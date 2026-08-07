Découvrez Yan Couto : la nouvelle recrue de Côme en provenance du Borussia Dortmund et le dernier coup de maître international de Cesc Fàbregas

Como est en feu cet été, et vient de réaliser un autre joli coup. Yan Couto arrive en provenance du Borussia Dortmund, sa signature ayant été confirmée mercredi soir.

L'opération pour Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea est également bouclée, même si elle attend encore une confirmation officielle. Désormais, Como a finalisé une autre opération.

« Como 1907 , peut-on lire sur le site du club de Côme, est ravi d'annoncer l'arrivée en prêt de l'arrière droit de l'équipe nationale du Brésil Yan Couto en provenance du Borussia Dortmund pour la saison 2026/27 ».





« Yan est un joueur courageux et techniquement très fort , a déclaré Cesc Fabregas, qui nous offre plusieurs options sur le côté droit. Il aime se projeter vers l'avant, il a une grande énergie et il correspond bien à notre façon de jouer. Il est encore jeune, mais il a déjà acquis une expérience importante et nous pensons qu'il peut continuer à grandir avec nous ».

« Je suis très heureux d'être ici , ont été les premiers mots de Yan Couto, j'aime beaucoup la façon de jouer de l'équipe et sa philosophie, et j'espère aider l'équipe à encore progresser. Je pense que c'est une étape importante pour ma carrière, j'ai hâte de commencer ».



