Deco réagit aux rumeurs d’une réunion sur le transfert de João Pedro, tandis que le dirigeant du FC Barcelone admet que Robert Lewandowski est « pratiquement impossible à remplacer »

Alors que Barcelone se prépare à l’ère post-Lewandowski, le directeur sportif du club, Deco, reconnaît sans détour les difficultés du recrutement. L’international polonais a récemment adressé un au revoir émouvant aux supporters du Camp Nou, laissant un vide considérable dans l’attaque blaugrana que le club cherche désormais désespérément à combler.

S’adressant à ESPN au sujet de la quête d’un nouveau numéro neuf, Deco a admis que dénicher un élément d’un tel calibre constituait une tâche peu enviable. « Il est presque impossible de remplacer Robert, le meilleur attaquant de ces dernières années. Au Barça, c’est difficile à remplacer, mais tel est le football. Ferran [Torres] est arrivé comme ailier et s’est transformé en numéro 9. Il est temps de prendre des décisions et de renforcer l’équipe », a expliqué l’ancien milieu de terrain du Barça.