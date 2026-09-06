Manchester United semblait se diriger vers la victoire avant un effondrement en fin de match qui a permis à Everton d’arracher un match nul 2-2. Après l’ouverture du score de Bryan Mbeumo au début de la seconde période, Tyrique George a égalisé pour Everton à la 83e minute. Entré en jeu, Benjamin Sesko pensait avoir offert les trois points à United à la 88e minute, avant que Maitland-Niles ne prive les visiteurs de la victoire grâce à une frappe splendide du temps additionnel depuis l’extérieur de la surface.

Revenant sur le résultat, Carrick a déclaré à BBC Match of the Day : « Oui, bien sûr, c’en est une [sur le fait d’avoir encaissé tardivement]. J’ai pensé qu’il y avait eu beaucoup de bonnes choses dans ce match pour nous. Nous avons pratiqué un bon football et nous avons semblé dangereux par moments. Dans l’ensemble, j’ai pensé que nous avions vraiment bien défendu en équipe. Quelques ballons supplémentaires sont arrivés dans la surface, ce qui a rendu les choses un peu plus difficiles pour nous alors que nous aurions dû gérer la fin du match. Nous sommes déçus de ne pas être repartis avec la victoire. »