejoindrait la sélection suédoise pour soutenir ses compatriotes alors qu'ils se préparent à affronter l'Ukraine en demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026.
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Potter se réjouit de la présence de sa star
Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, a convoqué l'ailier pour le stage de mars, en vue du match crucial contre l'Ukraine, estimant que sa présence était essentielle pour le moral de l'équipe. Bien que le sélectionneur ait admis que la récupération physique du joueur avait été plus lente que prévu, il estime que la présence de l'attaquant au sein du groupe est inestimable.
« Dejan est en Espagne, donc je pense qu'il viendra nous rejoindre ici. Ce sera agréable de le voir. Au stade où en est sa rééducation, cela ne pose pas de problème pour lui », a déclaré Potter à Aftonbladet. « Pour les autres, c'est plus difficile car ils en sont à un stade de leur rééducation où il est plus compliqué d'être sur le terrain. Mais Dejan viendra nous voir et ce sera fantastique. »
Complications au cours du processus de rééducation
Le chemin vers le retour de Kulusevski a été tout sauf simple, plusieurs contretemps ayant empêché l'ancien joueur de la Juventus de faire son retour à la compétition.
S'exprimant en février, l'ancien entraîneur des Spurs, Thomas Frank, avait déclaré : « C'est une blessure complexe, pour laquelle il est important de s'assurer qu'il n'y a pas de douleur au genou. C'est pourquoi il a reçu une injection qui, espérons-le, l'aidera. Ainsi, d'ici trois à quatre semaines, il sera sur le terrain sans ressentir de douleur. » Kulusevski n'a toujours pas fait son retour, Igor Tudor étant désormais aux commandes des Spurs à titre intérimaire.
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Et maintenant ?
La Suède disputera cette semaine un match de barrage décisif contre l'Ukraine, dont le vainqueur s'assurera une place dans le barrage final. Alors que l'équipe nationale se bat pour se qualifier, Kulusevski poursuivra sa convalescence et espère être rétabli et pouvoir disputer quelques minutes avant la fin de la saison.
Après la trêve internationale, les Spurs reprendront le chemin de la Premier League contre Sunderland. Ils se battent actuellement pour éviter la relégation, occupant la 17e place du classement, avec seulement un point d'avance sur West Ham United.