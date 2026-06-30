Declan Rice refuse de donner des conseils à Harry Kane sur la manière de tirer les penalties, mais il fait pleinement confiance aux stars anglaises en cas de séance de tirs au but lors du match de la Coupe du monde

Tuchel et le staff de la FA savent qu’en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, avec un tour supplémentaire, l’Angleterre risque fort d’être confrontée à au moins une séance de tirs au but. Elle affrontera la RD Congo en seizièmes de finale.

Sous l’ère Gareth Southgate, les Three Lions ont maîtrisé trois des quatre séances de tirs au but disputées : victoire contre la Colombie au Mondial 2018, puis deux succès face à la Suisse, avant une défaite en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Tuchel a ainsi sélectionné l’attaquant d’Al-Ahli Ivan Toney, réputé pour son efficacité face aux gardiens dans cet exercice, et peut également compter sur d’autres spécialistes comme Anthony Gordon et le capitaine Harry Kane.