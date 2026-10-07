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Khaled Mahmoud
Traduit par

Declan Rice sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée avec Arsenal et d’égaler le salaire le plus élevé du club de Bukayo Saka

D. Rice
Arsenal
Premier League

Arsenal est sur le point d’assurer l’avenir à long terme de Declan Rice avec une nouvelle offre de contrat lucrative qui reflète son statut de pierre angulaire du projet. L’international anglais devrait voir son salaire grimper pour s’aligner sur celui des joueurs les mieux rémunérés du club, après plusieurs années de performances de premier plan au cœur de l’équipe dans le nord de Londres.

  • Arsenal passe à l’action pour sécuriser son sentinelle du milieu de terrain

    Arsenal fait des progrès significatifs dans ses efforts pour prolonger Rice avec un nouveau contrat de longue durée à l'Emirates Stadium. L'ancien capitaine de West Ham n'a été rien de moins qu'une révélation depuis son transfert à 105 millions de livres à l'été 2023, s'imposant comme une pièce indispensable dans l'entrejeu de Mikel Arteta.

    Après s'être imposé comme un pilier de l'effectif avec 165 apparitions pour Arsenal toutes compétitions confondues, au cours desquelles il a inscrit 21 buts et délivré 33 passes décisives, Rice se rapproche désormais d'un engagement concernant l'avenir à long terme du club. Alors que son contrat actuel expire à la fin de la saison prochaine, BBC Sport a révélé en mars que des discussions pour une prolongation étaient en cours, et le processus est désormais à un stade avancé alors que les deux parties se rapprochent d'un accord formel.

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    À la hauteur des plus gros salaires d’Emirates

    Le nouveau contrat proposé comprend un important package financier qui fera entrer Rice dans le haut du panier de la grille salariale d’Arsenal. Le milieu de terrain perçoit actuellement environ 240 000 £ par semaine, mais les nouvelles conditions feront grimper ce montant à environ 350 000 £ hebdomadaires. Cette augmentation le placerait au même niveau que Bukayo Saka, actuellement le joueur le mieux payé du club.

    En lui offrant une parité avec Saka, Arsenal reconnaît l’immense valeur de Rice dans l’équilibre tactique de l’équipe et dans la culture du vestiaire, notamment après son rôle déterminant pour guider Arsenal vers son premier titre de Premier League depuis 2004 la saison dernière, tout en aidant également le club à atteindre la finale de la Ligue des champions avant une courte défaite contre le Paris Saint-Germain aux tirs au but.

  • Dans le prolongement de l’engagement de Mikel Arteta

    Cette évolution intervient dans la foulée de l’engagement d’Arteta concernant son propre avenir au club. L’entraîneur d’Arsenal a récemment signé un nouveau contrat de quatre ans, apportant un sentiment de stabilité et de continuité qui a été vital pour la trajectoire ascendante de l’équipe.

    Rice a continué d’afficher sa régularité en ce début de nouvelle saison, avec déjà sept apparitions sous le maillot d’Arsenal toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison. L’influent milieu de terrain a déjà délivré deux passes décisives, toutes deux en Premier League.

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    Objectif rebond face à Leeds

    Sur la scène nationale, Arsenal occupe actuellement la deuxième place du classement de Premier League avec 12 points pris lors de ses cinq premiers matches. L'équipe d'Arteta compte trois points de retard sur le leader Manchester City, l'équipe d'Enzo Maresca ayant jusqu'ici conservé un bilan parfait de 100 %.

    Arsenal cherchera désormais à rebondir et à renouer avec la victoire en recevant Leeds United à l'Emirates Stadium samedi, avec l'objectif de se reprendre rapidement après une décevante défaite 3-0 contre Brighton lors de sa précédente sortie.

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