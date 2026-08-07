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coutoGetty Images

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Découvrez Yan Couto : la nouvelle recrue de Côme en provenance du Borussia Dortmund et le dernier coup de maître international de Cesc Fàbregas

Como
Y. Couto
Borussia Dortmund
Mercato

Côme est en train de construire un effectif de niveau Ligue des champions, en officialisant l’arrivée de Yan Couto en provenance du Borussia Dortmund, soit exactement le renfort dont le club avait besoin sur le flanc droit.

Como est en feu cet été, et vient de réaliser un autre joli coup. Yan Couto arrive en provenance du Borussia Dortmund, sa signature ayant été confirmée mercredi soir.

L'opération pour Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea est également bouclée, même si elle attend encore une confirmation officielle. Désormais, Como a finalisé une autre opération.

« Como 1907 , peut-on lire sur le site du club de Côme, est ravi d'annoncer l'arrivée en prêt de l'arrière droit de l'équipe nationale du Brésil Yan Couto en provenance du Borussia Dortmund pour la saison 2026/27 ».


« Yan est un joueur courageux et techniquement très fort , a déclaré Cesc Fabregas, qui nous offre plusieurs options sur le côté droit. Il aime se projeter vers l'avant, il a une grande énergie et il correspond bien à notre façon de jouer. Il est encore jeune, mais il a déjà acquis une expérience importante et nous pensons qu'il peut continuer à grandir avec nous ».

« Je suis très heureux d'être ici , ont été les premiers mots de Yan Couto, j'aime beaucoup la façon de jouer de l'équipe et sa philosophie, et j'espère aider l'équipe à encore progresser. Je pense que c'est une étape importante pour ma carrière, j'ai hâte de commencer ».


  • Qui est Yan Couto : rôle et caractéristiques

    Né en 2002, le latéral droit brésilien Yan Couto, très offensif, a été formé à Manchester City avant de véritablement exploser à Gérone. C’est là qu’il a signé une saison 2023/24 révélatrice, avec 10 passes décisives pour aider le club à décrocher une historique troisième place en Liga.

    Un transfert au Borussia Dortmund a suivi, où il a passé les deux dernières saisons à engranger une expérience précieuse en Ligue des champions. Il a même trouvé le chemin des filets contre la Juventus lors d’un spectaculaire match nul 4-4 à Turin il y a un an.

    S’il n’a pas été retenu dans la dernière sélection du Brésil pour la Coupe du monde, il est resté bien présent dans le viseur de l’équipe nationale. Désormais arrivé à Côme, Couto s’apprête à endosser un rôle de titulaire sur le côté droit de la défense, offrant à Cesc Fàbregas une nouvelle arme redoutable sur le plan offensif.

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  • Como-Yan Couto : les détails du transfert

    À la suite d’un accord verbal conclu il y a seulement quelques jours, Côme et le Borussia Dortmund ont finalisé les termes du dossier concernant le latéral droit brésilien né en 2002.

    Les deux clubs se sont accordés sur des frais de prêt de 2 millions d’euros, comprenant une option pour rendre le transfert définitif pour plus de 20 millions d’euros.

  • L’été chargé de Côme

    Chalobah et Yan Couto représentent les sixième et septième recrues de Côme lors d’un mercato estival particulièrement animé.

    Ils rejoignent un recrutement déjà impressionnant : Milla arrive pour renforcer le milieu de terrain, Cuenca solidifie la défense, Kaiki prend le couloir gauche, et Liberali endosse le rôle de numéro 10. La cerise sur le gâteau, toutefois, reste la confirmation de Nico Paz.

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