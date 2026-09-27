Déjà-vu ! L’inusable Luka Modric se remémore les débuts emblématiques de Slaven Bilic après avoir marqué lors de la victoire de la Croatie contre la Tchéquie

Si les trois points ont bien été assurés, Modric a, comme à son habitude, parlé avec franchise des secteurs dans lesquels la Croatie a souffert. L’équipe a dominé les premiers échanges, avant de perdre le fil après l’égalisation des hôtes. Le meneur de jeu de 41 ans a mis en avant une perte de maîtrise qui a transformé une prestation contrôlée en un duel effréné d’un bout à l’autre du terrain.

Modric a livré une analyse détaillée de la manière dont le match leur a échappé. Il a déclaré : « Une victoire très importante. Il était important de commencer avec des points et, en même temps, d’offrir une victoire au nouvel/ancien sélectionneur. Nous sommes heureux. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, ainsi que des choses qui n’étaient pas bonnes, surtout après leur égalisation. Jusqu’au but tchèque pour le 1-1, je pense que nous avons assez bien joué, créé beaucoup d’occasions, nous aurions pu mener tranquillement de deux ou trois buts, puis le but du 1-1 est arrivé et là, nous nous sommes un peu désunis. »

« Nous avons transformé le match en rencontre d’un but à l’autre, ce qui ne nous convient pas et cela ne sert à rien de jouer comme ça. Surtout puisque nous menions. Au final, la victoire est importante, il y a eu beaucoup de choses positives, maintenant nous devons nous tourner vers les prochains matches. »