Selon le Daily Mail, Arsenal préparerait un défilé de la victoire le dimanche 31 mai, à condition de remporter la Premier League, la Ligue des champions, ou les deux. Cette célébration à Islington est prévue le lendemain de la finale européenne à Budapest, où les Gunners affronteront le PSG ou le Bayern Munich pour leur premier titre continental.

Le cortège, prévu à bord d’un bus à toit ouvert, doit conduire le groupe jusqu’à la mairie d’Islington pour célébrer avec les supporters. Si le parcours officiel 2024 reste à confirmer, les éditions précédentes prévoyaient un circuit partant de l’Emirates Stadium, traversant Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road et Upper Street, avant un retour au stade. L’événement est programmé en matinée ou en début d’après-midi, et non en soirée.



