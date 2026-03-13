Getty
« Declan Rice n'aurait aucun problème » - Une nomination surprise au titre de Joueur de l'année de la PFA par une légende de Sunderland
Moteur : Rice et Arsenal restent en lice pour le quadruplé
L'international anglais Rice continue de justifier les 105 millions de livres sterling (139 millions de dollars) qu'Arsenal a investis l'été 2023 pour croire en son talent indéniable. Après avoir fait ses armes dans l'East End avec West Ham, le joueur de 27 ans a atteint son apogée depuis son arrivée dans le nord de Londres.
Rice a été l'un des moteurs de la tentative historique de quadruplé de Mikel Arteta cette saison, son énergie au milieu de terrain aidant les Gunners à tourner à plein régime. Sa capacité à éviter les blessures et les suspensions lui a permis de franchir la barre des 50 matchs disputés toutes compétitions confondues lors de quatre saisons consécutives – et une cinquième est en bonne voie.
Un retour bienvenu : Xhaka s'est illustré lors de son deuxième passage en Premier League
Rares sont ceux qui contesteraient le fait que le joueur emblématique d’Arsenal soit désigné par ses pairs comme le meilleur joueur de la Premier League. Il n’est toutefois pas acquis que ce trophée revienne à un joueur de l’Emirates Stadium.
Ce prix pourrait bien revenir au Stadium of Light, Sunderland ayant surpris beaucoup de monde – tout en s’attirant une foule de nouveaux admirateurs – après son retour dans l’élite après neuf ans d’absence. Ses difficultés ont été mises en lumière dans la série documentaire « Sunderland 'Til I Die ».
Un recrutement judicieux à la suite de la promotion a permis aux Black Cats de tenir leur place parmi l’élite, l’ancien capitaine d’Arsenal Xhaka étant considéré comme le fer de lance d’un groupe de transferts fructueux.
À 33 ans, il s'est parfaitement réintégré dans la vie de la Premier League, multipliant les tacles et entraînant son équipe vers l'avant. Pour beaucoup, Xhaka serait un lauréat méritant du trophée de la PFA 2025-2026.
Qui devrait remporter le titre de Joueur de l'année de la PFA pour la saison 2025-2026 ?
L'ancien attaquant de Sunderland, Goodman, s'inscrit dans cette catégorie. Ayant lui-même passé trois ans à Wearside en tant que joueur, il a déclaré à GOAL, en collaboration avec https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/ : « Serait-ce scandaleux que Granit Xhaka soit élu Joueur de l'année de la PFA ? Non, pas du tout. Étant donné qu’il s’agit du seul prix décerné par ses pairs, cela ne me surprendrait pas du tout. Il a été incroyable, absolument incroyable, sur le terrain comme en dehors. Il a élevé le niveau de tout le club.
« Les joueurs qui ont permis à Sunderland d’être promu en Premier League ont tous bénéficié des normes qu’il a établies partout, en particulier à l’entraînement et pendant les matchs. Il est exigeant envers lui-même, mais il l’est aussi envers les autres. Il n’y a malheureusement plus beaucoup de leaders comme lui aujourd’hui.
« Si je jouais encore, il aurait mon vote pour le titre de Joueur de la saison de la PFA, vraiment. Ce n’est pas par partialité, mais d’après tout ce que j’ai vu en Premier League cette saison. Il y a des joueurs incroyables, mais ce qu’il a accompli et l’influence qu’il a eue sur l’équipe ont été exceptionnels.
« N’oublions pas que cette équipe a terminé quatrième du championnat la saison dernière. Je sais qu’il y a eu beaucoup de nouvelles recrues, mais Xhaka a su maintenir la cohésion de l’équipe et la diriger sur le terrain ; c’est un effort remarquable.
« Sincèrement, sans aucun parti pris, il aurait mon vote. Je ne pense même pas que Declan Rice aurait quoi que ce soit à redire si Granit Xhaka remportait le prix. D’après ce que j’ai vu de Declan Rice, ce que j’entends de lui et ce qu’on me dit de sa personnalité, c’est un gars formidable.
« Si Declan Rice analysait tout de manière rationnelle, il ferait partie d’une équipe brillante qui va probablement remporter la Premier League et peut-être réaliser quelque chose d’incroyable. Je ne pense pas que même lui, sachant ce que je sais de lui, trouverait que ce que Xhaka a accompli à Sunderland n’est pas incroyable. »
Tout reste à jouer : Sunderland vise toujours une place européenne
La bonne nouvelle pour Sunderland, c'est que Xhaka a signé un contrat de trois ans lors de son arrivée dans le Nord-Est, ce qui signifie qu'il est lié au club jusqu'en 2028. Une place européenne n'est peut-être pas hors de portée cette saison, puisque l'équipe de Régis Le Bris occupe actuellement la 11e place du classement de la Premier League, à quatre points de Brentford, septième, alors qu'il reste neuf journées à disputer.
