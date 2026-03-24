Dejan Kulusevski, absent de longue date à Tottenham pour cause de blessure, va rejoindre la sélection suédoise en vue des barrages de la Coupe du monde

Le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, a convoqué l'ailier pour le stage de mars, en vue du match crucial contre l'Ukraine, estimant que sa présence était essentielle pour le moral de l'équipe. Bien que le sélectionneur ait admis que la récupération physique du joueur avait été plus lente que prévu, il estime que la présence de l'attaquant au sein du groupe est inestimable.

« Dejan est en Espagne, donc je pense qu'il viendra nous rejoindre ici. Ce sera agréable de le voir. Au stade où en est sa rééducation, cela ne pose pas de problème pour lui », a déclaré Potter à Aftonbladet. « Pour les autres, c'est plus difficile car ils en sont à un stade de leur rééducation où il est plus compliqué d'être sur le terrain. Mais Dejan viendra nous voir et ce sera fantastique. »