Andy Townsend estime que Liverpool doit tirer profit de l’incertitude grandissante autour du statut d’Alexander-Arnold au Bernabeu. Après son arrivée libre dans la capitale espagnole l’été dernier, le transfert de rêve du joueur de 27 ans s’est transformé en une certaine frustration, au point de susciter des appels à un retour retentissant à la maison.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea a détaillé pourquoi ce transfert aurait du sens pour Liverpool, surtout compte tenu des exigences tactiques actuelles du club sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola. « Avant tout, simplement en tant que joueur, s’il revenait à Liverpool, est-ce qu’il les améliorerait ? À cent pour cent, oui », a déclaré Townsend à talkSPORT. « [Jeremie] Frimpong, comme arrière droit, je ne suis pas vraiment convaincu. C’est tellement important de nos jours avec ces latéraux qui jouent un rôle si important dans les intentions offensives d’une équipe.

« Si vous n’êtes pas capable de sortir quelque chose d’à moitié correct quand vous arrivez dans une bonne zone, et d’après ce que j’ai vu de lui jusqu’à présent, je n’ai pas vraiment vu ce dernier geste, ce dernier centre, que Trent peut réussir les yeux fermés.

« Donc, je pense qu’il les améliorerait clairement. La question est de savoir comment le club le vivrait. Ce serait probablement une pilule difficile à avaler pour certains supporters de Liverpool. »



