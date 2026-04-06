Découvrez « l'autre » Luis Suárez : la nouvelle machine à buts du Sporting qui veille à ce que Viktor Gyökérs ne manque pas à l'appel avant le retour de l'attaquant d'Arsenal à Lisbonne

Suarez n'allait toutefois pas rejoindre Grenade, puisqu'il a préféré quitter l'Espagne pour la France, signant à Marseille pour un montant de 10 millions d'euros (8,5 millions de livres sterling / 11,5 millions de dollars) à l'été 2022. Il a également connu des débuts de rêve en Ligue 1, inscrivant un doublé lors de son premier match contre Reims pour contribuer à la victoire 4-1.

Ce match s'est toutefois avéré être le point culminant du passage de Suarez au Stade Vélodrome. Il n'a disputé que 10 autres rencontres – dont seulement trois en tant que titulaire – et n'a marqué qu'un seul but avant d'être jugé surnuméraire, six mois seulement après la signature d'un contrat de cinq ans. Il est donc retourné en Espagne pour rejoindre Almería, menacée de relégation, dans le cadre d'un prêt initial en janvier 2023.

Il avait été convenu qu'Almería le recrute définitivement si Suarez les aidait à se maintenir en Liga, et bien qu'il fût loin d'être prolifique, les quatre buts et cinq passes décisives du Colombien ont été cruciaux pour permettre à sa nouvelle équipe de terminer à une place et un point au-dessus de la zone de relégation.

Mais ce ne fut qu'un sursis temporaire. Almería n'a remporté aucun de ses 28 premiers matchs de Liga en 2023-2024 et a finalement été relégué après avoir accumulé un maigre total de 21 points. Suarez a été contraint de suivre la majeure partie de la saison depuis le banc après s'être cassé la jambe en fin de match lors du match nul 3-3 d'octobre contre son ancien club, Grenade. Ironie du sort, Suarez avait auparavant inscrit un triplé lors de ce même match, mais il l'a terminé en larmes, sur une civière.

Cette blessure a plongé Suarez dans une période sombre, et il a dû faire face à des problèmes de santé mentale pendant les mois qui ont suivi.

« J’ai traversé une dépression dont je me suis progressivement remis, grâce au travail et à l’aide de psychologues », a-t-il révélé à El Espectador. « Je ne pouvais même pas sortir du lit. J’avais une blessure… Sans elle, je n’aurais pas touché le fond. Cela m’a aidé à renforcer ma force mentale. Quand j’étais blessé, j’avais l’impression d’avoir tout perdu, mais si je n’avais pas traversé ces moments difficiles, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui.

« Je voulais tout changer. J’ai laissé pousser un peu mes cheveux, j’ai changé le nom sur mon maillot [il a commencé à utiliser le nom de son père, Luiz Javier Suarez]. Ce sont des chapitres qui se ferment et d’autres qui s’ouvrent. »