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Declan Rice, milieu d’Arsenal, encourt une sanction de l’UEFA après avoir estimé que les supporters de l’Atlético de Madrid avaient « provoqué » la décision des arbitres d’annuler un penalty en Ligue des champions
L'UEFA va examiner les propos fracassants de Rice
La star d’Arsenal pourrait faire l’objet d’une enquête de l’UEFA après avoir livré une analyse sans concession de l’arbitrage lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain a manifesté sa frustration après que l’arbitre Danny Makkelie a annulé une décision initiale de penalty en faveur d’Eberechi Eze, un tournant, selon Mikel Arteta, qui « a changé le cours du match et de la double confrontation ».
Selon The Times, l’instance dirigeante va examiner ses déclarations pour déterminer si elles remettent en cause l’intégrité des arbitres. Si l’ancien capitaine de West Ham devrait être disponible pour le match retour à l’Emirates Stadium mardi prochain, toute sanction disciplinaire éventuelle pourrait créer un vide important au milieu de terrain d’Arteta pour la finale, en cas de qualification des Gunners.
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Les supporters ont « provoqué » le revirement décisif concernant le penalty.
Rice n’a pas mâché ses mots pour décrire le tournant du match, suggérant que la pression exercée par le public local avait incité l’arbitre à changer d’avis. Interrogé par Stan Sport, il a déclaré : « En Coupe d’Europe, c’est différent. Dans les deux surfaces, il faut être très vigilant car les joueurs se donnent à fond. Le deuxième, sur Ebs (Eberechi Eze), c’est penalty évident. Je ne comprends pas comment il n’a pas été sifflé. Je suis convaincu que les supporters ont pesé sur sa décision et l’ont poussé à changer d’avis. »
L’international anglais pointe aussi une différence d’arbitrage entre les compétitions nationales et européennes : « En Ligue des champions, les arbitres sont très prompts à siffler, et on ne peut pas faire grand-chose. J’ai l’impression qu’on est plus pénalisé dans les compétitions européennes », conclut-il.
Arteta et les experts fustigent le niveau de l’arbitrage
Arteta dénonce depuis longtemps les disparités d’arbitrage entre la Premier League et la Ligue des champions, mais les retombées du match contre l’Atlético ont fait déborder le vase au sein du club. Des commentateurs tels que Steve McManaman et Martin Keown se sont joints au concert de critiques, même s’ils ont concentré leur colère sur le comportement de Diego Simeone pendant la procédure de consultation du VAR, qualifiant l’attitude de l’entraîneur de l’Atlético d’« épouvantable ».
Un sentiment d’injustice palpable habite le camp d’Arsenal, les Gunners estimant que l’annulation de ce penalty leur a volé une avance cruciale de 2-1 à ramener à Londres. Alors que la qualification reste en suspens, le club londonien doit désormais attendre le verdict du rapport arbitral et l’examen ultérieur par l’UEFA de l’interview d’après-match de Rice.
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Gyokeres accentue la frustration d'Arsenal
La frustration ne s’est pas limitée à Rice : l’attaquant Viktor Gyokeres a également remis en question la cohérence des décisions arbitrales au Metropolitano. Si le Suédois s’est exprimé avec plus de mesure que son coéquipier, il a tout de même souligné, au micro de TNT Sports, le sentiment d’une occasion manquée qui persiste au sein du groupe.
Au micro de TNT Sports, il a expliqué : « Je n’ai vu aucun des deux penaltys, donc je ne peux pas juger, mais c’est le football. Je ne sais pas pourquoi le deuxième n’a pas été sifflé ; il y a eu contact, mais c’est la décision de l’arbitre. » Alors que les Gunners préparent le match retour décisif, la menace de sanctions de l’UEFA plane et distrait une équipe qui vise la gloire européenne.