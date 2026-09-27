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Déjà-vu ! L’inusable Luka Modric se remémore les débuts emblématiques de Slaven Bilic après avoir marqué lors de la victoire de la Croatie contre la Tchéquie
Un air de déjà-vu pour le capitaine
L'histoire a une drôle de façon de se répéter dans le monde du football international, et pour la Croatie, cette histoire implique son capitaine talismanique et un visage bien connu sur le banc. Modric a été l'artisan d'une victoire capitale samedi soir, remontant le temps pour guider une équipe rajeunie au bout d'une rencontre éprouvante. Ce succès a constitué le cadeau de bienvenue parfait pour Bilic, de retour à la tête de la Croatie afin d'insuffler un nouvel élan à l'effectif. Pour Modric, ce but avait quelque chose de surréaliste par sa symétrie, faisant écho à sa contribution lors du tout premier match de Bilic en tant que sélectionneur il y a deux décennies. En 2006, lors du tout premier match de Bilic à la tête de la Croatie, un jeune Modric avait marqué dans une célèbre victoire 2-0 contre l'Italie à Livourne.
« C'est bien de marquer encore, je suis heureux. J'ai marqué un but, si je ne me trompe pas, pour les débuts de Slaven, un but contre l'Italie. Maintenant, il est revenu, et il y a encore un but, ce n'est pas mal. Bien sûr, je suis encore plus heureux à cause de la victoire », a reconnu Modric, cité par Jutarnji.
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Des inquiétudes tactiques malgré un début victorieux
Si les trois points ont bien été assurés, Modric a, comme à son habitude, parlé avec franchise des secteurs dans lesquels la Croatie a souffert. L’équipe a dominé les premiers échanges, avant de perdre le fil après l’égalisation des hôtes. Le meneur de jeu de 41 ans a mis en avant une perte de maîtrise qui a transformé une prestation contrôlée en un duel effréné d’un bout à l’autre du terrain.
Modric a livré une analyse détaillée de la manière dont le match leur a échappé. Il a déclaré : « Une victoire très importante. Il était important de commencer avec des points et, en même temps, d’offrir une victoire au nouvel/ancien sélectionneur. Nous sommes heureux. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, ainsi que des choses qui n’étaient pas bonnes, surtout après leur égalisation. Jusqu’au but tchèque pour le 1-1, je pense que nous avons assez bien joué, créé beaucoup d’occasions, nous aurions pu mener tranquillement de deux ou trois buts, puis le but du 1-1 est arrivé et là, nous nous sommes un peu désunis. »
« Nous avons transformé le match en rencontre d’un but à l’autre, ce qui ne nous convient pas et cela ne sert à rien de jouer comme ça. Surtout puisque nous menions. Au final, la victoire est importante, il y a eu beaucoup de choses positives, maintenant nous devons nous tourner vers les prochains matches. »
L’impact de l’effet Bilic
Le retour de Bilic a clairement redynamisé le vestiaire, même si la période de transition ne fait que commencer. Modric a souligné que l’arrivée d’un nouvel entraîneur augmente naturellement l’intensité chez les joueurs, chacun étant désireux de prouver sa valeur au staff technique. Avec un mélange de vétérans légendaires et de talents émergents comme Josko Gvardiol et Luka Vuskovic, l’effectif est actuellement en pleine évolution. L’accent est désormais mis sur le perfectionnement du système avant d’affronter une opposition d’élite, où les erreurs de concentration seront punies plus sévèrement.
« C’est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais c’est assez positif. Comme toujours, quand il y a un nouvel entraîneur, tout le monde veut donner plus, beaucoup plus d’énergie, d’envie, de volonté, tout. Je ne dis pas que ce n’était pas là avant, mais cela ressort encore davantage quand il y a un nouvel entraîneur. Il y a certaines choses qu’il veut de nous, il faudra du temps pour tout perfectionner, mais c’est plus facile quand on gagne. C’était important, et je crois qu’au prochain match nous répéterons les bonnes choses et essaierons de réduire les mauvaises au minimum, parce que nous jouons contre l’une des meilleures équipes du monde. »
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Évolution défensive et regard tourné vers l’Espagne
L’un des aspects les plus intrigants de la nouvelle ère est la capacité de la ligne défensive à participer au jeu. Avec Gvardiol et le phénomène adolescent Vuskovic comme fondations, la Croatie cherche à relancer depuis l’arrière avec plus d’assurance que jamais auparavant. Modric a salué la qualité technique de la nouvelle génération, soulignant que le fait d’avoir des défenseurs capables de casser les lignes par leurs passes permet aux milieux de terrain de rester plus haut sur le terrain. Il a toutefois averti que l’équipe devait rester compacte, surtout avec un choc redoutable contre l’Espagne qui se profile au programme.
« Après avoir encaissé le but, nous sommes tombés dans la confusion, ce qui nous arrive souvent ; nous devons beaucoup travailler sur cet aspect pour rester compacts et ne pas nous disloquer. C’est ce sur quoi nous devrons le plus travailler, surtout lors des matches qui suivent, nous ne devons pas laisser beaucoup d’espace », a déclaré Modric.
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