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Déjà de retour ?! Liverpool poussé à lancer une offre sensationnelle pour ramener Trent Alexander-Arnold à la maison après un cauchemar au Real Madrid
Liverpool pressenti pour des retrouvailles surprises
Andy Townsend estime que Liverpool doit tirer profit de l’incertitude grandissante autour du statut d’Alexander-Arnold au Bernabeu. Après son arrivée libre dans la capitale espagnole l’été dernier, le transfert de rêve du joueur de 27 ans s’est transformé en une certaine frustration, au point de susciter des appels à un retour retentissant à la maison.
L’ancien milieu de terrain de Chelsea a détaillé pourquoi ce transfert aurait du sens pour Liverpool, surtout compte tenu des exigences tactiques actuelles du club sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola. « Avant tout, simplement en tant que joueur, s’il revenait à Liverpool, est-ce qu’il les améliorerait ? À cent pour cent, oui », a déclaré Townsend à talkSPORT. « [Jeremie] Frimpong, comme arrière droit, je ne suis pas vraiment convaincu. C’est tellement important de nos jours avec ces latéraux qui jouent un rôle si important dans les intentions offensives d’une équipe.
« Si vous n’êtes pas capable de sortir quelque chose d’à moitié correct quand vous arrivez dans une bonne zone, et d’après ce que j’ai vu de lui jusqu’à présent, je n’ai pas vraiment vu ce dernier geste, ce dernier centre, que Trent peut réussir les yeux fermés.
« Donc, je pense qu’il les améliorerait clairement. La question est de savoir comment le club le vivrait. Ce serait probablement une pilule difficile à avaler pour certains supporters de Liverpool. »
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Le changement tactique de Mourinho provoque des frictions
La situation d’Alexander-Arnold à Madrid s’est compliquée avec l’arrivée de Jose Mourinho, qui semble avoir des idées différentes pour le poste d’arrière droit. Des informations suggèrent que le « Special One » privilégie la discipline défensive aux qualités de création offensives qu’apporte Alexander-Arnold. Par conséquent, Mourinho penche pour titulariser Denzel Dumfries, considérant l’ancien joueur de l’Inter comme une option plus fiable pour son système rigide.
Avec Dumfries désormais installé comme concurrent direct, le chemin de l’Anglais vers le onze de départ semble de plus en plus bouché. Townsend a relevé cette évolution, suggérant que la présence d’autres stars polyvalentes rend le défenseur dispensable aux yeux de Mourinho.
« Le Real Madrid a recruté Denzel Dumfries à l’Inter, et il correspondrait sans aucun doute un peu plus au profil recherché par Jose Mourinho, a-t-il ajouté. Ils ont [Federico] Valverde. Ils ont d’autres joueurs. Ils ont beaucoup de solutions dans cette zone du terrain. Donc, si vous êtes Trent, à ce stade de la présaison, il voudra penser qu’il a toutes ses chances de débuter et de se lancer. »
Une première saison difficile en Espagne
Les statistiques de la première année d’Alexander-Arnold en Liga sont difficiles à lire en comparaison avec ses meilleures années à Anfield. Les blessures et les changements constants sur le banc l’ont limité à seulement 14 titularisations en championnat, l’empêchant de véritablement prendre de l’élan dans la capitale espagnole.
En se penchant sur l’état d’esprit du joueur, Townsend estime qu’un prêt d’une saison pourrait être la porte de sortie parfaite pour un joueur qui a besoin de se sentir de nouveau valorisé. Il a poursuivi : « Cela aurait été une grande déception pour lui. En secret, il aurait été un peu blessé par le fait que cela ne se soit jamais produit, que cela n’ait jamais vraiment démarré.
« Si Liverpool pouvait conclure n’importe quel accord pour lui sous la forme d’un prêt d’une saison, quels que soient les montants aujourd’hui, que ce soit 5 millions de livres sterling, voire 10 M£, je ne refuserais pas cela pour faire revenir ce garçon, parce qu’il est de tout premier ordre. »
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Entraînement sous les ordres du Special One
Malgré les spéculations concernant son avenir, Alexander-Arnold a travaillé dur en Espagne. Au début de l’été, le défenseur a évoqué l’intensité et les standards extrêmement élevés du nouveau régime.
Il a également exprimé son respect pour Mourinho, malgré la menace potentielle sur sa place de titulaire. Le joueur formé à Liverpool a déclaré : « Avec Mourinho ? Très bien, très bien. J’ai toujours admiré l’entraîneur. J’ai joué contre lui à quelques reprises et c’est un plaisir de travailler avec lui et son équipe.
Il est intense. Les principes et le niveau d’exigence sont très élevés, donc j’ai hâte de voir comment, plus nous apprendrons à nous connaître, plus nous apprendrons et plus il pourra nous enseigner. Et nous sommes tous disposés et impatients d’apprendre et de nous améliorer. Je suis sûr qu’il nous apprendra beaucoup et nous aidera à remporter des trophées cette année. »
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