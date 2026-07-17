Declan Rice s'est entendu dire qu'il « ne s'améliorera pas », alors que Graeme Souness a démoli la star d'Arsenal après l'effondrement de l'Angleterre, qualifiant l'Espagnol Rodri de « son exact opposé »

Souness estime que Rice et son coéquipier en sélection, le milieu Elliot Anderson, manquent de variété technique, et il compare leur style à celui du maestro espagnol Rodri. Interrogé par Sports Uncensored, il a déclaré : « [Anderson a] 22 ans, il a donc une marge de progression. Declan, lui, ne s'améliorera plus ; à 27 ans, il a déjà atteint son plafond. »

Il a ajouté : « Je ne vois pas assez de sens du jeu chez ces deux-là. Je les vois comme des joueurs qui se contentent de faire circuler le ballon… mais je ne les vois pas mettre la pression sur l’adversaire. Si l’on cherchait l’exact opposé de ces deux-là, on trouverait, la veille, celui qui est sans doute le meilleur au monde dans ce domaine, et ce depuis quelques années : Rodri.

« L’Espagne mène d’un but et il continue de prendre l’initiative grâce à ses choix de passes, sans courir inutilement avec le ballon et sans se contenter de passes horizontales à tout bout de champ. »