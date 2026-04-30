Declan Rice, milieu d’Arsenal, encourt une sanction de l’UEFA après avoir estimé que les supporters de l’Atlético de Madrid avaient « provoqué » la décision des arbitres d’annuler un penalty en Ligue des champions

La star d’Arsenal pourrait faire l’objet d’une enquête de l’UEFA après avoir livré une analyse sans concession de l’arbitrage lors du match aller de la demi-finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain a manifesté sa frustration après que l’arbitre Danny Makkelie a annulé une décision initiale de penalty en faveur d’Eberechi Eze, un tournant, selon Mikel Arteta, qui « a changé le cours du match et de la double confrontation ».

Selon The Times, l’instance dirigeante va examiner ses déclarations pour déterminer si elles remettent en cause l’intégrité des arbitres. Si l’ancien capitaine de West Ham devrait être disponible pour le match retour à l’Emirates Stadium mardi prochain, toute sanction disciplinaire éventuelle pourrait créer un vide important au milieu de terrain d’Arteta pour la finale, en cas de qualification des Gunners.







