Déjà blessé ?! Mikel Arteta donne une mise à jour inquiétante sur Bruno Guimaraes avant le match d'Arsenal contre Coventry

Malgré l’optimisme entourant le retour des stars de l’Angleterre, la situation des blessures en défense reste un vrai casse-tête pour Arteta. Jurrien Timber est toujours indisponible après avoir subi une blessure à l’aine juste avant la Coupe du monde, et il rejoint William Saliba sur la liste des absents de longue durée. Donnant des nouvelles du calendrier de récupération de Timber, Arteta a répété : « Non, j’ai dit dans les prochaines semaines. Il ne s’entraîne pas encore avec le groupe. »

Le manque de profondeur en défense a contraint le club à se tourner de nouveau vers le marché des transferts. Arsenal aurait trouvé un accord de 51 M£ avec Aston Villa pour Ezri Konsa afin de renforcer ses options. Interrogé directement sur ce mouvement pour le défenseur anglais, Arteta, tout en restant évasif sur les noms précis, a reconnu que le club travaillait dur pour trouver des solutions avant la date limite du 1er septembre.

« Eh bien, nous sommes vraiment très actifs sur le marché. Je pense l’avoir mentionné il y a quelques jours », a ajouté l’entraîneur d’Arsenal. « L’ambition est d’améliorer l’effectif.

« Nous avons un problème très précis en défense, surtout avec la blessure de longue durée de Wilo [Saliba] et le fait qu’il nous manque encore un défenseur, c’est clair. Donc nous essayons de renforcer ce secteur. Dès que nous serons prêts, nous annoncerons quelque chose. »