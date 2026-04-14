Au fil des ans, des joueurs comme David Beckham, Steven Gerrard et Frank Lampard ont failli décrocher ce titre, mais l'ancien attaquant de Liverpool et du Real Madrid, Michael Owen, reste le dernier joueur anglais à l'avoir réellement remporté.

Ce succès remonte à 2001, soit un quart de siècle déjà. Depuis, l’ère moderne a été dominée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les « GOAT » argentin et portugais ayant remporté à eux deux 13 Ballons d’Or.

Alors que les deux légendes approchent de la fin de leur carrière, une nouvelle génération se tient prête à prendre le relais. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, est souvent présenté comme le prochain grand talent, mais il ne disposera pas d’un boulevard dégagé.

En 2026, le milieu polyvalent Rice, pièce maîtresse d’Arsenal en lice pour le titre en Premier League, et l’attaquant prolifique Kane, qui flirte avec la barre des 50 buts cette saison, mèneront respectivement le Bayern Munich en quête de Bundesliga et de Ligue des champions.

Le meneur de jeu du Real Madrid, Bellingham, sera également de la partie avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde cet été, un rendez-vous idéal pour postuler aux plus grands honneurs collectifs et individuels.