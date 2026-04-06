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Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Découvrez « l'autre » Luis Suárez : la nouvelle machine à buts du Sporting qui veille à ce que Viktor Gyökérs ne manque pas à l'appel avant le retour de l'attaquant d'Arsenal à Lisbonne

Analysis
Ligue des Champions
Sporting CP
Arsenal
L. Suarez
V. Gyoekeres
Liga Portugal
FEATURES
Sporting CP vs Arsenal

En recrutant Viktor Gyokeres, le Sporting CP a pris un sacré risque en misant sur un attaquant dont les seules performances régulières devant le but avaient été enregistrées en dehors de l'élite. Après avoir échoué à Brighton, Gyokeres s'était révélé être un véritable cauchemar pour les défenses du Championship, inscrivant 43 buts pour Coventry City en deux saisons et demie passées avec les Sky Blues.

Ces chiffres ont convaincu le Sporting de débourser la somme de 24 millions d'euros (20 millions de livres sterling / 27,5 millions de dollars) pour Gyokeres à l'été 2023, une transaction qui s'est avérée être une véritable aubaine. Le Suédois a ensuite atteint de nouveaux sommets à Lisbonne, inscrivant 97 buts en seulement 102 matchs pour le Sporting, tout en aidant le club à remporter deux titres de champion consécutifs ainsi que la Coupe du Portugal en 2025. Comme l’a déclaré l’entraîneur du Sporting, Rui Borges, Gyokeres a « marqué une époque » dans l’histoire du club.

Le départ de Gyokeres l'été dernier était donc inévitable, et c'est Arsenal qui a sauté le pas, s'assurant la signature du joueur de 27 ans pour un montant de 64 millions de livres sterling (86 millions de dollars). Malgré des débuts difficiles, Gyokeres semble avoir trouvé ses marques dans le nord de Londres et compte 17 buts à son actif toutes compétitions confondues avant la rencontre de mardi contre son ancien club en quarts de finale de la Ligue des champions.

Mais alors que tous les regards seront sans doute tournés vers Gyokeres à l’Estadio José Alvalade, le Sporting a déjà réussi à tourner la page de son ancien numéro 9. Luis Suarez (non, pas celui-là !) affiche des statistiques dignes de Gyokeres depuis son arrivée à Lisbonne, et sera probablement la clé qui permettra à l’équipe de Borges de causer des problèmes aux Gunners, lui qui, comme son prédécesseur, a été déniché en deuxième division.

  • Granada CF v Real Madrid CF - La Liga SantanderGetty Images Sport

    Les premiers pas en Europe

    Né à Santa Marta, en Colombie, Suárez s’est installé en Europe en 2016 après que Grenade l’ait débauché du club de sa jeunesse, les Leones, pour l’intégrer, alors qu’il était encore adolescent, à son équipe réserve. Les propriétaires du club espagnol, la famille Pozzo, ont ensuite transféré Suárez vers l’un de leurs autres clubs, Watford, dix-huit mois plus tard, même s’il n’a jamais disputé le moindre match avec les Hornets.

    Suarez a plutôt passé les trois saisons suivantes en prêt en Espagne, d'abord avec l'équipe « B » du Real Valladolid, puis avec le club de deuxième division Gimnastic. Ce n'est toutefois qu'au cours de la saison 2019-2020 qu'il s'est véritablement fait remarquer, en inscrivant 19 buts pour le Real Saragosse en Segunda División.

    Ces performances ont convaincu les Pozzo de faire revenir Suarez à Grenade alors que le club se préparait pour sa toute première campagne européenne après avoir terminé septième de la Liga et s'être qualifié pour l'Europa League. Suarez a marqué sept buts lors de sa première saison en première division, puis huit autres la saison suivante, mais cela n'a pas suffi à empêcher la relégation de Grenade.

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  • Luis Suarez Almeria 2023-24Getty Images

    Lutte physique et mentale

    Suarez n'allait toutefois pas rejoindre Grenade, puisqu'il a préféré quitter l'Espagne pour la France, signant à Marseille pour un montant de 10 millions d'euros (8,5 millions de livres sterling / 11,5 millions de dollars) à l'été 2022. Il a également connu des débuts de rêve en Ligue 1, inscrivant un doublé lors de son premier match contre Reims pour contribuer à la victoire 4-1.

    Ce match s'est toutefois avéré être le point culminant du passage de Suarez au Stade Vélodrome. Il n'a disputé que 10 autres rencontres – dont seulement trois en tant que titulaire – et n'a marqué qu'un seul but avant d'être jugé surnuméraire, six mois seulement après la signature d'un contrat de cinq ans. Il est donc retourné en Espagne pour rejoindre Almería, menacée de relégation, dans le cadre d'un prêt initial en janvier 2023.

