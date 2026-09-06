Mikel Arteta a vu Arsenal conserver son départ parfait en Premier League avec une victoire courageuse 2-1 contre Chelsea dimanche. Le match a commencé de manière catastrophique pour Arsenal lorsque Morgan Rogers, une recrue estivale à 117 millions de livres sterling, a repris de volée après deux minutes sur un coup franc de Reece James. Selon football.london, Rogers a célébré en s’appuyant sur le poteau de corner, en clin d’œil à Thierry Henry.

Cependant, Chelsea n’a pas pu conserver son avantage. Avant ce choc, sans le moindre clean sheet lors de 18 matches de championnat consécutifs, Alonso a vu son équipe aux dépenses massives reculer à mesure qu’Arsenal trouvait son rythme.