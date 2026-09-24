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CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Deco : « Lautaro a le niveau du Barça, il nous plaisait et il nous plaît encore. Nous nous sommes arrêtés quand l’Inter nous a dit qu’il n’était pas à vendre »

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Le feuilleton Lautaro-Barcelone est-il destiné à repartir ?

Le présent de Lautaro Martinez s'appelle toujours Inter. Le capitaine de l'Inter continue d’enchaîner les buts et les prestations de haut niveau sous le maillot nerazzurro, mais il y a eu un moment, au cours de l’été dernier, où la possibilité de le voir porter un autre maillot, celui du Barcelone, s’est faite menaçante aux portes de Viale della Liberazione.


Le club catalan a réellement tenté de recruter l’attaquant argentin et il n’est pas exclu que l’assaut puisse repartir lors des prochaines sessions du mercato. Le directeur sportif des Catalans, Deco, l’a confirmé aux micros de Sky et Sportitalia, en expliquant les raisons de l’arrêt estival, mais il a aussi réaffirmé son appréciation pour un joueur défini comme « spectaculaire ».


  • LAUTARO EXTRAORDINAIRE

    « Lautaro est une idole de l’Inter et nous avons beaucoup de respect pour cela. Je pense que c’est un joueur fantastique, un joueur spectaculaire, une icône, une légende de l’Inter, le capitaine »

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  • POURQUOI L’OPÉRATION N’A PAS ABOUTI CET ÉTÉ

    « Par respect pour le joueur, par respect pour le club, à partir du moment où le club nous a dit qu’il n’était pas disponible, nous n’avons pas insisté, nous n’en avons plus parlé. Nous essayons de faire les choses correctement, et de manière très claire. Parfois, il y a beaucoup de spéculations dans la presse, mais les clubs savent comment les choses se sont réellement passées. »


  • Lautaro est un homme pour Barcelone

    « C’est vrai, il y a eu un moment où, parmi les joueurs que nous recherchions, parmi ceux que nous pensions être des joueurs pour le Barça, Lautaro en faisait partie. Au moment où mon président a parlé avec les dirigeants de l’Inter et qu’ils lui ont dit qu’il n’était pas à vendre, par respect nous n’avons plus parlé, ni avec le joueur ni avec son agent. »

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  • Il nous plaisait et il nous plaît encore

    « Quoi qu’il en soit, oui, c’est vrai que c’était un joueur qui nous plaisait et qui nous plaît, et moi, personnellement, il me plaît »

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