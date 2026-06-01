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Défilé des trophées d'Arsenal : 75 supporters « secourus après être tombés d'une hauteur » et 16 arrestations alors que les Gunners célèbrent leur premier titre de Premier League en 22 ans
Les services de secours sont intervenus après que certains supporters ont pris des risques.
La London Fire Brigade (LFB) a révélé un chiffre stupéfiant concernant les événements de la journée, confirmant avoir dû secourir « environ 75 personnes » en situation de danger en hauteur. Pour tenter d’apercevoir le bus à toit ouvert transportant Mikel Arteta et son équipe, de nombreux supporters ont grimpé aux arbres, sur les toits et même sur les feux de signalisation, nécessitant une intervention de sécurité à grande échelle.
Le commissaire adjoint de la LFB, Pat Goulbourne, a souligné l’ampleur du défi auquel ont été confrontés les premiers intervenants pendant le défilé du trophée. Il a noté que si la majorité de la foule s’était comportée de manière responsable, les agissements d’une minorité avaient créé des dangers importants tout au long de l’après-midi et jusqu’en soirée dans tout le quartier d’Islington.
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Des fusées de détresse égarées provoquent un incendie dans un hôtel et sèment la panique
Les festivités ont été de nouveau ternies par l’usage de feux d’artifice, qui a provoqué un incendie dans un hôtel local. Les pompiers sont intervenus après qu’une fusée égarée a déclenché un sinistre, mais le pire a été évité de justesse. « Heureusement, l’incendie n’a causé que des dégâts mineurs à l’extérieur du bâtiment », a confirmé M. Goulbourne en évoquant l’incident.
Les fumées et les flammes ont perturbé plusieurs sites, le LFB précisant que les engins pyrotechniques ont aussi déclenché des alarmes incendie dans divers autres lieux du secteur. Goulbourne a ajouté : « Alors que les supporters rentrent chez eux, nous les exhortons à éviter d'utiliser des feux d'artifice, en particulier dans les gares, et à les tenir éloignés des bâtiments et autres matériaux inflammables. »
Arrestations pour trafic de drogue et troubles à l’ordre public
La police métropolitaine a déployé plus de 500 agents pour encadrer l’afflux massif de supporters autour de l’Emirates Stadium. Vers 21 heures dimanche, elle a confirmé 16 interpellations pour troubles à l’ordre public, ivresse sur la voie publique, infractions liées à la drogue, agressions sexuelles et violences sur secouristes.
Malgré l’intervention des forces de l’ordre, les autorités ont salué le caractère historique de la fête pour les supporters. M. Goulbourne a qualifié les célébrations de « spectacle fantastique », ajoutant que la plupart des fans « fêtaient la réussite de leur club en toute sécurité ». Toutefois, l’affluence massive a laissé les rues jonchées de détritus, de vélos électriques renversés et de bouteilles au fil de la nuit.
Un incident violent vient gâcher la fête de célébration du titre
Dans un registre plus grave, une agression à l’arme blanche a été signalée peu après 20 h 30 sur Hornsey Road, à l’écart du point central de la ligne de bus mais en pleine foule encore présente. Les forces de l’ordre et les secours, dont une équipe d’hélicoptère médicalisé, ont rapidement interpellé un homme blessé sur place avant de le conduire à l’hôpital pour des examens.
La police métropolitaine a maintenu une forte présence dans les principaux nœuds de transport tels que Highbury & Islington et King’s Cross alors que les supporters commençaient à se disperser. Malgré le chaos rapporté et les arrestations, le moral des fidèles d’Arsenal est resté au beau fixe, avec des chants et des cris de joie qui ont résonné longtemps après que le bus du trophée eut terminé son parcours pour marquer leur premier titre de champion depuis l’ère des « Invincibles ».