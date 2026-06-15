Rice a finalement eu le dernier mot. Quelques semaines plus tard, le dossier était réglé en faveur d’Arsenal. Manchester City a laissé échapper des points à Everton puis à Bournemouth, tandis que les Gunners enchaînaient cinq victoires d’affilée. Rice a été déterminant durant cette série, inspirant des performances solides qui ont permis à l’équipe de Mikel Arteta de décrocher un titre de Premier League amplement mérité.

Au fil de ces semaines, son leadership s’est imposé. Déjà un joueur de grand talent, il n’a cessé de progresser. Mais cette saison, il s’est mué en véritable inspirateur. Il a répété que rien n’était joué, Arsenal y a cru, et il a eu raison.

Cette version de Rice pourrait donc profiter à l’Angleterre cet été. Ses qualités de footballeur d’élite ne sont plus à démontrer, et il peut désormais se prévaloir d’un titre de Premier League. Le succès avec les Three Lions apparaît ainsi comme la dernière frontière pour un joueur de 27 ans déjà très accompli.

Il ne marquera pas à la pelle ni ne distillera des passes décisives à la chaîne (même si ses coups de pied arrêtés s’avéreront précieux tout au long du tournoi), mais il impose déjà son autorité sur le groupe. En Amérique du Nord, il peut non seulement porter le flambeau de la sélection, mais aussi poser les bases des compétitions à venir, où il pourrait bien porter le brassard de capitaine.