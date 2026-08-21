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Déjà blessé ?! Mikel Arteta donne une mise à jour inquiétante sur Bruno Guimaraes avant le match d'Arsenal contre Coventry
Guimaraes incertain pour Coventry
Les supporters d'Arsenal ont été frappés par une frayeur en ce début de saison, Arteta ayant révélé que la nouvelle recrue Guimaraes est très incertaine pour le match d'ouverture de la Premier League contre Coventry, vendredi. L'international brésilien a effectué ses débuts en compétition avec le club du nord de Londres lors du succès 3-0 dans le Community Shield contre Manchester City dimanche dernier, mais sa première apparition a été écourtée après avoir reçu un coup.
Lors de sa conférence de presse d'avant-match jeudi, Arteta a été interrogé sur l'état de l'ancien capitaine de Newcastle. L'Espagnol est resté prudent quant à la disponibilité du joueur de 28 ans, déclarant : « Voyons comment il va. Son évolution est vraiment très bonne, mais voyons pour demain. »
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Bonne nouvelle pour le duo anglais
Si les nouvelles concernant Guimaraes étaient teintées d’incertitude, des signes plus encourageants existaient au sujet de la disponibilité de Bukayo Saka et Declan Rice. Les deux internationaux anglais ont bénéficié de vacances estivales prolongées après leur long parcours lors de la Coupe du monde 2026, revenant au Sobha Realty Training Centre plus tard que leurs coéquipiers. Cependant, l’entraîneur Mikel Arteta n’a pas tardé à confirmer leur forme physique, déclarant : « Oui, ils sont prêts à être impliqués, oui. »
Leur retour constitue un renfort important dans l’entrejeu, surtout compte tenu des inquiétudes autour de Guimaraes. Rice et Saka ont joué un rôle essentiel dans le parcours de l’Angleterre cet été, après une campagne nationale harassante qui a vu Arsenal mettre enfin fin à une attente de plus de deux décennies pour le titre de Premier League.
La crise défensive se poursuit à l'Emirates
Malgré l’optimisme entourant le retour des stars de l’Angleterre, la situation des blessures en défense reste un vrai casse-tête pour Arteta. Jurrien Timber est toujours indisponible après avoir subi une blessure à l’aine juste avant la Coupe du monde, et il rejoint William Saliba sur la liste des absents de longue durée. Donnant des nouvelles du calendrier de récupération de Timber, Arteta a répété : « Non, j’ai dit dans les prochaines semaines. Il ne s’entraîne pas encore avec le groupe. »
Le manque de profondeur en défense a contraint le club à se tourner de nouveau vers le marché des transferts. Arsenal aurait trouvé un accord de 51 M£ avec Aston Villa pour Ezri Konsa afin de renforcer ses options. Interrogé directement sur ce mouvement pour le défenseur anglais, Arteta, tout en restant évasif sur les noms précis, a reconnu que le club travaillait dur pour trouver des solutions avant la date limite du 1er septembre.
« Eh bien, nous sommes vraiment très actifs sur le marché. Je pense l’avoir mentionné il y a quelques jours », a ajouté l’entraîneur d’Arsenal. « L’ambition est d’améliorer l’effectif.
« Nous avons un problème très précis en défense, surtout avec la blessure de longue durée de Wilo [Saliba] et le fait qu’il nous manque encore un défenseur, c’est clair. Donc nous essayons de renforcer ce secteur. Dès que nous serons prêts, nous annoncerons quelque chose. »
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Arteta confirme le maintien de Lewis-Skelly
Enfin, la situation s’est éclaircie concernant l’avenir du sensationnel adolescent Myles Lewis-Skelly. Le joueur de 19 ans avait été associé plus tôt dans le mois à de possibles transferts chez des rivaux de Premier League, Chelsea et Manchester United, ce qui avait suscité des interrogations sur sa place dans les plans d’Arteta. Cependant, l’entraîneur s’est montré catégorique, confirmant que le jeune joueur restera à l’Emirates au-delà du mercato estival.
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