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« Déçu », Liam Rosenior « s'entretiendra avec la PGMOL » au sujet de cet incident étrange où l'arbitre s'est retrouvé au sein du cercle de Chelsea avant le coup d'envoi du match contre Newcastle
Frustration face à l'ingérence des arbitres
Après la défaite 1-0, le sujet principal des discussions a été l'arbitre Paul Tierney, qui semblait se regrouper autour des joueurs de Chelsea. Rosenior s'est empressé de défendre les actions de ses joueurs, remettant en question la concentration de l'arbitre pendant le match, notamment en ce qui concerne le penalty accordé contre l'équipe locale.
« Je suis déçu », a déclaré l'entraîneur des Blues. « On accorde plus d'attention et d'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. Je vais être très clair. Je veux protéger mes joueurs. Je respecte le jeu. Mes joueurs ont décidé qu'ils voulaient se regrouper autour du ballon, pour respecter le ballon et montrer leur unité et leur leadership. Ce n'est pas ma décision. C'était une décision prise entre le groupe de leaders et l'équipe. »
Il a ajouté : « Mes joueurs ont décidé de se regrouper autour du ballon pour montrer leur unité ; ce n’est pas ma décision. Il n’y a rien d’irrespectueux là-dedans. Si Paul s’était davantage concentré sur son travail, qui consiste à faire la bonne différence, nous aurions eu un penalty aujourd’hui. Concentrons-nous sur les choses qui comptent.
« Je vais être honnête, je n’ai pas parlé à Paul aujourd’hui ni à ses officiels, mais je vais m’entretenir avec le PGMOL et les arbitres pour essayer de comprendre pourquoi cela s’est produit aujourd’hui. On nous a dit, dans le règlement, que c’était une question de timing. Je veux simplement trouver une solution à cela. Nous parlons de quelque chose qui est loin d’être aussi important que ce qui s’est passé. »
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Newcastle, impitoyable, profite des erreurs de Chelsea
Sur le terrain, le but inscrit en début de match par Anthony Gordon a suffi à faire la différence. Rosenior a déploré la défaillance tactique qui a conduit à ce but, laissant entendre que son équipe était encore en phase d'adaptation à un système de pressing à haut risque et à haut rendement, susceptible d'être puni par des adversaires aussi efficaces que les Magpies.
« On a l'impression que chaque erreur que nous commettons finit au fond des filets. Au cours des 15 à 20 premières minutes, nous avons eu des occasions. Ce but a donné de l'énergie à Newcastle. Il nous a manqué un peu de fraîcheur mentale dans le dernier tiers, et deuxièmement, nous devons nous assurer que si nous ne marquons pas, l'autre équipe ne marque pas non plus. C'est décevant de ne pas avoir réussi à garder nos cages inviolées alors qu'ils n'ont pas créé grand-chose. »
Cette défaite a suscité une réaction négative de la part des supporters de Stamford Bridge, qui ont hué l'équipe à plusieurs reprises. Malgré ce résultat, Rosenior a tenu à relativiser la forme actuelle de l'équipe : « Depuis que je suis avec le groupe, nous sommes troisièmes du championnat. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Lors de notre dernier match de championnat, nous avons perdu 4-1 à Aston Villa. »
Composition de l'équipe et problèmes de blessures
Chelsea devait composer avec l'absence de plusieurs joueurs clés pour ce match, notamment le gardien Filip Jorgensen et l'ailier Pedro Neto. Rosenior a fait le point sur l'état de forme de son effectif, soulignant que des contretemps de dernière minute à l'entraînement avaient perturbé sa préparation pour le match contre Newcastle.
« Filip a ressenti une gêne à l'aine hier à l'entraînement, mais j'espère qu'il sera bientôt de retour. C'est difficile avec toutes ces blessures dans les secteurs offensifs. Jamie devait faire son retour sur le banc, mais il a ressenti une gêne aux ischio-jambiers en fin d'entraînement hier. Estevao est forfait. Nous nous étions en partie préparés à [la suspension de Neto] car nous savions qu'il y aurait une audience. Cela nous a coûté l'absence de Pedro sur le terrain aujourd'hui, qui aurait pu faire toute la différence. »
Concernant l'absence du jeune Josh Acheampong, Rosenior a précisé qu'il s'agissait d'un choix purement tactique et non d'une indication sur la place à long terme du joueur au sein du club. « Josh Acheampong, c'est juste une décision que j'ai prise aujourd'hui. Il n'est absolument pas écarté de mes plans », a ajouté l'entraîneur principal.
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Un coup dur pour les ambitions de figurer parmi les quatre premiers
Cette défaite constitue un revers de taille pour les Blues, qui cherchent à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bien qu'ils occupent toujours une place de choix au classement, le manque de régularité dont ils ont fait preuve ces dernières semaines a permis à leurs rivaux de réduire l'écart, ce qui accentue la pression sur Rosenior pour qu'il trouve des solutions immédiates.
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