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Défi et fierté… Comment la sélection saoudienne va-t-elle faire face à la « Roja » en pleine révolution ?

FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
L. Yamal
G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Grèce

Que réservent les prochaines heures aux Verts, à l’aube de leur duel face à la Roja ?

L’équipe nationale saoudienne aborde son match contre l’Espagne lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 en sachant qu’il s’agit d’un défi totalement différent de celui contre l’Uruguay. Les Verts, qui ont décroché un précieux point lors de la première journée à l’issue d’un match nul difficile et passionnant, se retrouveront cette fois face à une équipe blessée qui cherche à retrouver sa prestance perdue et à raviver ses espoirs dans la compétition.

Les coéquipiers de Jordi Alba n’ont pas entamé la compétition comme espéré, tenus en échec par le Cap-Vert, un couac qui a déclenché une pluie de critiques et accentué la pression sur le groupe. Les « Matadors » abordent donc cette rencontre avec un état d’esprit revanchard, la victoire comme unique objectif et la ferme intention de réagir pour préserver leurs chances avant qu’il ne soit trop tard.

De leur côté, les Saoudiens aborderont la rencontre avec un objectif clair : confirmer leur solidité. Leur point face à l’Uruguay a démontré qu’ils peuvent, grâce à leur discipline et leur organisation, tenir tête aux cadors du ballon rond.

Le véritable défi pour les hommes de Georgios Donis sera de maintenir cet élan sans céder à la précipitation ni à la pression que le « Matador » tentera d’imposer.

Les déclarations des stars espagnoles, à l’image de celle de Dani Olmo qui réclame une victoire et plusieurs buts, promettent un duel entre une sélection désireuse de retrouver son honneur et une autre déterminée à préserver son intégrité tout en prolongeant sa série de performances positives sur la scène internationale.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La « Révolution espagnole » désigne un mouvement stratégique audacieux et structuré, souvent observé dans le football ibérique, où un club ou une sélection nationale repense totalement son jeu pour atteindre une efficacité optimale sur le terrain.

    Ce qui doit le plus préoccuper la sélection saoudienne, ce n'est pas seulement le prestige de l'Espagne ou la classe de ses joueurs, mais l'état d'esprit avec lequel son adversaire abordera la rencontre. Les grands noms du football sont souvent encore plus redoutables après un revers ou un résultat décevant, car ils abordent le match suivant avec une détermination doublée.

    Le match nul face au Cap-Vert a placé la Roja sous une forte pression médiatique et populaire ; une victoire contre l’Arabie saoudite est donc devenue une obligation. Les coéquipiers de Koke devraient donc entamer la rencontre pied au plancher et multiplier les offensives dès les premières minutes.

    À lire aussi : Cocorella : « L’arme de l’Arabie saoudite nous inquiète… et un bon début de match est toujours un atout. »

    Plusieurs joueurs ibériques l’ont d’ailleurs souligné : il s’agit de redorer l’image de la Roja et de prouver que le faux pas de l’ouverture n’était qu’une simple accident.

    La sélection saoudienne doit donc s’attendre à subir de longues périodes de pression et de domination, et aborder cette rencontre avec le sérieux qu’elle mérite, car l’Espagne y entrera avec la mentalité d’une équipe qui joue son avenir dans le tournoi, voire sa réputation.

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  • Protéger ses membres : la première clé de la survie

    Le jeu de la sélection espagnole enseigne une vérité simple : la plupart des actions dangereuses naissent sur les côtés. Grâce à des arrières latéraux offensifs et à des ailiers vifs, la Roja crée sans cesse une supériorité numérique qui repousse l’adversaire.

    La sélection saoudienne devra donc accorder une attention particulière à la couverture des ailes, car laisser le moindre espace devant les joueurs espagnols risque de provoquer une avalanche de centres ou de passes en retrait dans la surface.

    Cette responsabilité ne pèse pas uniquement sur les latéraux : elle exige un travail collectif impliquant milieux et ailiers, afin de renforcer le marquage et de fournir un soutien permanent en cas de perte de balle.

    De plus, les déplacements de certains joueurs espagnols vers l’intérieur compliquent encore davantage le marquage, obligeant les Saoudiens à rester concentrés tout au long de la rencontre, à ne pas se laisser entraîner derrière le ballon et à ne pas abandonner le moindre espace dans les zones dangereuses.

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    L’équilibre avant l’aventure… Le chemin le plus court vers un résultat positif

    Si le bloc défensif reste essentiel, un repli permanent peut s’avérer périlleux face à une formation qui excelle dans la possession et la circulation du ballon. Georgios Donis doit donc trouver le bon équilibre entre solidité défensive et capacité à se projeter vers l’avant, plutôt que de s’en tenir à un seul schéma durant tout le match.

    Face à l’Uruguay, la sélection saoudienne a déjà démontré sa capacité à se structurer défensivement ; toutefois, elle devra aussi se montrer menaçante pour empêcher le match de se transformer en une attaque unilatérale permanente. Des incursions offensives obligeront l’Espagne à la prudence et freineront son élan.

    Les contres-attaques rapides, bien exploitées, pourraient se révéler l’arme la plus efficace des Verts, surtout s’ils savent profiter des intervalles qui se créeront derrière une arrière-garde espagnole constamment poussée vers l’avant.

    Au final, l’équipe saoudienne n’a pas tant besoin d’un match parfait que d’un match intelligent : maintenir son organisation, fermer les couloirs latéraux, gérer sereinement les temps forts adverses et exploiter avec efficacité les transitions offensives. Voilà la meilleure recette pour obtenir un résultat positif face à une sélection espagnole qui aborde cette rencontre avec un état d’esprit révolutionnaire et la volonté de retrouver sa fierté.

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