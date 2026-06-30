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Declan Rice refuse de donner des conseils à Harry Kane sur la manière de tirer les penalties, mais il fait pleinement confiance aux stars anglaises en cas de séance de tirs au but lors du match de la Coupe du monde
L'Angleterre se prépare à d'éventuels tirs au but
Tuchel et le staff de la FA savent qu’en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, avec un tour supplémentaire, l’Angleterre risque fort d’être confrontée à au moins une séance de tirs au but. Elle affrontera la RD Congo en seizièmes de finale.
Sous l’ère Gareth Southgate, les Three Lions ont maîtrisé trois des quatre séances de tirs au but disputées : victoire contre la Colombie au Mondial 2018, puis deux succès face à la Suisse, avant une défaite en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.
Tuchel a ainsi sélectionné l’attaquant d’Al-Ahli Ivan Toney, réputé pour son efficacité face aux gardiens dans cet exercice, et peut également compter sur d’autres spécialistes comme Anthony Gordon et le capitaine Harry Kane.
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Le milieu de terrain d'Arsenal détaille sa routine avant de tirer un penalty.
Kane demeure le spécialiste des penalties, mais Rice a récemment transformé un penalty pour Arsenal lors de sa défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. « Je n’ai jamais été un excellent tireur de penalties, mais avec le temps, notamment après ma tentative en finale de la Ligue des champions, je n’ai jamais été aussi confiant avant d’en tirer un », a expliqué Rice.
Revenant sur sa stratégie face au gardien à Budapest, il a expliqué le combat mental qui se joue depuis le point de penalty. « Je ne sais pas ce que c’était, j’ai juste ma méthode, je savais où j’allais tirer. J’ai observé le gardien pour voir où il pensait que j’allais tirer, car mes deux derniers penalties avaient été tirés de l’autre côté. Tout était une question de jeu psychologique. »
Surmonter le trac du passé pour soutenir ses coéquipiers
Le milieu de terrain a admis avoir souffert d’anxiété pendant les matchs, mais avoir désormais retrouvé un sang-froid total. « Je me sentais vraiment calme. Avant, j’étais nerveux lors des tirs au but. Nous avons affronté Crystal Palace plus tôt dans la saison, j’étais tellement nerveux à l’idée de tirer ce penalty. J’ai marqué. Mais je ne me sentais pas aussi nerveux que lors de cette finale. » Lorsqu’il évalue ses coéquipiers en équipe nationale, sa confiance est absolue. « Je regarde ce groupe aujourd’hui. Je ne crois pas que l’Angleterre ait déjà disposé d’une meilleure génération de tireurs. » Et d’ajouter : « Je regarde Harry, Ivan, Marcus [Rashford], Anthony Gordon, Bukayo Saka ; je peux en tirer un, Jude [Bellingham] aussi.
« Je ne vais pas donner de leçons à Kane, c’est le meilleur tireur de penalties. Quant à la mentalité de chacun, pas besoin d’en parler : elle est implacable. Espérons juste que les gardiens en arrêteront quelques-uns. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Three Lions ?
L'Angleterre doit désormais se concentrer pleinement sur sa victoire de demain face à la RD Congo afin d'assurer sa place en huitièmes de finale. Tuchel profitera des dernières séances d'entraînement pour peaufiner ses plans tactiques et s'assurer que ses tireurs de penalties désignés sont prêts. Si le match reste indécis après les prolongations, l'équipe dispose clairement de la force mentale et des qualités techniques nécessaires pour s'imposer lors d'une séance de tirs au but décisive.