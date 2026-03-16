AFP
Traduit par
Deco estime qu'on lui doit des excuses pour avoir inspiré le recrutement de João Cancelo, le directeur sportif du FC Barcelone ayant révélé que l'ancien défenseur de Manchester City était un « fan inconditionnel du Barça »
Faire taire les sceptiques saoudiens
La décision du FC Barcelone de faire revenir Cancelo en Catalogne depuis Al-Hilal en janvier a suscité de nombreuses critiques. De nombreux experts, dont le célèbre journaliste Gerard Romero, ont souligné que les détracteurs avaient prématurément qualifié le joueur de 31 ans de « retraité » après son transfert vers la Pro League saoudienne. Cependant, Cancelo a rapidement démenti cette rumeur, s'intégrant parfaitement à une équipe qui compte actuellement quatre points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Sa performance lors de la récente victoire 5-2 contre Séville – où il a inscrit un but et délivré une passe décisive – a définitivement prouvé la qualité et la forme physique durables du joueur.
- Getty Images
Deco révèle que Cancelo est « fou » du Barça
À la suite de la réélection de Joan Laporta, Deco a saisi l'occasion pour défendre la stratégie de recrutement et saluer la personnalité de Cancelo. Il a souligné que le club appréciait le défenseur non seulement pour son talent, mais aussi pour son amour sincère pour les Blaugrana. « Nous avons tout mis en œuvre pour recruter Cancelo car il a démontré à maintes reprises qu'il était un fan inconditionnel du Barça », a expliqué Deco. Le directeur sportif a laissé entendre que ce niveau de loyauté était de plus en plus difficile à trouver dans le football contemporain, déclarant : « C'est un sentiment rare de nos jours chez les joueurs, et nous essayons de le faire renaître. »
Une revanche après un début de saison sans trophée
Ce nouveau passage marque le deuxième passage de Cancelo au Spotify Camp Nou, après un prêt quelque peu frustrant en provenance de Manchester City lors de la saison 2023-2024. Bien qu'il ait été un titulaire régulier durant cette première année, l'absence de trophées a laissé un sentiment d'inachevé chez l'international portugais. Depuis son arrivée en janvier, il a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en seulement six matches de championnat, s'imposant comme un rouage tactique essentiel pour Flick. Sa polyvalence sur les ailes a apporté la stabilité défensive et le dynamisme offensif qui faisaient parfois défaut lors de la première moitié de la saison.
- AFP
Un match décisif en Europe qui marquera la saison
L'attention se détourne désormais de la domination nationale pour se porter sur les performances européennes, avec un match de Ligue des champions aux enjeux considérables qui se profile à l'horizon. Barcelone accueille Newcastle United mercredi pour le match retour de leur huitième de finale, alors que le score cumulé est actuellement de 1-1.
Publicité