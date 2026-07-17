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Declan Rice s'est entendu dire qu'il « ne s'améliorera pas », alors que Graeme Souness a démoli la star d'Arsenal après l'effondrement de l'Angleterre, qualifiant l'Espagnol Rodri de « son exact opposé »
Souness critique ouvertement un milieu de terrain anglais
L’ancien milieu de terrain légendaire de Liverpool, Graeme Souness, a adressé une critique cinglante à Declan Rice, qualifiant le milieu de terrain de « limité » après l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde. L’ex-capitaine de West Ham a été titulaire dans presque tous les matchs, mais n’a pas pu empêcher les Three Lions de s’incliner en demi-finale face à l’Argentine. Rice a été remplacé par Thomas Tuchel à cinq minutes de la fin, après avoir souffert de problèmes aux ischio-jambiers, aux mollets et au dos tout au long du tournoi.
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Un expert remet en question ses compétences techniques
Souness estime que Rice et son coéquipier en sélection, le milieu Elliot Anderson, manquent de variété technique, et il compare leur style à celui du maestro espagnol Rodri. Interrogé par Sports Uncensored, il a déclaré : « [Anderson a] 22 ans, il a donc une marge de progression. Declan, lui, ne s'améliorera plus ; à 27 ans, il a déjà atteint son plafond. »
Il a ajouté : « Je ne vois pas assez de sens du jeu chez ces deux-là. Je les vois comme des joueurs qui se contentent de faire circuler le ballon… mais je ne les vois pas mettre la pression sur l’adversaire. Si l’on cherchait l’exact opposé de ces deux-là, on trouverait, la veille, celui qui est sans doute le meilleur au monde dans ce domaine, et ce depuis quelques années : Rodri.
« L’Espagne mène d’un but et il continue de prendre l’initiative grâce à ses choix de passes, sans courir inutilement avec le ballon et sans se contenter de passes horizontales à tout bout de champ. »
Statut de « classe mondiale » rejeté
Tout en reconnaissant l’engagement et les qualités athlétiques exceptionnelles de la star d’Arsenal, Souness a affirmé sans détour que Rice était davantage taillé pour la défense centrale, en raison d’une vision du jeu qu’il estime limitée.
Souness a poursuivi : « C’est un vrai milieu de terrain. Je pense que ces deux jeunes joueurs – en tout cas dans le cas d’Anderson, c’est un jeune joueur – ont leurs limites. Declan Rice, à mon sens, a ses limites. On entend souvent dire de Declan Rice qu’il est « un footballeur de classe mondiale »… Je pense qu’il serait peut-être meilleur en défense centrale.
« Il n’y a rien à lui reprocher en termes d’attitude sur le terrain, rien à lui reprocher sur le plan athlétique, rien à lui reprocher quant à son engagement de la première à la dernière minute.
« Ce que je lui reproche, c’est qu’il n’a pas assez de sens du jeu. On dit souvent : “Regardez comme il court avec le ballon”. En tant que milieu de terrain central, on ne devrait pas faire ça. Et si les joueurs courent avec le ballon, c’est parce qu’ils ne cernent pas assez vite la situation…
« Il ne faut pas trop bien porter le ballon. Prenez Declan Rice : il court avec le ballon sur 20 mètres, se retrouve face à un adversaire, freine net et fait une passe en travers. »
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Le retour des Gunners constituera un véritable test.
Rice doit désormais se recentrer sur ses obligations avec Arsenal, après avoir disputé une Coupe du monde éprouvante sur le plan émotionnel, qui s'est achevée samedi par le match pour la troisième place contre la France. Le milieu de terrain est immédiatement soumis à la pression de devoir faire ses preuves sous les ordres de Mikel Arteta, alors que la nouvelle saison de Premier League se profile à grands pas. Ces vives critiques formulées par le commentateur chevronné vont sans aucun doute attirer davantage l'attention sur Rice à son retour dans le nord de Londres, où il devra contribuer aux ambitions des Gunners en championnat.
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