    Il avait été convenu qu'Almería le recrute définitivement si Suarez les aidait à se maintenir en Liga, et bien qu'il fût loin d'être prolifique, les quatre buts et cinq passes décisives du Colombien ont été cruciaux pour permettre à sa nouvelle équipe de terminer à une place et un point au-dessus de la zone de relégation.

    Mais ce ne fut qu'un sursis temporaire. Almería n'a remporté aucun de ses 28 premiers matchs de Liga en 2023-2024 et a finalement été relégué après avoir accumulé un maigre total de 21 points. Suarez a été contraint de suivre la majeure partie de la saison depuis le banc après s'être cassé la jambe en fin de match lors du match nul 3-3 d'octobre contre son ancien club, Grenade. Ironie du sort, Suarez avait auparavant inscrit un triplé lors de ce même match, mais il l'a terminé en larmes, sur une civière.

    Cette blessure a plongé Suarez dans une période sombre, et il a dû faire face à des problèmes de santé mentale pendant les mois qui ont suivi.

    « J’ai traversé une dépression dont je me suis progressivement remis, grâce au travail et à l’aide de psychologues », a-t-il révélé à El Espectador. « Je ne pouvais même pas sortir du lit. J’avais une blessure… Sans elle, je n’aurais pas touché le fond. Cela m’a aidé à renforcer ma force mentale. Quand j’étais blessé, j’avais l’impression d’avoir tout perdu, mais si je n’avais pas traversé ces moments difficiles, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui.

    « Je voulais tout changer. J’ai laissé pousser un peu mes cheveux, j’ai changé le nom sur mon maillot [il a commencé à utiliser le nom de son père, Luiz Javier Suarez]. Ce sont des chapitres qui se ferment et d’autres qui s’ouvrent. »

  • Luis Suarez Sporting CP 2025-26Getty Images

    Se relever

    Suárez s'est donc retrouvé en Segunda División, où il n'a inscrit que deux buts lors des sept premiers matchs de la saison avec Almería. Mais une fois passé le premier anniversaire de sa terrible blessure, Suárez est devenu pratiquement imparable pour les défenses adverses, terminant la saison en tant que meilleur buteur de la deuxième division avec 27 buts, auxquels il a ajouté huit passes décisives ainsi qu'un triplé qui a éliminé Séville de la Copa del Rey.

    Fort de son succès avec Gyokeres, le Sporting était convaincu que Suarez pourrait transposer cette forme en Liga Portugal, bien qu'il n'ait inscrit que 26 buts en 107 matches de première division au cours de son passage en Espagne et en France. Le club a pris contact avec lui pour la première fois en février 2025, alors qu’il préparait le départ de Gyokeres, et au moment où son transfert à Lisbonne pour 25 millions d’euros (22 millions de livres sterling / 29 millions de dollars) a été confirmé, les initiés prédisaient déjà de grandes choses pour Suarez au Sporting.

    « En raison de son éthique de travail, de ses qualités et de ses statistiques, il est le joueur le plus proche de Gyokeres que le Sporting pouvait recruter », a déclaré Tonito, ancien attaquant du Sporting et originaire d’Espagne, aujournal A Bola. « Je sais que c'est un avis tranché, compte tenu de tout ce que Gyokeres a accompli en deux ans à Alvalade, et aussi parce qu'il faudra attendre de voir comment Suarez se comporte à l'entraînement, mais c'est un joueur qui travaille très dur, qui marque beaucoup de buts et qui possède de grandes qualités.

    « Cela me semble être une très bonne recrue et, je le répète, le joueur le plus proche de Gyokeres que le Sporting puisse recruter. »

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-MOREIRENSEAFP

    « Il n'y a pas de limite »

    En termes de buts marqués, cette prédiction s'est avérée juste. Suarez a trouvé le chemin des filets à 33 reprises en 42 matchs depuis le début de la saison, dont 24 en 25 rencontres de championnat avec les champions du Portugal en titre. En revanche, Gyokeres avait inscrit 43 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison à l'Alvalade.

