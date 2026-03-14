Après la défaite 1-0, le sujet principal des discussions a été l'arbitre Paul Tierney, qui semblait se regrouper autour des joueurs de Chelsea. Rosenior s'est empressé de défendre les actions de ses joueurs, remettant en question la concentration de l'arbitre pendant le match, notamment en ce qui concerne le penalty accordé contre l'équipe locale.

« Je suis déçu », a déclaré l'entraîneur des Blues. « On accorde plus d'attention et d'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Je vais être très clair. Je veux protéger mes joueurs. Je respecte le jeu. Mes joueurs ont décidé qu'ils voulaient se regrouper autour du ballon, pour respecter le ballon et montrer leur unité et leur leadership. Ce n'est pas ma décision. C'était une décision prise entre le groupe de leaders et l'équipe. »

Il a ajouté : « Mes joueurs ont décidé de se regrouper autour du ballon pour montrer leur unité ; ce n’est pas ma décision. Il n’y a rien d’irrespectueux là-dedans. Si Paul s’était davantage concentré sur son travail, qui consiste à faire la bonne différence, nous aurions eu un penalty aujourd’hui. Concentrons-nous sur les choses qui comptent.

« Je vais être honnête, je n’ai pas parlé à Paul aujourd’hui ni à ses officiels, mais je vais m’entretenir avec le PGMOL et les arbitres pour essayer de comprendre pourquoi cela s’est produit aujourd’hui. On nous a dit, dans le règlement, que c’était une question de timing. Je veux simplement trouver une solution à cela. Nous parlons de quelque chose qui est loin d’être aussi important que ce qui s’est passé. »