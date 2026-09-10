Deco : l'exclusion du duo du Barça du Ballon d'Or est un « scandale », et nous avons refusé de recruter un joueur du Real

Deco a dévoilé les détails de la démarche du Barça vis-à-vis de Rodri, expliquant que le club ne pensait pas, au départ, que le joueur de Manchester City serait disponible sur le marché des transferts.

Il a déclaré : « Il y a plusieurs mois, nous ne pensions pas à recruter Rodri, car nous étions convaincus qu'il ne quitterait pas Manchester City, surtout avec une année restante sur son contrat. »

Il a ajouté : « Lorsque des informations ont commencé à nous parvenir au sujet d'un possible départ, j'ai contacté Hugo Viana (le directeur sportif de Manchester City) pour connaître la vérité. Il m'a dit qu'il avait une offre pour renouveler son contrat, mais il a également précisé que si une autre offre venait à arriver, le club ne pourrait pas le conserver. »

Deco a souligné que le Barça avait informé Flick de cette possibilité et obtenu son accord, avant que le club n'entame les contacts avec l'agent du joueur.

Au sujet d'un éventuel transfert de Rodri au Real Madrid, Deco s'est contenté de dire : « Dans ce cas, il faudrait qu'on en discute avec lui. »