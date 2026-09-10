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imago-sport-1082245952.jpgJoan Gosa
Loai Mohamed

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Deco : l'exclusion du duo du Barça du Ballon d'Or est un « scandale », et nous avons refusé de recruter un joueur du Real

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Un dirigeant du Barça reconnaît : il sera difficile d'affronter le Real Madrid dans cette situation

Deco, le directeur sportif du Barça, a exprimé son étonnement quant à l'exclusion de deux joueurs du club de la liste des trente candidats au Ballon d'Or, tout en évoquant d'autres dossiers, dont le plus marquant a été le refus du club de recruter Bernardo Silva, l'actuel milieu de terrain du Real Madrid, l'été dernier, alors qu'il évoluait sous les couleurs de son ancien club, Manchester City.

Lors d'un entretien avec la radio « El Món a RAC 1 », Deco s'est dit très satisfait du début de saison du Barça sous la houlette de l'entraîneur Hans Flick, tout en réaffirmant sa confiance dans le projet sportif du club.

  • Un début en force

    Deco a déclaré à propos du début tonitruant du Barça : « Je savais que nous allions démarrer bien et fort, au vu de ce que nous avions observé. Inscrire un tel nombre de buts est remarquable, mais en réalité, je suis davantage enthousiasmé par le travail quotidien que par les matches. »

    Il a ajouté, selon les propos rapportés par « Mundo Deportivo » : « Lorsque vous voyez le niveau des entraînements, la confiance et l'état d'esprit dont fait preuve l'équipe, et que vous constatez que ce que vous observez en match continue de vous surprendre, cela vous procure un plus grand bonheur et une plus grande sérénité. »

    À lire aussi :

    L'offre du Barça et la réponse de l'Atlético : Deco dévoile pour la première fois les coulisses du transfert d'Álvarez

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  • Gordon, le renfort dont Barcelone avait besoin

    Le directeur sportif du Barça a expliqué que le club recherchait des joueurs dotés d'énergie et de puissance physique, en plus de la qualité technique, notamment après les difficultés rencontrées par l'équipe la saison dernière lorsque Raphinha était absent des matches.

    Il a déclaré : « Le problème n'était pas la qualité, mais nous avions besoin de joueurs dotés de force et de tranchant, en plus des capacités techniques indispensables au Barça. »

    Il a ajouté que le club avait suivi Anthony Gordon, malgré la difficulté de recruter des joueurs en provenance du championnat anglais, précisant que Flick voyait en lui le joueur le plus en adéquation avec le profil recherché, avant qu'un accord ne soit trouvé sur les chiffres et que le transfert ne soit finalisé.

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  • Pourquoi Bernardo Silva n'a-t-il pas rejoint le groupe ?

    Deco a évoqué la possibilité de recruter Bernardo Silva, affirmant que la star portugaise n'était pas le bon choix sur les plans technique et économique.

    Il a déclaré : « Bernardo est un joueur que j'apprécie énormément, et il fait partie des meilleurs joueurs du monde ces dernières années, mais son poste ne correspondait pas à ce que nous recherchions en termes de profil. »

    Il a poursuivi : « Nous avions reçu des informations selon lesquelles il voulait venir, et cela nous aurait apporté beaucoup, mais cela ne correspondait pas à nos critères économiques. Nous ne promettons à aucun joueur une place de titulaire. Nous donnons à l'entraîneur ce dont il a besoin, et si le joueur veut autre chose, nous le laissons partir. »

    Silva a rejoint les rangs du Real Madrid en provenance de Manchester City l'été dernier, et il est devenu un joueur clé dans l'effectif de son compatriote José Mourinho.

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  • Rodri : comment Barcelone a-t-il manœuvré ?

    Deco a dévoilé les détails de la démarche du Barça vis-à-vis de Rodri, expliquant que le club ne pensait pas, au départ, que le joueur de Manchester City serait disponible sur le marché des transferts.

    Il a déclaré : « Il y a plusieurs mois, nous ne pensions pas à recruter Rodri, car nous étions convaincus qu'il ne quitterait pas Manchester City, surtout avec une année restante sur son contrat. »

    Il a ajouté : « Lorsque des informations ont commencé à nous parvenir au sujet d'un possible départ, j'ai contacté Hugo Viana (le directeur sportif de Manchester City) pour connaître la vérité. Il m'a dit qu'il avait une offre pour renouveler son contrat, mais il a également précisé que si une autre offre venait à arriver, le club ne pourrait pas le conserver. »

    Deco a souligné que le Barça avait informé Flick de cette possibilité et obtenu son accord, avant que le club n'entame les contacts avec l'agent du joueur.

