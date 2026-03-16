Deco estime qu'on lui doit des excuses pour avoir inspiré le recrutement de João Cancelo, le directeur sportif du FC Barcelone ayant révélé que l'ancien défenseur de Manchester City était un « fan inconditionnel du Barça »

À la suite de la réélection de Joan Laporta, Deco a saisi l'occasion pour défendre la stratégie de recrutement et saluer la personnalité de Cancelo. Il a souligné que le club appréciait le défenseur non seulement pour son talent, mais aussi pour son amour sincère pour les Blaugrana. « Nous avons tout mis en œuvre pour recruter Cancelo car il a démontré à maintes reprises qu'il était un fan inconditionnel du Barça », a expliqué Deco. Le directeur sportif a laissé entendre que ce niveau de loyauté était de plus en plus difficile à trouver dans le football contemporain, déclarant : « C'est un sentiment rare de nos jours chez les joueurs, et nous essayons de le faire renaître. »