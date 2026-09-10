Deco : l'exclusion du duo du Barça du Ballon d'Or est un « scandale », et nous avons refusé de recruter un joueur du Real

Deco, le directeur sportif du Barça, a exprimé son étonnement quant à l'exclusion de deux joueurs du club de la liste des trente candidats au Ballon d'Or, tout en évoquant d'autres dossiers, dont le plus marquant a été le refus du club de recruter Bernardo Silva, l'actuel milieu de terrain du Real Madrid, l'été dernier, alors qu'il évoluait sous les couleurs de son ancien club, Manchester City.
Lors d'un entretien avec la radio « El Món a RAC 1 », Deco s'est dit très satisfait du début de saison du Barça sous la houlette de l'entraîneur Hans Flick, tout en réaffirmant sa confiance dans le projet sportif du club.