    Au sujet d'un éventuel transfert de Rodri au Real Madrid, Deco s'est contenté de dire : « Dans ce cas, il faudrait qu'on en discute avec lui. »

  • L'avenir de Raphinha

    Deco a salué ce qu'apporte Raphinha au sein du Barça, affirmant que le joueur se sent heureux au club et que l'entraîneur Flick a réussi à en tirer le meilleur.

    Il a déclaré : « Chaque joueur a sa fierté, mais Raphinha a construit son histoire au sein du club et bénéficie du respect de ses coéquipiers dans le vestiaire. Il est heureux ici, et c'est important. »

    Au sujet d'une éventuelle prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2028, il a affirmé : « Nous suivons toujours la situation de nos joueurs afin de ne pas être surpris par les dossiers de prolongation. Il y a aussi le principe du mérite et de l'équilibre entre les contrats, et nous discuterons avec lui. »

  • Yamal, le plus méritant pour le Ballon d'Or

    Deco a affiché son soutien total à la victoire de Lamine Yamal au Ballon d'Or 2026, estimant que la star du Barça est pour lui le candidat le plus évident.

    Il a déclaré : « Je pense qu'il est le premier candidat. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec le Barça et il a été décisif dans la conquête du championnat. »

    Il a ajouté : « J'aime le football. C'est comme lorsque Leo remportait le Ballon d'Or parce qu'il était le meilleur. Dans ce cas également, il n'y a pas grand-chose à débattre. »

  • Kounde... non : Cubarsí, le « Lamine des défenseurs »

    Deco a également désigné Pau Cubarsí comme le plus grand talent défensif du football, déclarant : « Pour moi, c'est le Lamine Yamal des défenseurs. C'est le talent le plus impressionnant. »

    Il a ajouté : « Nous parlons toujours avec Bojan de l'évolution des joueurs. Ce qu'a réalisé Cubarsí est stupéfiant, que ce soit dans sa manière de progresser, dans son leadership au sein de l'équipe ou dans son souci du détail. »

  • L'exclusion de Pedri et Raphinha, un « scandale mondial »

    Deco a critiqué l'absence de Pedri et Raphinha dans la liste des nommés au Ballon d'Or, déclarant : « C'est un scandale mondial. Je ne comprends pas les listes ni la manière dont elles sont établies, mais il y a une injustice dans les récompenses. »

    Il a ajouté : « Il est difficile de constater l'absence de Pedri et Raphinha dans la liste, au vu de leur talent. »

  • De Jong : le Barça n'interfère pas dans les affaires médicales

    Deco a refusé d'évoquer les détails de la blessure de Frenkie de Jong, affirmant que ce dossier était médical et personnel pour le joueur.

    Il a déclaré : « Nous ne parlons pas des questions médicales. C'est une affaire propre au joueur. Quand j'ai un problème, je vais chez le médecin, et il y a des joueurs qui préfèrent consulter des médecins en qui ils ont confiance. »

    Il a précisé que l'arrivée de Rodri n'était pas liée à la blessure de De Jong, indiquant que le joueur devait être absent pendant trois ou quatre mois.

  • Araujo : nous attendons de voir ce qui se passera à l'avenir

    Deco a évoqué le prêt de Ronald Araújo à Liverpool, réaffirmant l'attachement du Barça au joueur et son estime pour ce qu'il a apporté au club.

    Il a déclaré : « J'ai regardé le match à la maison et j'ai vu la passe décisive qu'il a délivrée. Je l'apprécie et je souhaite qu'il réussisse et qu'il soit heureux. »

    Il a ajouté : « Nous le respectons et l'estimons au sein du club et du vestiaire, il a un contrat avec nous, et nous verrons ce qui se passera à l'avenir. »

  • Heureux pour Torres

    Au sujet du triplé inscrit par Ferran Torres, ancien attaquant du Barça, lors de son premier match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Deco a réagi : « Je suis heureux pour ses trois buts. Le football repose sur la détermination et la force mentale. »

    Il a ajouté, en référence à la situation de Torres : « Si un joueur veut partir, nous devons l'écouter. Je souhaite bonne chance au Paris Saint-Germain. »

  • La qualité du Real Madrid

    Deco a conclu ses propos sur le Real Madrid en saluant la qualité du club madrilène, tout en affirmant que le Barça reste concentré sur son propre projet.

    Il a déclaré : « J'ai toujours dit que le Real Madrid possède des joueurs formidables d'un très haut niveau, en plus d'un entraîneur remarquable. »

    Il a ajouté : « Je leur souhaite bonne chance, mais pas contre nous. S'ils parviennent à construire l'équipe comme il se doit, il sera difficile de les affronter, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et travailler pour atteindre le plus haut niveau. »

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