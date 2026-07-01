Déjà comparé à plusieurs grands noms du passé récent, Declan Rice se distingue par sa capacité à guider ses coéquipiers, ce qui, aux yeux de nombreux observateurs, l’élève au rang des meilleurs milieux de terrain que l’Angleterre ait jamais produits.

L’ancien international des Three Lions, Peter Reid, a confié à GOAL : « Il exerce une influence considérable sur le terrain. C’est un joueur d’exception. Bryan Robson était de cette trempe, et le fait que je les mentionne dans la même phrase dit tout de ce que je pense de Declan Rice. C’est un footballeur remarquable. On le compare souvent à Bryan Robson, et je pense qu’il est de ce calibre.

Stevie G était un footballeur exceptionnel, brillant. Il fait partie de l’élite des milieux de terrain. Il excelle dans tous les aspects du jeu : la récupération du ballon, le contrôle, la lecture du jeu, tant en défense qu’en attaque. On ne peut pas faire mieux. »

L’ancienne star d’Arsenal, Henri Lansbury, s’est confié à GOAL alors que Rice est comparé à un autre capitaine emblématique vainqueur de titres de l’ère de la Premier League : « C’est une affirmation audacieuse que de le qualifier de meilleur au monde, mais il fait sans aucun doute partie des meilleurs. Il s’est approprié ce rôle et l’a vraiment fait sien, et il est phénoménal au sein de cette équipe.

« Je voudrais vraiment qu’on lui donne le brassard, qu’on en fasse le pivot de l’équipe et qu’on construise le jeu autour de lui. Il a quelque chose du Roy Keane de Manchester United, non ? Il pourrait s’en emparer, endosser ce brassard et propulser ce groupe vers le niveau supérieur. »