    « Je travaille pour m'améliorer jour après jour et, bien sûr, j'aimerais dépasser Viktor Gyokeres, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir », a déclaré Suarez à la chaîne de télévision colombienne Win Sports en janvier, lorsqu'on lui a demandé s'il comptait dépasser les exploits de celui qui l'avait précédé à Lisbonne. « C'est une question classique : "Combien de buts est-ce que je veux marquer en une saison ?" Je réponds toujours que je n'ai pas de limite ; je travaille pour que chaque saison et chaque instant soient l'occasion de m'améliorer, toujours. »

    Il s’agit toutefois de deux types de joueurs différents, Suarez étant bien plus mobile que son prédécesseur. Le joueur de 28 ans est même connu pour avoir parfois débuté des matchs sur le flanc gauche au cours de sa carrière, tant son agilité et son habileté balle au pied sont remarquables. Gyokeres, en revanche, a vu sa carrière à Brighton pratiquement ruinée à cause de l’insistance des Seagulls à le faire jouer sur l’aile plutôt qu’au centre.

    « Avec Viktor, il nous a fallu plus de temps pour nous adapter car ce n’était pas un joueur qui recherchait les combinaisons, les premières touches et ces une-deux, mais plutôt la profondeur », a expliqué le milieu de terrain du Sporting Pedro Goncalves au Jornal Sporting en septembre. « À ce moment-là, j’ai eu plus de mal à m’adapter à son style de jeu, mais ensuite, il est entré dans l’histoire du club, comme nous le savons. Aujourd’hui, les débuts ont été assez faciles avec Luis et [Francisco] Trincao. »

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COLAFP

    « Le plus beau moment de ma carrière »

    Si Suarez s'est révélé être une véritable révélation au niveau national pour le Sporting, il a également joué un rôle clé dans la meilleure campagne du club en Ligue des champions depuis son accession aux quarts de finale en 1983. Suarez a inscrit cinq buts en dix matches européens cette saison, notamment un doublé décisif contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, qui a permis à l'équipe de Borges de terminer septième de la phase de groupes et d'éviter ainsi les barrages.

    « Je pense que je suis au meilleur moment de ma carrière et de ma vie », a déclaré Suarez en début de saison. « Mais il y a encore des choses à venir, des vides à combler… Mais oui, je considère que je suis à mon meilleur niveau. Je suis venu au Sporting pour être heureux et j’ai été très bien accueilli, ma famille est ravie. Bref, sur le plan personnel, je suis au sommet du bonheur. »

    Ce bonheur s’est également répercuté sur la scène internationale, où Suarez s’est imposé comme l’attaquant titulaire de la Colombie à l’approche de la Coupe du monde cet été. 

    Suivant les traces de ses compatriotes Radamel Falcao, James Rodriguez et Luis Diaz, qui s’épanouissent dans le football portugais, Suarez a supplanté des joueurs comme Jhon Duran dans la hiérarchie nationale et est le favori pour débuter le match d’ouverture de la Colombie contre l’Ouzbékistan à Mexico le 17 juin.

    Le moment fort de la carrière internationale de Suarez à ce jour remonte sans aucun doute au mois de septembre, lorsqu’il a inscrit quatre buts lors d’une victoire 6-3 contre le Venezuela, devenant ainsi le premier joueur à réaliser un « poker » dans les qualifications de la CONMEBOL depuis son homonyme uruguayen en 2011.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    « Je n'ai peur de personne »

    Avant que l'attention ne se tourne vers la Coupe du monde, Suárez a encore des affaires à régler avec son club. Le Sporting compte actuellement cinq points de retard sur Porto, leader de la Liga Portugal, même s'il a un match en moins, tandis qu'il mène 1-0 face à Porto après le match aller de la demi-finale de la Coupe du Portugal.

    Sa mission la plus difficile, cependant, devrait se présenter la semaine prochaine, alors que le Sporting vise à devenir la première équipe à battre Arsenal en Europe cette saison. Malgré un adversaire aussi redoutable, Suarez aborde ce match avec une attitude positive.

    « Nous n’avons peur de personne », a-t-il déclaré à Record. « Nous respectons tous nos adversaires, mais nous n’en craignons aucun… Quand je suis arrivé en Europe, je n’étais pas mentalement prêt pour ce genre de défi. J’ai la responsabilité de montrer pourquoi ils m’ont fait venir ici. C’est ce qui me motive le plus, car je dois rendre la pareille au club et aux supporters pour leur confiance. »

    Il est certain qu’Arsenal ne prendra pas à la légère le défi d’arrêter Suarez. Seul Harry Kane a marqué plus de buts en championnat cette saison dans les 30 meilleurs championnats européens (selon le coefficient UEFA) que le joueur que Borges a surnommé la « bête ». Et si les Gunners ne sont pas au rendez-vous, l’homme recruté pour remplacer leur propre attaquant vedette pourrait bien s’avérer être une épine dans leur pied.

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