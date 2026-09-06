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« Déçu » : Carrick réagit au match nul concédé en fin de rencontre contre Everton alors que Rashford est victime d’un coup dur sur blessure
Crève-cœur tardif pour les hommes de Carrick
Manchester United semblait se diriger vers la victoire avant un effondrement en fin de match qui a permis à Everton d’arracher un match nul 2-2. Après l’ouverture du score de Bryan Mbeumo au début de la seconde période, Tyrique George a égalisé pour Everton à la 83e minute. Entré en jeu, Benjamin Sesko pensait avoir offert les trois points à United à la 88e minute, avant que Maitland-Niles ne prive les visiteurs de la victoire grâce à une frappe splendide du temps additionnel depuis l’extérieur de la surface.
Revenant sur le résultat, Carrick a déclaré à BBC Match of the Day : « Oui, bien sûr, c’en est une [sur le fait d’avoir encaissé tardivement]. J’ai pensé qu’il y avait eu beaucoup de bonnes choses dans ce match pour nous. Nous avons pratiqué un bon football et nous avons semblé dangereux par moments. Dans l’ensemble, j’ai pensé que nous avions vraiment bien défendu en équipe. Quelques ballons supplémentaires sont arrivés dans la surface, ce qui a rendu les choses un peu plus difficiles pour nous alors que nous aurions dû gérer la fin du match. Nous sommes déçus de ne pas être repartis avec la victoire. »
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Des erreurs défensives coûtent cher
Ce match nul signifie que Manchester United est toujours à la recherche de son premier clean sheet de la nouvelle saison, après avoir encaissé six buts lors de ses trois premiers matches. Fait remarquable, ce n’est que la deuxième fois au cours des 50 dernières années, avec la saison 2020-2021, que United encaisse au moins deux buts lors de chacun de ses trois premiers matches de championnat. Carrick a reconnu que, si l’équipe a semblé solide pendant de longues périodes, elle n’a pas su gérer le match efficacement au moment le plus important.
« C’étaient deux superbes frappes, pour être honnête », a admis Carrick en évoquant les buts encaissés face à George et Maitland-Niles. « Nous ne leur avons pas offert d’occasions franches. J’ai trouvé que nous avons vraiment bien défendu ; quelques ballons sont retombés à l’entrée de la surface, quelques tirs que nous avons contrés. Nous avons bien défendu notre surface dans l’ensemble. Bien sûr, nous ne voulons pas encaisser de buts. Aujourd’hui, c’était différent des autres fois ; il s’agissait avant tout de tuer le match parce que nous étions dans une très bonne position. »
Des aspects positifs dans les transitions offensives
Les difficultés de Manchester United à l’extérieur se sont poursuivies en ce début de saison. Le match nul à Everton fait suite à une décevante défaite 2-0 sur la pelouse du promu Hull City lors de la première journée, laissant United toujours à la recherche de sa première victoire à l’extérieur de la saison.
« Je pensais que nous avions parfois produit du très bon football. En début de match et vers la fin, un peu moins, mais nous avons fait beaucoup de bonnes choses et nous avons été dangereux », a expliqué Carrick. « Nous leur avons posé beaucoup de problèmes à certains moments. Les deux buts étaient vraiment beaux pour des raisons différentes, et le deuxième aurait dû être celui de la victoire pour nous. » Ce résultat fait suite à un large succès 5-2 contre Ipswich Town, preuve de la menace grandissante de United devant le but.
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Inquiétude autour de la blessure de Rashford
Le seul gros point noir pour United a été la sortie de Marcus Rashford. L’international anglais avait représenté une menace constante sur le flanc gauche, renouant avec sa relation de longue date avec Luke Shaw, mais son après-midi a été écourté en raison d’une gêne physique. Carrick a confirmé après le match que ce remplacement était une mesure de précaution, même s’il reste à voir si l’attaquant devra observer une période d’absence.
S’exprimant auprès de Sky Sports au sujet de la décision de remplacer Rashford, Carrick a déclaré : « Il a ressenti quelque chose de léger, donc nous avons dû le remplacer. Nous avons eu de bonnes connexions à peu près partout sur le terrain à différents moments du match, et Marcus et Luke Shaw jouent ensemble depuis longtemps et ont une bonne compréhension. Et cela se voit, ils semblent vraiment dangereux de ce côté-là, et il y a évidemment encore plus à venir. »
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