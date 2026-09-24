Le présent de Lautaro Martinez s'appelle toujours Inter. Le capitaine de l'Inter continue d’enchaîner les buts et les prestations de haut niveau sous le maillot nerazzurro, mais il y a eu un moment, au cours de l’été dernier, où la possibilité de le voir porter un autre maillot, celui du Barcelone, s’est faite menaçante aux portes de Viale della Liberazione.





Le club catalan a réellement tenté de recruter l’attaquant argentin et il n’est pas exclu que l’assaut puisse repartir lors des prochaines sessions du mercato. Le directeur sportif des Catalans, Deco, l’a confirmé aux micros de Sky et Sportitalia, en expliquant les raisons de l’arrêt estival, mais il a aussi réaffirmé son appréciation pour un joueur défini comme « spectaculaire ».



