Getty Images
Traduit par
Deco réagit aux rumeurs d’une réunion sur le transfert de João Pedro, tandis que le dirigeant du FC Barcelone admet que Robert Lewandowski est « pratiquement impossible à remplacer »
Le défi de succéder à une légende
Alors que Barcelone se prépare à l’ère post-Lewandowski, le directeur sportif du club, Deco, reconnaît sans détour les difficultés du recrutement. L’international polonais a récemment adressé un au revoir émouvant aux supporters du Camp Nou, laissant un vide considérable dans l’attaque blaugrana que le club cherche désormais désespérément à combler.
S’adressant à ESPN au sujet de la quête d’un nouveau numéro neuf, Deco a admis que dénicher un élément d’un tel calibre constituait une tâche peu enviable. « Il est presque impossible de remplacer Robert, le meilleur attaquant de ces dernières années. Au Barça, c’est difficile à remplacer, mais tel est le football. Ferran [Torres] est arrivé comme ailier et s’est transformé en numéro 9. Il est temps de prendre des décisions et de renforcer l’équipe », a expliqué l’ancien milieu de terrain du Barça.
- AFP
L'hommage de Deco au joueur polonais qui s'en va
L’impact de Lewandowski en Catalogne ne doit pas être sous-évalué, lui qui a contribué à rétablir la suprématie du club sur la scène nationale. Depuis son arrivée en 2022, il a conquis sept trophées, dont trois titres de champion d’Espagne. Pour son ultime sortie au Camp Nou, lors d’une victoire 3-1 face au Betis, il a reçu une ovation debout et un trophée commémoratif des dirigeants blaugranas.
Deco s’est empressé de saluer l’héritage de l’attaquant, déclarant : « Robert fait déjà partie de l’écusson du Barça, et nous lui en serons toujours reconnaissants. Grâce à lui, nous avons acquis une crédibilité sur le plan sportif. »
Réaction aux rumeurs concernant Pedro et Álvarez
Alors que le mercato s’active, plusieurs grands noms sont évoqués pour un transfert au Barça. Selon le Daily Mail, Deco se serait rendu à Londres pour rencontrer les représentants de l’attaquant de Chelsea, Pedro. Interrogé sur le sujet, le dirigeant blaugrana a toutefois formellement démenti ces allégations.
« Je ne suis pas allé voir Joao Pedro ; vous vous trompez tous », a-t-il coupé court, tout en restant évasif sur la short-list du club. Outre le Brésilien, le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) revient aussi avec insistance, même si la concurrence d’Arsenal et du Paris Saint-Germain complique un éventuel accord pour l’Argentin. Deco a conclu : « Nous n’écartons ni ne confirmons la signature de qui que ce soit. Nous en discutons. »
- Getty Images Sport
Le chemin qui se profile devant nous
Alors que le déplacement à Valence approche pour clôturer la saison actuelle de LaLiga, tous les regards seront tournés vers Deco et la direction pour voir s’ils parviendront à réaliser « l’impossible » et à trouver un digne héritier du trône de Lewandowski lors du mercato estival. Le FC Barcelone est attendu au tournant en Ligue des champions la saison prochaine sous la houlette de Hansi Flick, et le recrutement d’un autre numéro 9 prolifique pourrait s’avérer essentiel à ses chances.