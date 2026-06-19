L’équipe nationale saoudienne aborde son match contre l’Espagne lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 en sachant qu’il s’agit d’un défi totalement différent de celui contre l’Uruguay. Les Verts, qui ont décroché un précieux point lors de la première journée à l’issue d’un match nul difficile et passionnant, se retrouveront cette fois face à une équipe blessée qui cherche à retrouver sa prestance perdue et à raviver ses espoirs dans la compétition.

Les coéquipiers de Jordi Alba n’ont pas entamé la compétition comme espéré, tenus en échec par le Cap-Vert, un couac qui a déclenché une pluie de critiques et accentué la pression sur le groupe. Les « Matadors » abordent donc cette rencontre avec un état d’esprit revanchard, la victoire comme unique objectif et la ferme intention de réagir pour préserver leurs chances avant qu’il ne soit trop tard.

De leur côté, les Saoudiens aborderont la rencontre avec un objectif clair : confirmer leur solidité. Leur point face à l’Uruguay a démontré qu’ils peuvent, grâce à leur discipline et leur organisation, tenir tête aux cadors du ballon rond.

Le véritable défi pour les hommes de Georgios Donis sera de maintenir cet élan sans céder à la précipitation ni à la pression que le « Matador » tentera d’imposer.

Les déclarations des stars espagnoles, à l’image de celle de Dani Olmo qui réclame une victoire et plusieurs buts, promettent un duel entre une sélection désireuse de retrouver son honneur et une autre déterminée à préserver son intégrité tout en prolongeant sa série de performances positives sur la scène internationale.