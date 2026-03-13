« Declan Rice n'aurait aucun problème » - Une nomination surprise au titre de Joueur de l'année de la PFA par une légende de Sunderland

L'ancien attaquant de Sunderland, Goodman, s'inscrit dans cette catégorie. Ayant lui-même passé trois ans à Wearside en tant que joueur, il a déclaré à GOAL, en collaboration avec https://kasinoguide.com/betting-utan-svensk-licens/ : « Serait-ce scandaleux que Granit Xhaka soit élu Joueur de l'année de la PFA ? Non, pas du tout. Étant donné qu’il s’agit du seul prix décerné par ses pairs, cela ne me surprendrait pas du tout. Il a été incroyable, absolument incroyable, sur le terrain comme en dehors. Il a élevé le niveau de tout le club.

« Les joueurs qui ont permis à Sunderland d’être promu en Premier League ont tous bénéficié des normes qu’il a établies partout, en particulier à l’entraînement et pendant les matchs. Il est exigeant envers lui-même, mais il l’est aussi envers les autres. Il n’y a malheureusement plus beaucoup de leaders comme lui aujourd’hui.

« Si je jouais encore, il aurait mon vote pour le titre de Joueur de la saison de la PFA, vraiment. Ce n’est pas par partialité, mais d’après tout ce que j’ai vu en Premier League cette saison. Il y a des joueurs incroyables, mais ce qu’il a accompli et l’influence qu’il a eue sur l’équipe ont été exceptionnels.

« N’oublions pas que cette équipe a terminé quatrième du championnat la saison dernière. Je sais qu’il y a eu beaucoup de nouvelles recrues, mais Xhaka a su maintenir la cohésion de l’équipe et la diriger sur le terrain ; c’est un effort remarquable.

« Sincèrement, sans aucun parti pris, il aurait mon vote. Je ne pense même pas que Declan Rice aurait quoi que ce soit à redire si Granit Xhaka remportait le prix. D’après ce que j’ai vu de Declan Rice, ce que j’entends de lui et ce qu’on me dit de sa personnalité, c’est un gars formidable.

« Si Declan Rice analysait tout de manière rationnelle, il ferait partie d’une équipe brillante qui va probablement remporter la Premier League et peut-être réaliser quelque chose d’incroyable. Je ne pense pas que même lui, sachant ce que je sais de lui, trouverait que ce que Xhaka a accompli à Sunderland n’est pas incroyable. »