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Rice next England captainGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Declan Rice : le prochain capitaine des Trois Lions ? Le milieu de terrain d’Arsenal peut profiter de la Coupe du monde pour démontrer qu’il est le successeur idéal d’Harry Kane

Analysis
Angleterre
D. Rice
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Croatie

Après la défaite d’Arsenal face à Manchester City en avril, Declan Rice a involontairement fait le buzz. Le milieu de terrain anglais s’est d’abord affalé sur ses talons, puis il s’est relevé d’un bond, l’air défiant, et a été photographié en train de lancer à ses coéquipiers des Gunners : « Ce n’est pas fini ! ». À ce moment-là, la situation semblait compromise : l’avance d’Arsenal en Premier League était réduite à trois points, et City disposait encore d’un match en retard.

Rice a finalement eu le dernier mot. Quelques semaines plus tard, le dossier était réglé en faveur d’Arsenal. Manchester City a laissé échapper des points à Everton puis à Bournemouth, tandis que les Gunners enchaînaient cinq victoires d’affilée. Rice a été déterminant durant cette série, inspirant des performances solides qui ont permis à l’équipe de Mikel Arteta de décrocher un titre de Premier League amplement mérité.

Au fil de ces semaines, son leadership s’est imposé. Déjà un joueur de grand talent, il n’a cessé de progresser. Mais cette saison, il s’est mué en véritable inspirateur. Il a répété que rien n’était joué, Arsenal y a cru, et il a eu raison.

Cette version de Rice pourrait donc profiter à l’Angleterre cet été. Ses qualités de footballeur d’élite ne sont plus à démontrer, et il peut désormais se prévaloir d’un titre de Premier League. Le succès avec les Three Lions apparaît ainsi comme la dernière frontière pour un joueur de 27 ans déjà très accompli.

Il ne marquera pas à la pelle ni ne distillera des passes décisives à la chaîne (même si ses coups de pied arrêtés s’avéreront précieux tout au long du tournoi), mais il impose déjà son autorité sur le groupe. En Amérique du Nord, il peut non seulement porter le flambeau de la sélection, mais aussi poser les bases des compétitions à venir, où il pourrait bien porter le brassard de capitaine.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Un véritable leader naturel

    Thomas Tuchel a confirmé la semaine dernière que Declan Rice serait le vice-capitaine de l’Angleterre durant la compétition, bien que Jude Bellingham ait porté le brassard lors de la seconde période du match amical remporté 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, juste avant la Coupe du monde.

    « J’y réfléchissais justement, que ce soit officiel ou non », a expliqué Tuchel. « Mais je crois qu’on en a parlé quand Harry [Kane] n’était pas au stage avec nous. C’était contre le Pays de Galles ? Harry avait-il manqué un match contre le Pays de Galles ? On avait commencé avec Ollie [Watkins] et je crois que Declan était capitaine. C’est là que je lui ai dit. »

    Harry Kane, capitaine né et meilleur buteur de l’histoire des Three Lions, porte le brassard depuis 2018. Peu loquace sur le terrain, il mène par l’exemple, en tant que joueur clé et point de ralliement naturel.

    Plus imposant et imprévisible, Rice s’est d’abord illustré comme défenseur central capable d’évoluer partout au milieu de terrain. Dès l’enfance, il réclamait déjà de jouer avec l’équipe de son école avant même l’entraînement à Chelsea, tant il voulait mener ses camarades sur chaque terrain.

    Même adolescent timide, écarté par les Blues, il affichait déjà une assurance naturelle dans le vestiaire de West Ham. Il a fait ses débuts en équipe première en 2017 et a porté le brassard pour la première fois en 2020, avant d’être nommé capitaine à part entière en 2022, peu avant son 24^e anniversaire.

    Alors qu’il aborde ses derniers jours au London Stadium, Rice est un milieu axial infatigable, prêt à tout donner pour servir son équipe.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Débordant d’énergie, le milieu de terrain a brillé tout au long de la rencontre.

    C’est d’ailleurs ce qui caractérise jusqu’ici la carrière de Rice à Arsenal. Martin Ødegaard est le capitaine des Gunners, Bukayo Saka son vice-capitaine, mais lorsque les deux ont été absents la saison dernière – l’un pour blessure, l’autre pour rotation – leurs coéquipiers ont désigné Rice pour porter le brassard.

    « Ils ont pris cette décision parce que Declan a mérité ce statut, ce rôle, grâce à la façon dont il a pris ses responsabilités dans les moments difficiles », déclarait Mikel Arteta en avril. « C’est un excellent leader, c’est l’un de nos meilleurs joueurs, et j’adore que les joueurs prennent ainsi leurs responsabilités. »

    Un leadership renforcé par sa capacité à rester opérationnel tout au long d’une saison éprouvante : en 2025-2026, il a disputé 36 matchs de Premier League, dont 35 comme titulaire, pour près de 3 100 minutes de jeu, soit le deuxième total du club derrière David Raya.

    « Je suis épuisé, ça ne s’arrête jamais », confiait-il à TNT Sports en avril. « On est encore en course sur tous les tableaux, donc ça fait trois jours sur trois depuis octobre. On fait de notre mieux pour tenir le rythme, mais c’est dur. On trouve les ressources pour gagner et ça passe. Tout le monde me demande d’où vient mon énergie. J’ai juste ce deuxième souffle. »

    Ce rythme effréné a fini par épuiser Martin Zubimendi, la recrue estivale arrivée de la Real Sociedad, qui a connu un passage à vide en fin de saison. Rice, lui, a tenu bon et a encore adapté son rôle. Arsenal a parfois pu se montrer frustrant de conservatisme, mais Rice était souvent en infériorité numérique au milieu de terrain, sans pour autant se faire véritablement dominer.

