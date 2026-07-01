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« Déjà au niveau mondial » : l’ancienne sentinelle d’Arsenal salue la qualité exceptionnelle de Declan Rice, tandis que le champion de Premier League se hisse parmi les prétendants au Ballon d’Or
Champion de la Premier League et futur capitaine de l’équipe d’Angleterre
Après avoir traversé Londres lors de son transfert de West Ham à Arsenal en 2023, pour un montant record de 105 millions de livres sterling (139 millions de dollars), Rice n’a pas caché son désir de remporter les trophées les plus prestigieux.
Il a d’abord savouré la gloire de la Ligue des conférences en tant que capitaine des Hammers, avant de conquérir le titre de champion d’Angleterre à l’Emirates Stadium lors de la saison 2025-2026. La finale de la Ligue des champions a également vu ce milieu de terrain, que beaucoup pressent comme le futur capitaine des Three Lions, briller sur la pelouse.
Le brassard de capitaine des Three Lions n’est pas vacant – Harry Kane le porte toujours –, mais c’est en Amérique du Nord que Rice espère marquer l’histoire de la Coupe du monde. Un sacre lui ouvrirait les portes du Ballon d’or et du titre de « meilleur joueur de la planète ».
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Rice figure-t-il parmi les prétendants au Ballon d’Or et au cercle très fermé des meilleurs joueurs mondiaux ?
Interrogé sur la possibilité d’atteindre de tels sommets, l’ancienne star des Gunners, Schwarz – s’exprimant à propos des cotes du Ballon d’Or deDeclan Rice, déjà établies – a déclaré à GOAL : « Il est déjà de classe mondiale. On voit bien l’influence qu’il exerce quand Arsenal joue, et même avec l’Angleterre.
« Il ne joue pas seulement pour lui-même. Bien sûr, il veut réaliser de très bonnes performances, et il est très régulier à un haut niveau, mais ce qui fait de lui un grand joueur, c’est la façon dont il fait progresser ses coéquipiers grâce à ses propres performances, à ses qualités de leader et à sa communication. C’est un très, très grand leader, le genre de joueur que l’on souhaite toujours avoir dans son équipe pour réussir. »
Rice, véritable source d'inspiration, a été comparé à Robson, Gerrard et Keane.
Déjà comparé à plusieurs grands noms du passé récent, Declan Rice se distingue par sa capacité à guider ses coéquipiers, ce qui, aux yeux de nombreux observateurs, l’élève au rang des meilleurs milieux de terrain que l’Angleterre ait jamais produits.
L’ancien international des Three Lions, Peter Reid, a confié à GOAL : « Il exerce une influence considérable sur le terrain. C’est un joueur d’exception. Bryan Robson était de cette trempe, et le fait que je les mentionne dans la même phrase dit tout de ce que je pense de Declan Rice. C’est un footballeur remarquable. On le compare souvent à Bryan Robson, et je pense qu’il est de ce calibre.
Stevie G était un footballeur exceptionnel, brillant. Il fait partie de l’élite des milieux de terrain. Il excelle dans tous les aspects du jeu : la récupération du ballon, le contrôle, la lecture du jeu, tant en défense qu’en attaque. On ne peut pas faire mieux. »
L’ancienne star d’Arsenal, Henri Lansbury, s’est confié à GOAL alors que Rice est comparé à un autre capitaine emblématique vainqueur de titres de l’ère de la Premier League : « C’est une affirmation audacieuse que de le qualifier de meilleur au monde, mais il fait sans aucun doute partie des meilleurs. Il s’est approprié ce rôle et l’a vraiment fait sien, et il est phénoménal au sein de cette équipe.
« Je voudrais vraiment qu’on lui donne le brassard, qu’on en fasse le pivot de l’équipe et qu’on construise le jeu autour de lui. Il a quelque chose du Roy Keane de Manchester United, non ? Il pourrait s’en emparer, endosser ce brassard et propulser ce groupe vers le niveau supérieur. »
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Coupe du monde 2026 : Rice part à la conquête du titre suprême avec l’Angleterre
Rice met actuellement ces qualités à profit sur la plus grande des scènes : après avoir surmonté une légère blessure, il est désormais en lice pour une place de titulaire lors du match de 1/16e de finale de la Coupe du monde qui opposera l’Angleterre à la RD Congo mercredi.
Si le natif de Londres brille, notamment sur coups de pied arrêtés, sa cote continuera de grimper au sein de l’élite mondiale.