Arsenal fait des progrès significatifs dans ses efforts pour prolonger Rice avec un nouveau contrat de longue durée à l'Emirates Stadium. L'ancien capitaine de West Ham n'a été rien de moins qu'une révélation depuis son transfert à 105 millions de livres à l'été 2023, s'imposant comme une pièce indispensable dans l'entrejeu de Mikel Arteta.

Après s'être imposé comme un pilier de l'effectif avec 165 apparitions pour Arsenal toutes compétitions confondues, au cours desquelles il a inscrit 21 buts et délivré 33 passes décisives, Rice se rapproche désormais d'un engagement concernant l'avenir à long terme du club. Alors que son contrat actuel expire à la fin de la saison prochaine, BBC Sport a révélé en mars que des discussions pour une prolongation étaient en cours, et le processus est désormais à un stade avancé alors que les deux parties se rapprochent d'un accord formel.