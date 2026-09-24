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Deco : je ne suis pas inquiet à cause de Mourinho, nous ne nous attendions pas à l'explosion de Raphinha et les arbitres peuvent se tromper

FC Barcelone
Real Madrid
Deco
J. Mourinho
Raphinha
LaLiga
Espagne

Deco, le directeur sportif du Barça, s'est exprimé sur les dernières actualités entourant le club catalan, lors de sa visite habituelle au sommet du football organisé par la Fédération portugaise.

Deco a fait des déclarations à plusieurs médias, dont le journal AS, qui a réalisé avec lui un entretien exclusif.

Deco a déclaré : « Julian Alvarez, c'est du passé. L'idée a toujours été de recruter un véritable attaquant doté de polyvalence et capable de participer à la construction du jeu, et Julian était l'un des joueurs qui correspondaient à ce profil. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas possible, nous avons formulé une offre, mais l'Atlético de Madrid a toujours affirmé qu'il ne le vendrait pas, et nous avons dû chercher d'autres solutions. »

Il a précisé : « Gabriel Jesus ne figurait pas dans les plans, car nous ne connaissions pas sa situation. Il y avait beaucoup de discussions sur la possibilité qu'il prolonge son contrat avec Arsenal, et lorsque nous avons conclu que le recrutement de Julian était devenu impossible, nous avons commencé à chercher des solutions, et Jesus était l'option idéale pour nous. »

Il a insisté : « Julian, c'est du passé, et nous devons regarder vers l'avant. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons, et j'espère que lui aussi va bien et qu'il aidera son club, car au bout du compte, c'est ce qui compte. »

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    Mourinho, l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire

    Au sujet de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, il a commenté : « C'est bien qu'il soit en Liga. En tant que concurrent, il rend les choses plus difficiles, mais je suis heureux pour lui, car je pense qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. »

    Il a souligné : « Est-ce que la personnalité de Mourinho suscite quelques inquiétudes dans le contexte des polémiques arbitrales ? Nous ne sommes pas inquiets. Je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »

    Il a affirmé : « Il est évident qu'il y aura toujours des polémiques arbitrales, et qu'il y aura toujours des décisions qui iront dans le sens de l'une des deux parties, tantôt en faveur d'une équipe, tantôt en faveur de l'autre, et parfois je ne pense pas que ce soit proportionné. »

    Il a insisté : « Je considère que les arbitres peuvent se tromper, et cela peut arriver à un moment ou à un autre. La technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage est venue corriger de nombreuses choses, mais en même temps elle ne corrige pas tout parfois. Quoi qu'il en soit, les polémiques arbitrales continueront d'exister. C'est une question historique en Espagne, en Italie et partout. »

    Deco a expliqué : « Au final, ce n'est pas nous qui mettrons fin à cela. Je pense que la transparence et la clarté des choses sont toujours importantes, mais je ne veux pas entrer dans cet aspect. Nous, à Barcelone, nous nous concentrons sur nous-mêmes, et nous ferons toujours tout ce qui est en notre pouvoir, et nous essaierons de nous améliorer chaque jour. Et je ne peux pas commenter ce qui se passe de l'autre côté. »

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    Nous avons découvert une nouvelle facette de Raphinha

    Il a poursuivi : « Lautaro était-il proche de Barcelone ? Lautaro est une icône de l'Inter Milan, et par respect pour le joueur et pour le club italien, lorsqu'on nous a dit qu'il n'était pas à vendre, nous n'avons pas cherché à faire avancer l'affaire ni à en reparler. »

    Il a ajouté : « Jay Gabriel était à Barcelone. Y a-t-il des nouvelles à son sujet ? Non, il n'y a rien à dire sur ce jeune homme. Il est toujours habituel que certains joueurs soient associés à nous, et de gros intérêts se cachent derrière tout cela. Même s'il s'agit de jeunes joueurs, aucun joueur ne nous intéresse. Quant à sa situation, je ne suis pas sûr de ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. Il est encore un joueur de Manchester United. »

    Il a souligné : « Raphinha au poste d'avant-centre pur ? Nous sommes heureux d'avoir découvert une nouvelle facette de Raphinha, mais le plus important, c'est qu'il soit heureux lui aussi. Tenir ce rôle est différent : parfois il ne touche pas le ballon en permanence, contrairement à un poste sur l'aile, où le ballon est en votre possession la plupart du temps, ce qui change la nature du jeu. »

    Il a affirmé : « Il doit être prêt à attaquer dans le dos des défenseurs. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il affiche ce niveau de performance, ou du moins nous ne nous attendions pas à ce qu'il atteigne un tel niveau, mais sa qualité est exceptionnelle et remarquable, et c'est pourquoi je pense qu'il est capable de jouer à ce poste. »

    Il a conclu : « João Cancelo ? Il possède la qualité qui lui permet de jouer à n'importe quel poste. C'est l'un des meilleurs latéraux du monde et, sur le plan technique, il est l'un des joueurs les plus brillants de ces dernières années. Je pense que Barcelone lui convient parfaitement, car Barcelone repose, dans son essence, sur la qualité technique. »

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