    « Mikel Arteta a simplement fait de moi un milieu de terrain plus polyvalent, capable de tout faire un peu », explique Rice. « J’ai entendu Steven Gerrard dire qu’il se considérait comme un milieu complet. Je pense la même chose : je peux à la fois participer à l’attaque et aider en défense. »

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    « L’un des meilleurs au monde »

    Ce profil correspond parfaitement à l’ADN du football anglais. Milieu de terrain combatif et infatigable, Rice incarne depuis plusieurs saisons déjà le joueur que les Three Lions recherchent depuis des générations ; pas étonnant, donc, que de nombreuses légendes britanniques le citent parmi les meilleurs à son poste.

    « Il ne cesse de progresser. Je pense qu’il est l’un des meilleurs au monde », a déclaré Steven Gerrard à TNT Sports en mars.

    « Son transfert à West Ham a été fantastique pour lui. À dire vrai, j’aurais adoré qu’il signe à Liverpool. Sous l’égide de David Moyes, les Hammers ont réalisé un travail remarquable et Moyes lui a véritablement enseigné la dimension tactique du poste. La confiance qu’il a gagnée en brillant avec les Three Lions, puis en côtoyant un groupe de haut niveau, l’a propulsé vers un palier supérieur à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta. »

    À l’époque de Gerrard, l’Angleterre disposait, ironie du sort, de trop de milieux centraux, mais aucun ne correspondait au profil de Rice ; c’est peut-être pourquoi la « génération dorée » n’a jamais répondu aux attentes. Aujourd’hui, loin d’être noyé dans un effectif surchargé, sous-utilisé ou mal employé tactiquement, Rice est en position de jouer un rôle central dans l’équipe de Tuchel.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ENGAFP

    Bien équilibré

    Il est indéniable que les joueurs de l’équipe d’Angleterre semblent tous l’apprécier énormément. D’un naturel plutôt loufoque, on trouve sur Internet des vidéos embarrassantes de Rice en train de danser à l’époque où il jouait à West Ham, tandis que ses publicités « Rice Rice Baby » pour Muller Rice sont loin d’être le summum du cool. Après le sacre des U18 des Hammers en FA Youth Cup 2023, il a fait irruption dans le vestiaire, veste Prada sur le dos, pour rapper avec ses coéquipiers sur un titre de Lil Baby.

    Sur le terrain, il se montre toutefois sérieux et charismatique. Il aime prendre la parole lors des regroupements et célébrer chaque but avec ses coéquipiers, des gestes quitémoignent de son importance. À Arsenal, il forme ainsi un duo complémentaire avec Odegaard : à la technique du Norvégien répond sa présence naturelle. En sélection, aux côtés du discret Kane, il endosse le même rôle.

    « Il n’a parfois pas besoin de porter le brassard », explique Arteta. « Quand il parle, les gens l’écoutent et lui prêtent attention. Il a cette capacité naturelle. »

  • Anthony Gordon Declan Rice England 2026 Costa RicaGetty

    Niveaux élite

    Au-delà de ses qualités intangibles, Rice livre actuellement certaines des meilleures performances de sa carrière. Bruno Fernandes a bien été sacré meilleur joueur de la saison en Premier League, mais beaucoup estiment que Rice aurait été plus méritant.

    Lors du deuxième match amical de l’Angleterre face au Costa Rica, il a démontré l’étendue de son talent. Après avoir manqué la victoire sans éclat 1-0 contre la Nouvelle-Zélande en raison d’une récupération post-finale de Ligue des champions, il a retrouvé le onze de départ pour la rencontre reportée à Orlando en raison de la pluie. Tuchel a alors aligné son milieu de terrain de prédilection : Rice, Bellingham et Elliot Anderson.

    Positionné devant la défense à quatre, Anderson a assuré la sentinelle, libérant Rice pour des interventions plus libres. Le milieu de terrain a ouvert le score en surgissant dans la surface pour reprendre un centre en retrait d’Anthony Gordon, puis il a maintenu son influence, multipliant les combinaisons avec son partenaire et couvrant un terrain considérable lorsque l’Angleterre était prise en contre par un adversaire inférieur.

    Un niveau de performance qui, cet été, pourrait faire de l’entrejeu anglais une véritable force dominante.

  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Le prochain joueur est prêt à entrer en jeu

    Clarifions les choses : l’Angleterre n’a pas encore à planifier la succession de Kane. L’attaquant du Bayern Munich, auteur d’une saison digne du Ballon d’Or, a prouvé qu’il avait encore beaucoup à apporter sur le terrain. Toutefois, l’heure de désigner son successeur approche à grands pas.

    Kane aura 33 ans lors de la Coupe du monde et ce tournoi pourrait marquer sa dernière apparition sur la scène internationale, l’Euro 2028 à domicile s’imposant comme une fin de carrière naturelle.

    Rice, qui compte cinq ans de moins que son capitaine, se profile comme son successeur désigné. Une nouvelle génération de joueurs anglais est déjà présente dans le groupe ou frappe à la porte, et Rice, par son expérience et son autorité, est idéalement placé pour les accompagner dans cet environnement parmi les plus exigeants du football.

    L’ère Kane touche à son terme ; Rice, lui, est déjà prêt à prendre le relais.

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