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Declan Rice révèle le message de deux mots qui a inspiré le retour d’Arsenal contre Chelsea après le craquage de Xabi Alonso
Rogers frappe tôt pour Chelsea
Mikel Arteta a vu Arsenal conserver son départ parfait en Premier League avec une victoire courageuse 2-1 contre Chelsea dimanche. Le match a commencé de manière catastrophique pour Arsenal lorsque Morgan Rogers, une recrue estivale à 117 millions de livres sterling, a repris de volée après deux minutes sur un coup franc de Reece James. Selon football.london, Rogers a célébré en s’appuyant sur le poteau de corner, en clin d’œil à Thierry Henry.
Cependant, Chelsea n’a pas pu conserver son avantage. Avant ce choc, sans le moindre clean sheet lors de 18 matches de championnat consécutifs, Alonso a vu son équipe aux dépenses massives reculer à mesure qu’Arsenal trouvait son rythme.
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Rice calme le chaos
Le match a atteint un point d’ébullition autour de la 20e minute lorsque Alonso a explosé contre le quatrième arbitre. L’entraîneur était furieux qu’aucune faute n’ait été sifflée contre Ezri Konsa pour un tirage de maillot présumé sur Joao Pedro. Alors que le jeu devenait de plus en plus chaotique et qu’Arsenal commençait à se précipiter dans ses phases de possession, Declan Rice a repris le contrôle de la situation.
Rice s’est pointé la tête du doigt et a crié « Calmez-vous » à ses coéquipiers. Sa maturité et la clarté de ses consignes ont eu un impact immédiat sur l’équipe, l’empêchant de commettre des fautes stupides et permettant à Arsenal d’absorber une pression incessante avant de prendre le contrôle du derby londonien.
Havertz et Odegaard assurent la victoire
Le leadership de Rice a porté ses fruits immédiatement, puisque Kai Havertz a permis à Arsenal d’égaliser à la 25e minute en battant Emiliano Martinez à son premier poteau. Arsenal a ensuite commencé à produire un football offensif brillant, et Martin Odegaard a inscrit le but décisif peu après la reprise. À la 50e minute, Christos Tzolis a combiné avec Havertz, qui a intelligemment laissé passer le ballon dans la course d’Odegaard, permettant à Odegaard de décocher une frappe qui a trompé Martinez. Chelsea a refusé de céder, Pedro Neto trouvant le poteau, mais un arrêt exceptionnel du bout des doigts de David Raya pour priver Estevao Willian d’un but en fin de match a assuré les points.
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Quel avenir pour Arsenal et Chelsea ?
Cette victoire permet à Arsenal de revenir à hauteur de Manchester City, avec neuf points, en tête du classement. Arteta tourne désormais son attention vers la Ligue des champions de l’UEFA, Arsenal se déplaçant à Naples mercredi avant un déplacement national à Sunderland. Pendant ce temps, Chelsea reste à six points et cherchera à rebondir en recevant Hull City samedi.
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