Défilé des trophées d'Arsenal : 75 supporters « secourus après être tombés d'une hauteur » et 16 arrestations alors que les Gunners célèbrent leur premier titre de Premier League en 22 ans

La London Fire Brigade (LFB) a révélé un chiffre stupéfiant concernant les événements de la journée, confirmant avoir dû secourir « environ 75 personnes » en situation de danger en hauteur. Pour tenter d’apercevoir le bus à toit ouvert transportant Mikel Arteta et son équipe, de nombreux supporters ont grimpé aux arbres, sur les toits et même sur les feux de signalisation, nécessitant une intervention de sécurité à grande échelle.

Le commissaire adjoint de la LFB, Pat Goulbourne, a souligné l’ampleur du défi auquel ont été confrontés les premiers intervenants pendant le défilé du trophée. Il a noté que si la majorité de la foule s’était comportée de manière responsable, les agissements d’une minorité avaient créé des dangers importants tout au long de l’après-midi et jusqu’en soirée dans tout le quartier d’Islington.



