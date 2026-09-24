Deco, le directeur sportif du Barça, s'est exprimé sur les dernières actualités entourant le club catalan, lors de sa visite habituelle au sommet du football organisé par la Fédération portugaise.

Deco a fait des déclarations à plusieurs médias, dont le journal AS, qui a réalisé avec lui un entretien exclusif.

Deco a déclaré : « Julian Alvarez, c'est du passé. L'idée a toujours été de recruter un véritable attaquant doté de polyvalence et capable de participer à la construction du jeu, et Julian était l'un des joueurs qui correspondaient à ce profil. »

Il a poursuivi : « Ce n'était pas possible, nous avons formulé une offre, mais l'Atlético de Madrid a toujours affirmé qu'il ne le vendrait pas, et nous avons dû chercher d'autres solutions. »

Il a précisé : « Gabriel Jesus ne figurait pas dans les plans, car nous ne connaissions pas sa situation. Il y avait beaucoup de discussions sur la possibilité qu'il prolonge son contrat avec Arsenal, et lorsque nous avons conclu que le recrutement de Julian était devenu impossible, nous avons commencé à chercher des solutions, et Jesus était l'option idéale pour nous. »

Il a insisté : « Julian, c'est du passé, et nous devons regarder vers l'avant. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons, et j'espère que lui aussi va bien et qu'il aidera son club, car au bout du compte, c'est ce qui compte. »