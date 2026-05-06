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Défilé des trophées d’Arsenal : la date est fixée pour une éventuelle fête célébrant les titres de Premier League et de Ligue des champions, certains supporters devant se dépêcher de rentrer dans le nord de Londres
Date et itinéraire du éventuel cortège célébrant Arsenal
Selon le Daily Mail, Arsenal préparerait un défilé de la victoire le dimanche 31 mai, à condition de remporter la Premier League, la Ligue des champions, ou les deux. Cette célébration à Islington est prévue le lendemain de la finale européenne à Budapest, où les Gunners affronteront le PSG ou le Bayern Munich pour leur premier titre continental.
Le cortège, prévu à bord d’un bus à toit ouvert, doit conduire le groupe jusqu’à la mairie d’Islington pour célébrer avec les supporters. Si le parcours officiel 2024 reste à confirmer, les éditions précédentes prévoyaient un circuit partant de l’Emirates Stadium, traversant Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road et Upper Street, avant un retour au stade. L’événement est programmé en matinée ou en début d’après-midi, et non en soirée.
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Les supporters sont engagés dans une véritable course contre la montre logistique.
Le calendrier du défilé pose un défi logistique majeur aux milliers de supporters qui comptent se rendre en Hongrie pour la finale de la Ligue des champions, le samedi 30 mai. Même si l’équipe d’Arteta décroche le titre de Premier League avant cette échéance, le club a choisi d’attendre la fin de la finale européenne pour organiser une célébration unique. Les fans devront donc trouver un moyen de rallier Budapest au nord de Londres en quelques heures à peine.
Les joueurs de l’équipe première subiront eux aussi ce timing serré : les yeux rougis, ils ne devraient pas regagner l’Angleterre avant les premières heures de dimanche matin. Un léger avantage pour les voyageurs est l’heure du coup d’envoi à 17 h à Budapest, plus tôt que le créneau habituel de 20 h. Cet ajustement devrait offrir aux supporters un peu plus de répit pour prendre des vols de nuit, même si la course vers Islington restera effrénée.
Declan Rice lance un appel à une « invasion de Budapest ».
Malgré les aléas du voyage prévu le lendemain, le milieu de terrain des Gunners, Declan Rice, exhorte les supporters d’Arsenal à se rendre en masse à Budapest pour assister à cet événement historique. Arsenal a reçu une allocation de 16 824 billets en tribune générale pour la finale, mais l’international anglais espère un contingent bien plus important dans la capitale hongroise afin de soutenir l’équipe.
Le milieu de terrain anglais a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Allez, c’est parti, je serai prêt. Voyons ce qui va se passer. Budapest, je veux que tous les supporters d’Arsenal soient là. Vous êtes 200 000, venez ! Essayons d’y arriver, car nous aurons besoin de tout votre soutien, de toute votre énergie, et faisons en sorte que ce soit vraiment spécial. »
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Une dernière fête avant la Coupe du monde
Le 31 mai représente la dernière opportunité pour Arsenal de célébrer avec ses supporters avant la trêve internationale. Juste après d’éventuels cortèges, de nombreux joueurs devront rejoindre leurs sélections pour entamer les préparatifs de la Coupe du monde. Cette fenêtre en fin de mois est donc la seule période viable pour le club afin d’organiser un événement destiné à son public.
Le récent match nul 3-3 de Manchester City contre Everton a offert un coup de pouce précieux aux Gunners dans leur quête d’un premier titre de Premier League depuis 2004. Les Gunners comptent désormais cinq points d’avance au sommet du classement, même si City dispose d’un match en moins à jouer alors qu’il ne reste que trois journées à disputer. Pour soulever le trophée, Arsenal doit donc négocier un dernier parcours qui débute par la réception de West Ham United, menacé de relégation, puis un déplacement chez Burnley, déjà condamné, avant de conclure sa saison contre Crystal Palace lors de la 38^e journée.