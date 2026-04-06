Découvrez « l'autre » Luis Suárez : la nouvelle machine à buts du Sporting qui veille à ce que Viktor Gyökérs ne manque pas à l'appel avant le retour de l'attaquant d'Arsenal à Lisbonne

Ces chiffres ont convaincu le Sporting de débourser la somme de 24 millions d'euros (20 millions de livres sterling / 27,5 millions de dollars) pour Gyokeres à l'été 2023, une transaction qui s'est avérée être une véritable aubaine. Le Suédois a ensuite atteint de nouveaux sommets à Lisbonne, inscrivant 97 buts en seulement 102 matchs pour le Sporting, tout en aidant le club à remporter deux titres de champion consécutifs ainsi que la Coupe du Portugal en 2025. Comme l’a déclaré l’entraîneur du Sporting, Rui Borges, Gyokeres a « marqué une époque » dans l’histoire du club.
Le départ de Gyokeres l'été dernier était donc inévitable, et c'est Arsenal qui a sauté le pas, s'assurant la signature du joueur de 27 ans pour un montant de 64 millions de livres sterling (86 millions de dollars). Malgré des débuts difficiles, Gyokeres semble avoir trouvé ses marques dans le nord de Londres et compte 17 buts à son actif toutes compétitions confondues avant la rencontre de mardi contre son ancien club en quarts de finale de la Ligue des champions.
Mais alors que tous les regards seront sans doute tournés vers Gyokeres à l’Estadio José Alvalade, le Sporting a déjà réussi à tourner la page de son ancien numéro 9. Luis Suarez (non, pas celui-là !) affiche des statistiques dignes de Gyokeres depuis son arrivée à Lisbonne, et sera probablement la clé qui permettra à l’équipe de Borges de causer des problèmes aux Gunners, lui qui, comme son prédécesseur, a été déniché en deuxième division.