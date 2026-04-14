Getty/GOAL
Traduit par
Declan Rice, Harry Kane ou Jude Bellingham : qui sera le prochain Anglais à remporter le Ballon d’Or ? Une ancienne star des Three Lions livre son pronostic
Qui a été le dernier footballeur anglais à remporter le Ballon d’Or ?
Au fil des ans, des joueurs comme David Beckham, Steven Gerrard et Frank Lampard ont failli décrocher ce titre, mais l'ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid, Michael Owen, reste le dernier joueur anglais à l'avoir réellement remporté.
Ce succès remonte à 2001, soit un quart de siècle déjà. Depuis, l’ère moderne a été dominée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les « GOAT » argentin et portugais ayant remporté à eux deux 13 Ballons d’Or.
Alors que les deux légendes approchent de la fin de leur carrière, une nouvelle génération se tient prête à prendre le relais. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, est souvent présenté comme le prochain grand talent, mais il ne disposera pas d’un boulevard dégagé.
En 2026, le milieu polyvalent Rice, pièce maîtresse d’Arsenal en lice pour le titre en Premier League, et l’attaquant prolifique Kane, qui flirte avec la barre des 50 buts cette saison, mèneront respectivement le Bayern Munich en quête de Bundesliga et de Ligue des champions.
Le meneur de jeu du Real Madrid, Bellingham, sera également de la partie avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde cet été, un rendez-vous idéal pour postuler aux plus grands honneurs collectifs et individuels.
- Getty Images
Quel joueur anglais a le plus de chances de remporter le Ballon d’Or en 2026 ?
Interrogé sur le mieux placé du trio pour remporter le Ballon d’Or, l’ancien international anglais (53 sélections) Barry, s’exprimant dans le cadre d’un partenariat avec BetMGM, a confié à GOAL en exclusivité : « Malheureusement, Bellingham… Il a été formidable depuis son arrivée au Real Madrid et a accompli de grandes choses, mais, évidemment, ses blessures lui coûtent cher en ce moment.
Pour moi, Declan Rice a été le meilleur milieu de terrain en Europe cette année, le plus régulier. Ses statistiques s’améliorent constamment. Passé du poste de sentinelle à celui de numéro huit, il a été sensationnel, sans oublier sa précision sur coups de pied arrêtés. C’est, à mes yeux, le meilleur milieu du continent.
Harry Kane, lui, affiche des statistiques incroyables. Ces deux-là doivent figurer dans toutes les discussions. Reste que le palmarès collectif est décisif : pour soulever le Ballon d’Or, il ne suffit pas d’empiler les performances individuelles, il faut aussi gagner des titres avec son équipe.
« Beaucoup dépendra de la façon dont Arsenal terminera la saison, sans oublier l’impact d’une éventuelle Coupe du monde, qui propulserait leurs noms tout en haut de la liste. Ils ont donc beaucoup à jouer. Pour moi, Rice est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain de la Premier League, voire d’Europe cette année, tandis que les statistiques d’Harry Kane, numéro neuf exceptionnel, parlent d’elles-mêmes. »
Rice, Kane et Bellingham remporteront-ils un jour le Ballon d’Or ?
Interrogé sur la possibilité que Rice, Kane et Bellingham remportent un Ballon d’or, Barry a répondu avec franchise : « Je ne cracherais pas sur une telle perspective.
Je pense que ce n'est pas encore tout à fait le moment pour Jude, en raison des blessures qu'il a subies cette saison. Mais si l'un d'eux peut le remporter, peut-être dès cette année, pourquoi pas ? Si ce trio poursuit sur la lancée de sa carrière jusqu'à présent, alors tout est possible. »
- Getty
En lice pour les trophées : Kane, Rice et Bellingham en quête de médailles
Alors que Kane évolue au sein d’un effectif du Bayern en pleine forme et cherche à enrichir son palmarès après avoir conjuré une malédiction légendaire, Rice pourrait voir la saison 2025-2026 d’Arsenal s’effondrer. Les Gunners ont déjà perdu la finale de la Carabao Cup et vu leur avance en tête de la Premier League fondre à six points.
De son côté, Bellingham a retrouvé les terrains avec le Real Madrid après une saison perturbée par les blessures ; il pourrait toutefois manquer les grands titres nationaux et européens, ce qui lui permettrait de se consacrer pleinement à la quête de l’Angleterre, déterminée à mettre fin à soixante ans d’attente d’un titre international masculin.